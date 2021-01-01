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أخبار الانتقالات: برشلونة يراقب مدافع إنتر وليفربول يحدد بديل كلوب!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 28 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Steven Gerrard Jurgen Klopp Rangers Liverpool GFX
Getty/Goal

كلوب واثق من استمرار محمد صلاح

2021-02-28T04:18:07Z

يورجن كلوب واثق أن محمد صلاح ملتزمًا تمامًا تجاه ليفربول على المدى الطويل.

كان مستقبل المهاجم المصري في النادي محل شك في نهاية العام الماضي عندما تحدث بعبارات متوهجة عن عملاق الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.

Mohamed Salah Liverpool 2020-21
Getty Images

السيتي سينتقل إلى هالاند رغم توتر علاقات وكيله مع جوارديولا

2021-02-28T04:14:03Z

سينافس مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هذا الصيف على الرغم من علاقة بيب جوارديولا الصعبة مع وكيله مينو رايولا، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.

اختلف رايولا مع مدرب السيتي بشأن معاملته لزلاتان إبراهيموفيتش عندما كانا في برشلونة.

ولكن لن يؤثر ذلك على خطط انتقال السيتي، وسوف يمضون قدمًا في انتقال سيتخطى 100 مليون جنيه إسترليني للنرويجي الدولي.

مانشستر يونايتد يبدأ محادثات تجديد عقد بايلي

2021-02-28T04:12:40Z

أجرى مدافع مانشستر يونايتد إيريك بايلي محادثات بشأن عقد جديد، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

عانى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يتبقى 18 شهرًا على صفقته الحالية، من الإصابات خلال الفترة التي قضاها في أولد ترافورد، لكن بعض العروض الرائعة الأخيرة دفعت النادي لبدء محادثات بشأن عقد جديد مدته ثلاث سنوات.

ومع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف، فسينظر يونايتد في العروض المقدمة للمدافع لأنهم لا يريدون المخاطرة برحيله بشكل مجاني في عام 2022.

ليفربول يحدد بديل كلوب!

2021-02-28T04:12:04Z

الريدز يستعد لرحيل يورجن كلوب إلى ألمانيا

وفقًا لصحيفة ذا ميرور، فإن ليفربول يضع في الحسبان مدرب رينجرز ستيفن جيرارد كمدير فني جديد لهم.

يعتقد الريدز بشكل متزايد أن المدرب الحالي يورجن كلوب مستعد لترك النادي واستبدال يواكيم لوف كمدرب للمنتخب الألماني.

وقد دفع ذلك النادي إلى التفكير في القائد السابق جيرارد، الذي على وشك الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز، حاليًا هو على رأس قائمة بدلاء كلوب.

بعد فشل ضم لاوتارو.. برشلونة يراقب مدافع إنتر

2021-02-28T04:11:41Z

برشلونة مهتم بالتعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر، بحسب كالتشيو ميركاتو.

يحرص العمالقة الكتالونيون على التعاقد مع قلب دفاع شاب  ليستمر على المدى الطويل، وقد وضعوا أنظارهم على اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا.

ومع ذلك، لا يريد إنتر السماح للاعب بالمغادرة وسيطلب على الأقل ضعف 30 مليون يورو التي دفعوها لأتالانتا مقابل باستوني قبل ثلاث سنوات.

لولا اختلاف التوقيت لكان هالاند في مانشستر يونايتد!

2021-02-28T04:11:23Z

أدى الاختلاط بين المناطق الزمنية الأوروبية إلى فقدان مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع إيرلينج هالاند مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني فقط، عندما كان في نادي مولدي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا ميرور.

تم إخبار الشياطين الحمر بالاتصال بوكيل هالاند جيم سولباكين في الساعة 9 صباحًا لإنهاء عملية الانتقال، لكنهم اعتقدوا أن ذلك كان الساعة 9 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة بدلًا من التوقيت الاسكندنافي، وهو يتقدم بساعة.

لذلك عندما أجروا المكالمة، كانت الساعة 10 صباحًا في النرويج، وكان مولدي قد وافق بالفعل على صفقة مع سالزبورج.

توخيل أراد نجم اليونايتد في باريس

2021-02-28T04:10:27Z

كشف توماس توخيل عن رغبته في التعاقد مع برونو فرنانديز في باريس سان جيرمان قبل انضمام النجم البرتغالي إلى مانشستر يونايتد.

نبه أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق لباريس، توخيل المدير الفني آنذاك إلى مواهب فرنانديز، ويعتقد مدرب تشيلسي الحالي أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هو الآن من بين أفضل اللاعبين في العالم.

مهاجم شاب على رادار آرسنال

2021-02-28T04:10:11Z

آرسنال من بين العديد من الأندية التي تفكر في الانتقال الصيفي لمهاجم ويجان كايل جوزيف، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا خمسة أهداف في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، حيث يتابع العديد تألق هذا الشاب الموهوب.

لاوتارو لن يغادر إنتر ميلان

2021-02-27T04:40:09Z

قدم النجم الأرجنتيني إلى ناديه راحة البال بهذا التصريح

أخبر لاوتارو مارتينيز جازيتا ديلو سبورت أنه "لن يغادر إنتر في الصيف" ويخطط لتمديد عقده قريبًا.

المهاجم الذي ارتبط بشدة مع برشلونة في الصيف الماضي، أحرز 13 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الآن هذا الموسم.

Lautaro Martinez Inter
Getty Images

بيريز واثق من بقاء راموس!

2021-02-27T04:39:47Z

يواصل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز محادثات تمديد العقد مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

لا يشارك اللاعب الدولي الإسباني المخضرم بسبب الإصابة، مع استمرار التكهنات حول مستقبله على المدى الطويل في مدريد، مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم.

يشاع أن راموس رفض العرض الأول للنادي بالتمديد في بداية عام 2021، ومع ذلك، وفقًا لتقارير من ماركا، تحدث هو وبيريز شخصيًا عن الوضع.

بيريز مصمم على إبقاء راموس في سانتياجو برنابيو، حيث يشير آخر تحديث للمفاوضات إلى أنه سيواصل إقامته في النادي بعد نهاية الموسم.

باريس قد يخطف نجم ليفربول قبل برشلونة!

2021-02-27T04:37:26Z

من المحتمل أن يخسر الريدز لاعب خط الوسط في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، ويمكن أن تثبت باريس أنها وجهة منطقية تالية.

من المقرر أن يكون لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم وكيلًا مجانيًا هذا الصيف إذا لم يتفق على عقد جديد في آنفيلد، وارتبط الهولندي ارتباطًا وثيقًا بابن موطنه رونالد كومان في برشلونة، ولكن تفيد تقارير ESPN أنه يمكن أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، الذي لا يمانع في إضافة لاعب خط وسط من عيار ثقيل بدون كلفة.

مبادلة محتملة بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان

2021-02-27T04:32:04Z

حسب تقارير إيطالية، فإن مانشستر يونايتد يقترب من مبادلة لاعبه أليكس تيليس بمارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان، مع دفع بعض الأموال أيضًا للشياطين الحمر.