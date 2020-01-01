أخبار الانتقالات: نيمار يريد البقاء في باريس وخبر مؤسف لجماهير البايرن

أرتيتا يؤكد إصابة بارتي
أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أنه من المقرر إجراء فحص لإصابة الفخذ التي تعرض لها توماس بارتي خلال هزيمة يوم الأحد أمام أستون فيلا.
استمر الدولي الغاني 45 دقيقة فقط في ملعب الإمارات قبل أن يُجبر على الخروج خلال الاستراحة ونزول داني سيبايوس بدلًا له.
توجت أنباء إصابة بارتي الأمسية البائسة لآرسنال، الذي خسر 3-0 أمام أستون فيلا.
إدارة باريس تناقش مستقبل توخيل
ستتم مناقشة مستقبل توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان خلال اجتماع مجلس الإدارة في فترة الراحة الدولية، وفقًا لـ TF1.
يتعرض الألماني لضغوط بعد أن بدأ النادي الفرنسي بداية سيئة في مشواره في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مباراتين من أصل ثلاث مباريات.
يعرف توخيل أن منصبه تحت التهديد، لكنه يحتفظ بدعم اللاعبون في الوقت الحالي، مما قد يؤثر على عملية صنع القرار في مجلس الإدارة.
يوسف البلايلي ينضم إلى نادي قطر
النجم الجزائري يوسف البلايلي ينضم رسميًا لنادي قطر
Qatar Sports Club (@QatarSportClub) November 8, 2020
السعر الحقيقي لهالاند نجم بوروسيا دورتموند
وفقًا لموقع موندو ديبورتيفو، سيتعين على أي نادٍ يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند دفع ما يقرب من 100 مليون يورو (90 مليون جنيه إسترليني / 117 مليون دولار) للاعب.
بينما من المتوقع أن تصل رسوم نقله إلى حوالي 80 مليون يورو، فإن المكافآت التي سيتم دفعها إلى مينو رايولا، وكيل اللاعب، وألفي إنجي، والد اللاعب، ستشكل الباقي.
ومع ذلك، لن يتم تأجيل الانتقال المحتمل لهالاند.
لماذا بوجبا أقرب للريال من كامافينجا؟
اختيار ريال مدريد للتعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بدلاً من إدواردو كامافينجا لاعب رين، حسب ما أوردته AS.
يعتقدون أن بإمكانهم التوقيع مع الفرنسي الفائز بكأس العالم بسعر معقول، في حين أنهم سيحصلون على عائد جيد من حيث رعايتهم وإيرادات الإعلانات نتيجة لذلك.
ليفربول يريد خليفة صلاح من ريال مدريد
يريد ليفربول التعاقد مع لاعب ريال مدريد الشاب رودريجو ليكون خليفة محمد صلاح، بحسب دون بالون.
يورجن كلوب معجب كبير بالشاب، الذي من المحتمل أن يكون سعره حوالي 70 مليون يورو.
ويقال إن زين الدين زيدان "معارض بشدة" لهذه الخطوة.
إنتر ميلان يقترب من نجم ريال مدريد
البرازيلي على وشك مغادرة البرنابيو
يعتزم إنتر ميلان ضم مارسيلو في يناير، الظهير الأيسر لريال مدريد، بحسب تودوفيتشاجيس.
يستعد اللوس بلانكوس لبيع البرازيلي في الوقت الذي يسعى فيه إلى المنافسة الجديدة مع فيرلاند ميندي، مع لاعب بايرن ميونخ ديفيد ألابا على قائمة المطلوبين.
لم يتبق لدى مارسيلو سوى 18 شهرًا على عقده ولا توجد محادثات بشأن صفقة جديدة في الأفق، مما يعني أنه قد يكون متاحًا مقابل حوالي 12 مليون يورو (11 مليون جنيه إسترليني / 14 مليون دولار) في يناير.
نيمار يريد التجديد في باريس
البرازيلي سعيد بالبقاء في فرنسا
أبلغ نيمار المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو أنه يريد إعادة التوقيع مع النادي، بحسب Telefoot.
اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ينتهي عقده الحالي في عام 2022، ولا يزال على العملاق الفرنسي أن يعرض عليه صفقة جديدة.
زيدان يدفع ثمن عدم تدعيم الفريق
ظهر افتقار زين الدين زيدان إلى العمق المطلوب، حيث خسر حامل اللقب 4-1 أمام فالنسيا.
سمح ريال مدريد لجاريث بيل وخاميس رودريجيز وأشرف حكيمي وسيرخيو ريجيلون وإبراهيم دياز بالذهاب هذا الصيف، من بين آخرين، مع عودة مارتن أوديجارد من الإعارة وعدم القيام بأي صفقة جديدة.
خبر سيئ لجماهير بايرن ميونخ!
إصابة خطيرة في صفوف البافاري
يغيب نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميش عن الملاعب حتى عام 2021 بعد إتمام عملية جراحية في الركبة بنجاح.
احتاج اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى إجراء عملية في الغضروف المفصلي الأيمن بعد استبداله في الدقيقة 36 من لقاء فوز بطل الدوري الألماني 3-2 على دورتموند يوم السبت.
مساء الأحد، أصدر بايرن بيانا على موقع النادي أبلغ فيه أن كيميش لن يعود من إصابته حتى يناير على الأقل.