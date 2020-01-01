أخبار الانتقالات: برشلونة ينجح في ضم ديست والسيتي يبتعد عن كوليبالي

إيفرتون حريص على ضم مدافع برشلونة جان كلير توديبو قبل إنتهاء فترة الانتقالات، وفقًا للإندبندنت.

يريد إيفرتون تأمين خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على سبيل الإعارة، لكن برشلونة سيوافق فقط على الصفقة إذا تم تضمين بند الشراء.

أمضى توديبو النصف الثاني من موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في شالكه، الذي قرر عدم اتخاذ خيار شرائه بالكامل.