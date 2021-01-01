أخبار الانتقالات: برشلونة يطارد أجويرو وفابينيو يوضح موقف صلاح في ليفربول!

جعل مانشستر سيتي نجم ساسوولو مانويل لوكاتيلي هدف انتقالي في خط الوسط، حسب الديلي ميل.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أحد أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع اهتمام يوفنتوس وناديه السابق إيه سي ميلان أيضًا بضمه.

من المتوقع أن يكلف لوكاتيلي ما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو / 41 مليون دولار).Manuel Locatelli