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أخبار الانتقالات: ميسي قد ينتقل للسيتي وراموس رافض التجديد لمدة عام واحد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Sergio Ramos Lionel Messi GFX
Getty/Goal

عمالقة أوروبا يتطلعون إلى مدافع ريال مدريد

2020-11-15T10:58:00Z

يوفنتوس وباريس جاهزون للانقضاض على راموس

ينتهى عقد مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس في يونيو حزيران ورفض حتى الآن التمديد لمدة عام واحد الذي عرضه عليه النادي.

وبحسب لا كواترو، فإن يوفنتوس وباريس سان جيرمان مستعدان للانقضاض على المدافع الإسباني.

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(C)Getty Images

برشلونة يحاول إستعارة لاعب مانشستر سيتي في يناير

2020-11-15T10:54:22Z

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة سيسعى لتوقيع عقد إعارة لقلب الدفاع في يناير.

يريد الكتالونيون إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي لكنهم لا يرغبون في تلبية السعر الذي يطلبه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى هذا النحو، سينتظرون انتهاء صلاحية عقده والتوقيع معه مجانًا في الصيف.

في غضون ذلك ، يبحثون عن خيارات مثل أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.

ميسي قد ينتقل إلى السيتي ثم إلى الدوري الأمريكي

2020-11-15T10:48:07Z

نجم الأرجنتين يخطط للاعتزال في الدوري الأمريكي؟

لا يزال مستقبل نجم برشلونة ليونيل ميسي متأرجح بسبب استيائه من النادي، ويعتقد Eurosport أن مانشستر سيتي قد يوقع مع الأسطورة في نهاية عقده في عام 2021.

 بمجرد انتهاء وقته في الاتحاد، سيواصل اللعب لنادي نيو يورك في الدوري الأمريكي.

Messi Barcelona 2020-21
Getty

جوارديولا يقترب من التجديد مع السيتي

2020-11-15T10:43:14Z

يقترب بيب جوارديولا من توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، حسبما ذكرت صحيفة تلجراف.

تنتهي صفقة المدرب الإسباني في نهاية الموسم، وعلى الرغم من أنه غير معروف بطول مدته في أي نادٍ معين، إلا أنه مستعد لتكريس مستقبله لفريق الاتحاد.

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(C)Getty Images

مدرب انجلترا جعل اصابته بكورونا طي الكتمان

2020-11-15T10:40:52Z

كشفت صحيفة The Sun البريطانية عن إصابة جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بفيروس كورونا الشهر الماضي.

أُجبر ساوثجيت على عزل نفسه لمدة 10 أيام واختار إبقاء تشخيصه سراً.

جابرييل ماجالهايس رفض اليونايتد وتشيلسي من أجل آرسنال

2020-11-15T10:38:23Z

يعترف جابرييل ماجالهايس بتجنبه اهتمام المنافسين بخدماته، وسط حديث عن حرص مانشستر يونايتد وتشيلسي، من أجل استكمال "الحلم" بالانتقال إلى أرسنال.

شهد المدافع البرازيلي ارتفاع مخزونه أثناء تألقه في الدوري الفرنسي.

Gabriel Magalhaes Arsenal 2020-21
Getty

برشلونة يحاول تمديد عقد فاتي

2020-11-15T10:37:36Z

أحرز برشلونة تقدمًا في محاولاته لإبقاء أنسو فاتي على عقد جديد، وفقًا لماركا.

يتم التعاقد مع اللاعب الشاب حاليًا حتى عام 2022، وعقدت محادثات حول صفقة ممتدة على مدار الأسابيع العديدة الماضية مع كل الدلائل التي تشير إلى اتفاق نهائي.

مانشستر يونايتد قد ينقض على ثنائي أياكس الإداري

2020-11-15T10:36:37Z

قد ينقض نادي مانشستر يونايتد على مديري أياكس التنفيذيين مارك أوفرمارس وإدوين فان دير سار بعد أن ألمحوا بأن وقتهم في الفريق الهولندي يقترب من نهايته.

تدعي The Mirror أن الشياطين الحمر كانوا يلاحقون مثل هذا الثنائي لإصلاح الإداري داخل النادي ويمكنهم الآن النظر في إحضارهم إلى أولد ترافورد.

"بيل عاد لحب كرة القدم"

2020-11-15T10:34:27Z

قال روبرت بيج مساعد ويلز إن جاريث بيل "عاد لحب اللعبة" بعد أن ختم عودته إلى توتنهام.

تمكن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من الحصول على إعارة لمدة موسم في نادي توتنهام من ريال مدريد - حيث عانى من أجل وقت اللعب والاتساق في السنوات الأخيرة.

خاض بيل بالفعل ست مباريات مع فريق المدرب جوزيه مورينيو هذا الموسم، حيث ساهم بهدف واحد وتمريرة حاسمة في بداية مشجعة حتى الآن.

Gareth Bale Tottenham 2020-21
Getty

ليفربول يحدد أول صفقاته الدفاعية

2020-11-15T10:31:51Z

الريدز يضيفوا خيارًا آخر لقلب الدفاع

مدافع أولمبياكوس روبن سيميدو هدف صيفي لليفربول، حسب الديلي ستار.

 يحتاج الآنفيلد للتعزيزات الدفاعية حيث من المتوقع أن يكلف سيميدو 18 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو / 23 مليون دولار).

Ruben Semedo Olympiacos 2020
Getty