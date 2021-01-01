أخبار الانتقالات: برشلونة يطارد أجويرو وفابينيو يوضح موقف صلاح في ليفربول!

مانشستر سيتي يراقب نجم ساسوولو
جعل مانشستر سيتي نجم ساسوولو مانويل لوكاتيلي هدف انتقالي في خط الوسط، حسب الديلي ميل.
أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أحد أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع اهتمام يوفنتوس وناديه السابق إيه سي ميلان أيضًا بضمه.
من المتوقع أن يكلف لوكاتيلي ما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو / 41 مليون دولار).Manuel Locatelli
برشلونة يريد أجويرو في صفقة مجانية
البلوجرانا يحدد خليفة سواريز
ذكرت صحيفة ذا صن أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو في صفقة انتقال مجانية بنهاية الموسم.
سينتهي عقد لاعب أتلتيكو مدريد السابق البالغ من العمر 32 عامًا في الصيف ولم يتم تمديد عقده بعد من جانب فريق المدرب بيب جوارديولا.برشلونة في السوق للحصول على هداف مؤكد بعد رحيل لويس سواريز ويمكن أن يكون لديه ميزة في سعيه وراء أجويرو لأنه صديق جيد للأرجنتين وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي.
مدرب جديد في قائمة تشيلسي لخلافة لامبارد
تمت إضافة يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج إلى قائمة تشيلسي للمرشحين لتولي المسؤولية من فرانك لامبارد في حال انفصل النادي عن المدرب، حسب تقرير بيلد.
أدت الهزائم الأخيرة أمام آرسنال ومانشستر سيتي، فضلاً عن التعادل مع أستون فيلا، إلى التشكيك في أوراق اعتماد لامبارد كمدرب رفيع المستوى.
ينضم ناجلسمان إلى قائمة يقال إنها تضم توماس توخيل وأليجري وبريندان رودجرز ورالف هسينهوتل.
بايرن ميونخ يقترب من نجم البوندسليجا
تزعم صحيفة سبورت بيلد أن لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ فلوريان نيوهاوس قد يقدم له عرض من بايرن ميونخ.
كان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في حالة جيدة لتحقيق الأهداف هذا الموسم وجذب اهتمام مجموعة من الكبار.
تم التوضيح على أن نيوهاوس لديه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو.
ليفربول يتراجع عن ضم ألابا
لم يعد لاعب بايرن ميونخ في قائمة اهتمامات الريدز
لم يعد ليفربول مهتمًا بديفيد ألابا، حيث لم يستوف لاعب بايرن ميونخ متطلبات يورجن كلوب على الرغم من أزمة دفاع فريق الريدز، حسب صحيفة إندبندنت.
لقد استنفد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الدفاع وكان مرتبطًا بانتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
لكن بدلاً من ذلك، تراجع الريدز وقد يتوجه النمساوي الآن إلى ريال مدريد.
فابينيو يوضح موقف محمد صلاح من ليفربول!
زميل صلاح في الفريق يتحث عن حالة الفرعون المصري
أصر فابينيو على أن محمد صلاح "سعيد للغاية" في ليفربول وسط تكهنات بشأن مستقبل النجم في آنفيلد.
تم ربط كبار الأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة باللاعب المصري الدولي بعد تصريحات أدلى بها في ديسمبر حيث ترك الباب مفتوحًا أمام خروج محتمل.
ومع ذلك يعتقد زميله في الفريق فابينيو أنه من "الطبيعي" رؤية صلاح مرتبطًا ببعض الأندية الكبرى في أوروبا ويعتقد أن التوقعات المنتشرة بشأن رحيله لا تؤثر على آدائه.
صراع في العاصمة الإنجليزية من أجل النجم التركي
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عرض من وست هام لمهاجم نابولي
قدم وست هام عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو (6 ملايين جنيه إسترليني / 9 ملايين دولار) لمهاجم نابولي أركاديوش ميليك، حسبما ورد في دومينيكا سبورتيفا.
ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البولندي الدولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير، وقد ارتبط بعدة أندية.
يأمل الهامرز في الحصول على ميزة على منافسيهم والفوز بالسباق لضم اللاعب.
أتلتيكو مدريد يقترب من بديل دييجو كوستا
اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون.
يزعم ماركا أن اللاعب الفرنسي الدولي سينضم إلى الجانب الإسباني على سبيل الإعارة ليعوض رحيل دييجو كوستا.