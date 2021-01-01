أخبار الانتقالات: حارس برشلونة مطلوب في إنجلترا وصفقة جديدة لأتلتيكو مدريد

تتنافس أربعة أندية على توقيع لاعب خط وسط آرسنال لوكاس توريرا، وفقًا لـ AS.

كل من تورينو وفيورنتينا ولاتسيو وفالنسيا حريصون على ضم اللاعب هذا الشهر، مع انتهاء فترة إعارته الحالية في أتلتيكو مدريد.

عانى توريرا من أجل الدقائق العادية في واندا متروبوليتانو، ويمكن أن يرسله آرسنال إلى ناد مختلف حتى نهاية الموسم.