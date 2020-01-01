أخبار الانتقالات: خطط برشلونة للميركاتو وزيدان إلى المغرب!

رئيس ليون يسخر من قدرة برشلونة وآرسنال على ضم نجومه
سخر رئيس ليون جون ميشيل أولاس من قدرة برشلونة وآرسنال على التعاقد مع نجميه ممفيس ديباي وحسام عوار في ظل معاناة الناديين اقتصادياً بعد جائحة كورونا.
برشلونة ينافس ليفركوزن على موهبة أنجيه لخلافة ألبا
تسبب النجم الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية الشاب ريان آيت نوري في اهتمام العديد من رؤساء العديد من الأندية الأوروبية وأبرزهم برشلونة الذي دخل على الخط مؤخرًا للتعاقد معه.
وفي الآونة الأخيرة، كان الحديث عن وولفرهامبتون الإنجليزي وليفركوزن الألماني كأبرز وجهتين محتملتين للنجم الفرنسي الشاب خلال الصيف الحالي.
ولكن مؤخرًا، ظهر برشلونة ليقلب الموازين باهتمامه بضم ريان آيت نوري وفق خطته لصناعة جيل جديد من اللاعبين الموهوبين.
ووفقًا لمصادر فرنسية، فإن أنجيه يريد 20 مليون يورو للاستغناء عن خدمات ريان آيت نوري خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
أوباميكانو يُلمح إلى مغادرته لايبزيج وترقب إنجليزي للموقف
ألمح دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج، إلى أنه قد يغادر فريقه في الفترة المقبلة، لكنه عاد وأكد على أن تركيزه الحالي ينصب على ما يقدمه لصالح النادي الألماني.
الدولي الفرنسي في تصريحات للصحافة تحدث عن مستقبله بقوله "في الوقت الحالي أنا مع لايبزيج، لكن صحيح أنني تمكنت من المناقشة مع بعض الأندية الأخرى".
كما أضاف "كما قلت، في الوقت الحالي أركز على لايبزيج وسأواصل اللعب هنا، بعد ذلك سنرى ما سيحدث"
تقارير.. أنشيلوتي قد يُخلِّص برشلونة من لاعبهم المنبوذ
لا يزال كارلو أنشيلوتي يطمح إلى تعاقد فريقه إيفرتون مع مدافع خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وبدأت أنظاره تتجه صوب أحد مدافعي برشلونة وفقًا لتأكيدات من الصحف الإسبانية.
هُنا بدأ اسم جان كلير توديبو في البزوغ، فهو أحد البدائل المطروحة أمام أنشيلوتي وإن كانت التقارير تؤكد قلق المدرب من التعاقد معه بعد مستواه المتواضع في تجربته القصيرة بشالكه الموسم الماضي
صفقة تبادلية ضخمة بين برشلونة ويوفنتوس
يبدو أن التعاون بين إدارتي برشلونة ويوفنتوس في سوق الانتقالات لن يتوقف على صفقة ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو، بل إنه سيمتد إلى صفقة تبادلية ضخمة جديدة، وذلك وفقًا لما كشفته تقارير صحفية إيطالية.
هذه المرة الفكرة التي تدور في ذهن الإدارتين هي انتقال عثمان ديمبيلي إلى يوفنتوس، في مقابل تحصل برشلونة على خدمات دوجلاس كوستا.
صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الشهيرة كانت من تداولت تلك الأنباء وأشارت إلى أن العلاقة المميزة التي تجمع بين الناديين قد تكون المفتاح الأساسي لإتمام هذه الصفقة.
مصطفى محمد يعلنها: أريد اللعب في فنربخشه
تحدث المهاجم المصري ونجم نادي الزمالك مصطفى محمد حول رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي من بوابة نادي فنربخشه التركي.
وأجرى المهاجم الشاب المصري حوارًا مع مجلة فرانس فوتبول حول مستقبله ورغبته في الاحتراف الأوروبي وأحلامه بالنسبة لما هو قادم من مسيرته.
وحول ذلك قال: "نعم هذا صحيح، فنربخشه يريدني، أريد الانضمام إلى هذا النادي التركي الكبير، عمري 23 عامًا تقريبًا في الوقت الحالي، وحان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام والذهاب إلى أوروبا"
روبرتو كارلوس يُعلن انضمام إنزو زيدان للوداد
في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن روبرتو كارلوس أن موكله "إنزو زيدان" أتم انتقاله إلى فريق الوداد المغربي، لكن دون الإعلان عن التفاصيل.
نجل المدير الفني الحالي لريال مدريد انضم لصفوف ألميريا الذي يمتلكه المستشار السعودي تركي آل الشيخ خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي قادمًا من ديبورتيفو ألفيش البرتغالي.
سويدي جديد في الطريق إلى ميلان
كشف "جيانلوكا دي مارزيو" أن ميلان أتم التعاقد مع موهبة سويدية جديدة هي ويلجوت مارشاج، لاعب ليدينجو، وقائد المنتخب تحت 17 عاماً.
وظهر اللاعب اليوم في ميلانو وهو يخضع للفحص الطبي، وسيكون ثاني المواهب السويدية التي يضمها الروسونيري بعد إميل روباك في وقت سابق هذا الميركات
برشلونة يتجه نحو مواطن سواريز لسد النقص في الهجوم
أشارت أنباء قادمة من كتالونيا إلى تفكير برشلونة في التعاقد مع الأوروجوياني الدولي كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا، من أجل تعزيز الخط الأمامي بعد رحيل لويس سواريز.
وقالت "موندو" إن برشلونة يضع ستواني ضمن الحلول المطروحة لتعزيز الهجوم حال فشله في ضم الأسماء الأخرى المرشحة في الفترة الماضية.
أرتيتا يحبط أوزيل
أوضح ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في تصريحات نقلتها "سكاي" عقب الانتصار على ليستر في كأس كاراباو أن من الصعب رؤية مسعود أوزيل في تشكيل الفريق الآن.
وذكر الإسباني أن الفريق يتطور ويفوز مما يجعل الأمر صعباً على أوزيل ولاعبين آخرين خارج التشكيل الرئيسي، مؤكداً أن مهمته هي الفوز وتحقيق الانتصارات
بايرن وبرشلونة يتنافسان على ديست
بايرن ميونخ وبرشلونة في صراع على ضم نجم أياكس سيرجينو ديست
Last updates... after personal terms agreed 10 days ago with Bayern Münich, Sergiño Dest is now really, really tempted by Barcelona bid. Both clubs are still in the race/in talks with Ajax, but Dest himself is now seriously considering Barça as next destination. 🚨 #Dest #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2020
آرسنال لا يستسلم في صفقة كوتينيو
آرسنال حريص على عقد صفقة مع برشلونة
لا يزال آرسنال حريصًا على إبرام صفقة إعارة لصانع ألعاب برشلونة فيليبي كوتينيو، حسب صحيفة سبورت.
اللاعب الدولي البرازيلي، الذي شهد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة، متاح له مكانًا أساسيًا في الكامب نو من قبل مدرب البلوجرانا الجديد رونالد كومان.