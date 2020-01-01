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أخبار الانتقالات: أزمة جديدة في دفاع ليفربول ورونالدو يقترب من ناديه السابق

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Cristiano Ronaldo Juventus 2020-21
Getty

بايرن ميونخ لن يجدد عقد بواتينج

2020-11-12T11:23:58Z

بحسب ما ورد من المقرر أن يرحل المدافع المخضرم عن بطل ألمانيا

لن يتم عرض صفقة جديدة على جيروم بواتينج في بايرن ميونخ، وفقًا لـ SportBild.

سينتهي عقد قلب دفاع ألمانيا الدولي السابق في الصيف، ويُقال إنه سيسمح له بمغادرة الآليانز أرينا إلى أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز يُقال إنها مهتمة.

يزعم بيلد أن أرسنال وتشيلسي وتوتنهام جميعهم حريصون على ضم اللاعب صاحب الخبرات الكبيرة.

Jerome Boateng Dortmund Bayern 112020
Getty Images / Pool

هل ينتقل رونالدو لولفرهامبتون؟

2020-11-12T11:22:34Z

كريستيانو رونالدو يأخذ في الحسبان الابتعاد عن يوفنتوس، وربما يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

قد يكون لم الشمل مع مانشستر يونايتد أمرًا مطروحًا، ولكن تم إلقاء فريق آخر يتمتع بصلات برتغالية قوية في هذا المزيج.

قال تروي ديني لاعب الولفز لـ talkSPORT: "أود أن أنظر أكثر إلى نادٍ مثل ولفرهامبتون مع المزيج البرتغالي - هذا ممكن أن ينجح، على أي حال من يحصل علبه سيضيف موهبة لا تصدق."

آرسنال مهتم بنجم ليل

2020-11-12T11:22:09Z

آرسنال هو أحد الأندية التي تراقب عن كثب صانع ألعاب ليل يوسف يازيسي ، حسب صحيفة ديلي ميل.

لا يزال اللاعب التركي الدولي يشهد ارتفاعًا في رصيده في فرنسا، حيث قيل إن عددًا من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أشادوا بإمكاناته.

برشلونة يريد نجم مانشستر الشاب

2020-11-12T11:20:07Z

يريد برشلونة خطف نجم مانشستر يونايتد أرناو بويجمال من الأولد ترافورد، بحسب صحيفة سبورت.

كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مثيرًا للإعجاب مع الشياطين الحمر تحت 23 عامًا، و في الكامب نو حريصون على إعادته إلى وطنه إسبانيا.

Arnau Puigmal Manchester United and Spain
Getty

توتنهام يحاول الحفاظ على نجمه

2020-11-12T11:18:39Z

توتنهام واثق من أن هيونج مين سون سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي، وفقًا لصحيفة الجارديان.

يقال إن المهاجم الكوري الجنوبي جذب نظرات الإعجاب من الكثير، لكن توتنهام يعتقد أنه بإمكانه الحفاظ عليه في شمال لندن.

Heung-min Son, Tottenham 2020-21
Getty

غضب ألابا الشديد بسبب عقده مع بايرن ميونخ

2020-11-12T11:17:49Z

كان المدافع المخضرم جزء أساسي في خط دفاع بايرن ميونخ منذ ما يقارب عقد من الزمن، بعد أن انتقل من أكاديمية النادي البافاري بعد انتقاله إلى ألمانيا وهو في سن 16 عامًا فقط واستمر في المشاركة في 400 مباراة حتى الآن

لكن كشف والده عن غضب النجم واستياءه من كثرة الشائعات المتناثرة ومن الذين يتحدثون بلسان اللاعب، وأنهى والده الحديث أن أبنه لم يقفل الباب في وجه البايرن وأنه اذا أراد البقاء فعليهم ايجاد حل يناسب الطرفين.

كريستيانو رونالدو يقترب من ناديه السابق

2020-11-12T11:16:25Z

النجم البرتغالي هو الخيار الأنسب للشياطين الحمر

أجرى نادي مانشستر يونايتد اتصالات مع كريستيانو رونالدو بشأن العودة للنادي الموسم المقبل، حسب ESPN.

وبحسب ما ورد يفكر رونالدو في هذه الخطوة وخاصة بعد أن فكر يوفنتوس في بيع الأسطورة مع نهاية الموسم، وينتهي عقده في تورينو عام 2022.

Cristiano Ronaldo Manchester United composite 2020
Getty/Goal

برشلونة يفشل في الوصول لحل مع رواتب اللاعبين

2020-11-12T11:15:07Z

فشل برشلونة في التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشأن تخفيض الراتب بعد مفاوضات مطولة انتهت في نهاية المطاف دون حل.

يسعى عمالقة الليجا إلى خفض فاتورة أجورهم وسط "مشكلة مالية خطيرة" بسبب جائحة فيروس كورونا.

يقول برشلونة إن Covid-19 تسبب في انخفاض في الإيرادات بأكثر من 300 مليون يورو لموسم 2020-21، مع مطالبة النادي بتعديل الرواتب بمقدار 191 مليون يورو.

ميسي يوضح حقيقة رغبته في الانتقال لباريس

2020-11-12T11:11:50Z

ميسي ووالده ينفون انتقاله لباريس

نفى والد ليونيل ميسي ووكيله خورخي بشكل قاطع أن نجم برشلونة يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

كان مستقبل الأرجنتيني هو أهم الموضوعات حول الكامب نو منذ أن أعرب عن رغبته في المغادرة في أغسطس.

تم التوفيق بين اللاعب والنادي في نهاية المطاف، حيث قال ميسي لموقع Goal في مقابلة حصرية إن الطريقة الوحيدة التي كان من الممكن أن يغادر بها في صيف 2020 كانت إذا دفع فريق الشرط  الجزائي في عقده والبالغ عن 700 مليون يورو.

Montage GFX Messi PSG Paris
Goal.com

إصابة مدافع آخر في صفوف ليفربول

2020-11-12T11:10:19Z

تعرض المدافع لإصابة في الركبة أثناء التدريبات مع المنتخب الإنجليزي

يخشى جو جوميز مدافع ليفربول من انتهاء موسم 2020-2021 قبل بدايته، بحسب صحيفة ميرور.

سقط جوميز خلال التدريب مع إنجلترا وعاد إلى ليفربول لإجراء مزيد من الفحوصات على المفصل، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه ربما تعرض لأضرار جسيمة.

Joe Gomez Liverpool 2020
Getty