أخبار الانتقالات: حارس برشلونة مطلوب في إنجلترا وصفقة جديدة لأتلتيكو مدريد

صفقة جديدة لأتلتيكو مدريد
متصدر الدوري الاسباني يضم مهاجم جديد
أكمل أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني توقيع موسى ديمبيلي من ليون في صفقة إعارة أولية مع خيار الشراء مقابل 33.5 مليون يورو (30 مليون جنيه إسترليني / 41 مليون دولار).
مودريتش يطمأن الجميع بشأن بقاءه
قال لوكا مودريتش إن محادثات عقده مع ريال مدريد "تسير في اتجاه جيد" مع انتهاء صفقته الحالية في الصيف.
أربعة أندية في السباق من أجل لاعب آرسنال
تتنافس أربعة أندية على توقيع لاعب خط وسط آرسنال لوكاس توريرا، وفقًا لـ AS.
كل من تورينو وفيورنتينا ولاتسيو وفالنسيا حريصون على ضم اللاعب هذا الشهر، مع انتهاء فترة إعارته الحالية في أتلتيكو مدريد.
عانى توريرا من أجل الدقائق العادية في واندا متروبوليتانو، ويمكن أن يرسله آرسنال إلى ناد مختلف حتى نهاية الموسم.
توتنهام قد يلغي عقد لاعبه!
قد يكون توتنهام مستعدًا لإلغاء عقد المدافع المهمش داني روز، وفقًا لموقع TalkSPORT.
ولم يشارك روز مع توتنهام هذا الموسم بعد أن تركه جوزيه مورينيو خارج تشكيلته في الدوري الممتاز والدوري الأوروبي.
إذا ألغى توتنهام عقده، فقد ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى وست بروميتش.
سانت إتيان يجري محادثات بشأن انتقال نجم الزمالك
أجرى سانت إتيان محادثات مع الزمالك بشأن انتقال المهاجم مصطفى محمد، وفقًا لموقع Le10Sport.
يطالب الزمالك بخمسة ملايين يورو من أجل اللاعب المصري الدولي البالغ من العمر 23 عامًا، وهو ما قد يكون صعبًا على فريق الدوري الفرنسي الذي يعاني من ضائقة مالية.
نجم تولوز يقترب من بوروسيا مونشنجلادباخ
أفاد موقع Le10Sport أن مانو كوني لاعب خط وسط تولوز سينضم إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.
سيقضي اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بقية الموسم في الدوري الفرنسي، وسينتقل في الصيف إلى ألمانيا.
كان أتليتيكو مدريد حريصًا أيضًا على ضم الشاب، لكن اللاعب الدولي الفرنسي اختار الانتقال إلى البوندسليجا.
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مانشستر سيتي يراقب نجم ساسوولو
جعل مانشستر سيتي نجم ساسوولو مانويل لوكاتيلي هدف انتقالي في خط الوسط، حسب الديلي ميل.
أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أحد أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع اهتمام يوفنتوس وناديه السابق إيه سي ميلان أيضًا بضمه.
من المتوقع أن يكلف لوكاتيلي ما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو / 41 مليون دولار).Manuel Locatelli
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عرض من وست هام لمهاجم نابولي
قدم وست هام عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو (6 ملايين جنيه إسترليني / 9 ملايين دولار) لمهاجم نابولي أركاديوش ميليك، حسبما ورد في دومينيكا سبورتيفا.
ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البولندي الدولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير، وقد ارتبط بعدة أندية.
يأمل الهامرز في الحصول على ميزة على منافسيهم والفوز بالسباق لضم اللاعب.