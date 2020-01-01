أخبار الانتقالات: شرط وحيد لبقاء مبابي في باريس وخطة ليفربول لتدعيم الدفاع

إيفرتون مستعد للتحرك من أجل لاعب ريال مدريد
إيفرتون مستعد لتصعيد اهتمامه بلاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو واتخاذ خطوة لضمه - وفقًا لـ Le 10 Sport.
كارلو أنشيلوتي حريص على إحضار لاعب آخر من لاعبيه السابقين إلى جوديسون بارك، بعد أن حصل بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس خلال الصيف.
مدريد منفتح على بيع إيسكو أيضًا، لكن سيتعين على إيفرتون دفع حوالي 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) لتأمين خدماته.
إريكسن يقترب من الرحيل عن إنتر
يمكن أن يترك كريستيان إريكسن إنتر في فترة الانتقالات الشتوية - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
عانى لاعب خط الوسط الدنماركي من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة أنطونيو كونتي منذ انتقاله إلى سان سيرو من توتنهام في يناير.
إنتر جاهز للاستفادة ماليًا من إريكسن عندما يعاد فتح السوق، حيث يعتقد أن باريس سان جيرمان هي الوجهة التالية على الأرجح للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
يمكن أن يترك كريستيان إريكسن إنتر في فترة الانتقالات الشتوية - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
عانى لاعب خط الوسط الدنماركي من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة أنطونيو كونتي منذ انتقاله إلى سان سيرو من توتنهام في يناير.
إنتر جاهز للاستفادة ماليًا من إريكسن عندما يعاد فتح السوق، حيث يعتقد أن باريس سان جيرمان هي الوجهة التالية على الأرجح للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
ميلان يحاول تأمين حارسه
يقترب جانلويجي دوناروما من الاتفاق على صفقة جديدة في ميلان - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
كان وكيل حارس المرمى الإيطالي ينتظر تمديدًا بقيمة 8 ملايين يورو سنويًا ، مع استعداد الروسونيري الآن للتوصل إلى حل وسط.
يريد ميلان ربط دوناروما بشروط جديدة ستشهد بقاءه في سان سيرو حتى عام 2024 ، وهو واثق من الانتهاء من التجديد في الأسابيع المقبلة.
ديباي متمسك بالانتقال لبرشلونة
سينتقل مهاجم ليون، ممفيس ديباي، إلى برشلونة في يناير - وفقًا لموندو ديبورتيفو.
اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع النادي الفرنسي في عام 2021، اقترب من الانتقال إلى الكامب نو خلال الصيف.
يريد ليون الاحتفاظ بديباي إلى ما بعد نهاية الموسم، لكنه مصمم على الانضمام إلى برشلونة في العام الجديد.
مدرب الريال السابق يريد ضم ايسكو
يرغب كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، في إحضار صانع ألعاب ريال مدريد إيسكو إلى جوديسون بارك، وفقًا لـ Le10Sport.
جلب أنشيلوتي بالفعل لاعب خط وسط ريال السابق خاميس رودريجيز في الصيف ويمكن أن يضيف اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 28 عامًا على سبيل الإعارة في يناير.
ينتهي عقد إيسكو في البرنابيو في يونيو 2022.
ليفربول يقترب من مدافع أولمبياكوس
يأمل ليفربول في التعامل مع أزمته الدفاعية بالتعاقد مع مدافع أولمبياكوس روبن سيميدو في يناير، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس.
يغيب عن الريدز حاليًا فيرجيل فان ديك وجو جوميز بسبب إصابات طويلة الأمد، بينما تغيب ترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو مؤخرًا.
سيميدو البالغ من العمر 26 عامًا هو لاعب برتغالي دولي لعب في الدوري الإسباني مع فياريال مؤخرًا.
هل يعلن ريال مدريد عن التجديد لراموس يوم الإثنين؟
وفقًا لـ Football Espana، فإن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز سيتحدثان علناً عن عقد المدافع يوم الإثنين.
ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في نهاية هذا الموسم وهو حاليًا في مفاوضات مع مسؤولي اللوس بلانكوس بشأن صفقة جديدة.
يقال إن راموس يريد البقاء في البرنابيو، لكنه يبحث عن صفقة أطول من سياسة ريال مدريد الحالية المتمثلة في تقديم عقود مدتها 12 شهرًا فقط للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.
خطة ليفربول لحل أزمة الدفاع
الكثير من الأموال لتدعيم دفاع الريدز في يناير
بعد إصابة جو جوميز، ليفربول مستعد للإنفاق بشكل كبير على الدفاع في يناير، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس.
كان الريدز على استعداد للاستثمار بكثافة في الصيف القادم، لكن أزمة الإصابات تعني أنهم سيفعلون ذلك في يناير المقبل.
مدافع جديد على رادار مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع مدافع براجا ديفيد كارمو، بحسب ESPN.
يريد أولي جونار سولشاير قلب دفاع ويرى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هو الإضافة المثالية.
حاول روما وفيورنتينا التعاقد معه في الصيف لكن جهودهم باءت بالفشل.
الشرط الوحيد الذي يجعل مبابي يستمر في باريس
تهديد مطاردة ريال مدريد لنجم فرنسا
يعتقد كيليان مبابي أنه لن يوقع صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان إلا إذا سُمح له بمغادرة النادي إذا تم مطابقة قيمة معينة.
ذكرت الصحيفة أنه رفض بالفعل ثلاثة عروض من نادي Ligue 1 ويمكن أن يغادر مقابل حوالي 180 مليون يورو (161 مليون جنيه إسترليني / 213 مليون دولار) في الصيف.
إذا تم إضافة شرط الإفراج عن الحد الأدنى للرسوم في الصفقة، فمن المحتمل أن يكون أقرب إلى الرقم القياسي العالمي لنيمار البالغ 222 مليون يورو.