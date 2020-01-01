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أخبار الانتقالات: ريال مدريد يتحرك لنجم ليون وجارسيا يبتعد عن برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 3 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Houssem Aouar Lyon
Getty

ريال مدريد يبدأ محاولة متأخرة لاختطاف حسام عوار قبل أرسنال

2020-10-03T07:28:23Z

ريال مدريد يحاول خطف نجم ليون قبل آرسنال

أفادت تقارير أن ريال مدريد أطلق في اللحظة الأخيرة محاولة لاختطاف صفقة لهدف آرسنال الأول حسام عوار.

ارتبط لاعب خط الوسط أوار بقوة بالتحول إلى آرسنال، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز فشل في تلبية السعر الذي يطلبه ليون للاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

يقال إن زين الدين زيدان بدأ الاتصال مع ليون من أجل اللاعب بنفسه.

GER ONLY Houssem Aouar Lyon 2020
Imago Images / PanoramiC

عقبات توقف انتقال مدافع السيتي إلى برشلونة

2020-10-03T07:25:47Z

إريك جارسيا لن يلتحق ببرشلونة في هذه الانتقالات

برشلونة مستعد للانتظار حتى العام المقبل لاتخاذ خطوة نحو مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا بعد فشله في الاتفاق مع فريق بيب جوارديولا.

رفض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عرض سيتي لصفقة جديدة ولديه الآن أقل من 12 شهرًا بعقده الحالي في استاد الاتحاد.

وفقًا لماركا، عرض برشلونة مبلغًا إجماليًا قدره 10 ملايين يورو (9 مليون جنيه إسترليني) مقابل جارسيا، لكن مانشستر سيتي ليس على استعداد للاستمتاع بعروض أقل من 30 مليون يورو (27.2 مليون جنيه إسترليني).

سيتمكن جارسيا من المغادرة مجانًا الصيف المقبل بعد نهاية عقده في الاتحاد، لذلك قد يكون السيتي مستعدًا لقبول العرض الذي سيقدمه برشلونة في يناير القادم.
Eric Garcia Manchester City Barcelona GFX
Getty Images

جاتوزو يريد لم شمله مع لاعب ميلان السابق

2020-10-03T07:24:04Z

نابولي يريد لاعب خط وسط تشيلسي تيموي باكايوكو مع مدربهم جينارو جاتوزو الذي أعجب باللاعب أثناء توليه القيادة في ميلان.

أفاد دي مارزيو أن جاتوزو قد أخذ زمام المبادرة في الحصول على اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، في صفقة لن يكون لها خيار رسمي للشراء.

عقوبات في انتظار مدرب باريس بعد أن طالب بصفقات !

2020-10-03T07:23:25Z

انتقد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان مدربه توماس توخيل قائلا إنه لا يقدر تصريحاته الأخيرة التي حثت إدارة النادي على التعاقد وأنه من الممكن توقيع عقوبات عليه.

وست هام يهتم بلاعب مارسيليا

2020-10-03T07:21:57Z

يريد وست هام التوقيع مع دويي كاليتا كار الذي يلعب في خط وسط مارسيليا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، حسب ديلي ميل.

بعد أن فشل في السعي وراء جيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي، حوّل ديفيد مويس مدرب الهامرز انتباهه نحو اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 24 عامًا.

 

يأمل ساوثامبتون في التوقيع مع ديالو بعد خسارة سانجار

2020-10-03T07:21:12Z

يأمل رالف المدير الفني لساوثامبتون في إنهاء انتقال إبراهيما ديالو من بريست قبل انتهاء فترة الانتقالات، بعد خسارة سانجار بسبب مشاكل تصاريح العمل.

داوسون لم يتلقى عرض من وست هام حتى الآن

2020-10-03T07:19:37Z

تم ربط وست هام بصفقة مع مدافع واتفورد كريج داوسون، لكن لم يتخذ قرارًا رسميًا بعد، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

يبحث نادي الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعزيزات دفاعية قبل انتهاء فترة الانتقالات مساء الإثنين، لكنه لم يقدم عرضًا لداوسون بعد على الرغم من ارتباطه باللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

مدافع الشياطين الحمر مستعد للانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي

2020-10-03T07:18:30Z

يقترب الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد ديوجو دالوت، من انتقاله على سبيل الإعارة إلى ميلان بعد سفره إلى إيطاليا لإجراء الكشف طبي مع نادي دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وفقًا للصحفي دي مارزيو، سيصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى سان سيرو غدًا لاستكمال الفحوصات الطبية.

انضم دالوت إلى يونايتد في 2018 لكنه شارك في 35 مباراة فقط في جميع المسابقات للنادي خلال الموسمين.

مدافع برشلونة على أعتاب فولهام

2020-10-03T07:16:30Z

من المقرر أن ينضم جان كلير توديبو مدافع برشلونة إلى فولهام مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (18 مليون يورو / 21 مليون دولار) بعد أن أخبر عمالقة الدوري الأسباني أنه يريد المزيد من الوقت في الملعب ليطور من مستواه.

وجد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا نفسه في ضواحي فريق برشلونة تحت قيادة رونالد كومان وأن فريق الدوري الإنجليزي على استعداد لدفع السعر الذي يطلبه برشلونة ، وفقًا لـ Sport.

من المرجح أن يتضمن أي بيع أو إعارة لتوديبو إلى فولهام خيار إعادة الشراء لصالح برشلونة.

Jean Clair Todibo Barcelona
Getty Images

جوارديولا يثير الجدل بشأن مستقبل لاعبه

2020-10-03T07:15:15Z

اعترف بيب جوارديولا بأنه لا يعرف ما إذا كان إريك جارسيا سيظل مع مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة الانتقالات أم لا.