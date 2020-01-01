أخبار الانتقالات: خطط برشلونة للميركاتو وزيدان إلى المغرب!

تسبب النجم الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية الشاب ريان آيت نوري في اهتمام العديد من رؤساء العديد من الأندية الأوروبية وأبرزهم برشلونة الذي دخل على الخط مؤخرًا للتعاقد معه.

وفي الآونة الأخيرة، كان الحديث عن وولفرهامبتون الإنجليزي وليفركوزن الألماني كأبرز وجهتين محتملتين للنجم الفرنسي الشاب خلال الصيف الحالي.

ولكن مؤخرًا، ظهر برشلونة ليقلب الموازين باهتمامه بضم ريان آيت نوري وفق خطته لصناعة جيل جديد من اللاعبين الموهوبين.

ووفقًا لمصادر فرنسية، فإن أنجيه يريد 20 مليون يورو للاستغناء عن خدمات ريان آيت نوري خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.