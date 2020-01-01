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أخبار الانتقالات: البايرن يفاوض نجم تشيلسي وديباي على أعتاب برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Callum Hudson-Odoi Chelsea Bayern Munich GFX
Getty Images

جاريث بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد

2020-09-15T08:59:08Z

 

لاحظ مان يونايتد أن نجم البرنابيو يريد الانتقال.

ذكرت كادينا سير أن جاريث بيل قد غير موقفه من مستقبله ويريد الآن الرحيل عن ريال مدريد.

على الرغم من أن نجم ويلز كان راضياً عن كونه بديلاً تحت قيادة زين الدين زيدان، فقد قرر الآن أنه يرغب في الرحيل.

يتطلع مانشستر يونايتد إليه كبديل بعد فشل صفقة جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند ومن المرجح أن ينضم له اللاعب.
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(C)Getty images

كاسترو يقرر البقاء في بيرث جلوري

2020-09-15T08:56:28Z

من المتوقع أن يقضي دييجو كاسترو نجم بيرث جلوري، الموسم الأخير من عقده في الدوري الأسترالي، بحسب صحيفة ذا ويست.

كان هناك شك حول ما إذا كان المايسترو الإسباني سيبقى في أستراليا بعد غيابه عن استئناف موسم الدوري الأسترالي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

قرر كاسترو البقاء في بيرث وعدم إنهاء الموسم، حيث خرجوا من النهائيات عند أول عقبة.

صفقة جديدة تقترب من ليدز يونايتد

2020-09-15T08:55:01Z

أشار رودريجو دي بول لاعب خط وسط أودينيزي إلى أنه يريد الانضمام إلى ليدز وينتظر أن يتوصل الناديان إلى اتفاق.

قدم ليدز يونايتد آداء جيد وغير متوقع أمام ليفربول في المباراة الأولى واحرازهم 3 أهداف في حامل اللقب، لكن الأخطاء الدفاعية أهدت الريدز ضربتي جزاء وتمكنوا من حسم نتيجة اللقاء 4/3.

لفت النادي الأنظار إليه بعد هذا اللقاء الذي يؤكد أنه سيكون منافس قوي وشرس هذا الموسم.

 

بايرن ميونخ يستهدف لاعب الدوري الانجليزي

2020-09-15T08:51:08Z

بايرن ميونخ يفاوض نجم تشيلسي

ذكرت شبكة سكاي سبورت أن كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي مطلوب من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على سبيل الإعارة.

أقترب بايرن ميونخ للجناح البالغ من العمر 19 عامًا، بينما أبدى يوفنتوس ولايبزيج اهتمامًا أيضًا.

لقد كان البافاري مهتمًا في السابق، ومع رحيل إيفان بيريشيتش للعودة إلى الإنتر، فإن لديهم فراغًا يجب تعويضه.

Callum Hudson-Odoi Bayern Munich GFX
Getty/Goal

لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة

2020-09-15T08:49:16Z

إنتر يصعب الأمور على برشلونة بشأن لاوتارو

يرى برشلونة أن احتمال ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر "يختفي"، بحسب ماركا.

لا يمكن للكتالونيين في الفترة الحالية أن يدفعوا السعر الذي يطلبه إنتر وهو 90 مليون يورو (83 مليون جنيه إسترليني / 107 مليون دولار) ، وهو المبلغ الذي رفضوا التزحزح عنه.

Lautaro

روما يقدم عرضًا كبيرًا لشراء كومبولا بعد فشل شراء سمالينج

2020-09-15T08:47:22Z

بعد فشل التفاوض على صفقة مع مانشستر يونايتد لكريس سمولينج، حول روما انتباهه إلى ماراش كومبولا لاعب فيرونا.

ذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن نادي العاصمة قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو (28 مليون جنيه إسترليني / 36 مليون دولار) للاعب الذي يطارده إنتر ولاتسيو أيضًا.

لاعب برشلونة قريب من الظهور الرسمي في إيطاليا

2020-09-15T08:44:25Z

من المتوقع أن يكشف إنتر ميلان عن لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال في الأيام القليلة المقبلة، حسب فابريزيو رومانو.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، الذي لعب أربعة مواسم مع يوفنتوس بين 2011-2015 - سيعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد موسمين في الكامب نو.

Arturo Vidal
Getty Images

روما يقترب من ضم مهاجم نابولي

2020-09-15T08:43:06Z

اتفق روما مع نابولي على المبلغ المطلوب للمهاجم أركاديوس ميليك لكن اللاعب لم يقرر بعد ما إذا كان يريد التوجه إلى روما.

أفاد فابريزيو رومانو أنه إذا اختار الدولي البولندي الانضمام إلى روما، فسيتم بيع إيدن دجيكو إلى يوفنتوس.

برشلونة سيعلن قريبًا عن صفقة ديباي

2020-09-15T08:41:27Z

النجم الهولندي يقترب من برشلونة

يقترب ممفيس ديباي من إعلانه كلاعب في برشلونة، بحسب صحيفة دي تليجراف الهولندية.

ارتبط الدولي الهولندي بالانضمام إلى ابن موطنه رونالد كومان في الكامب نو، حيث تم تعيينه مدربًا جديدًا للنادي الشهر الماضي.

من المتوقع أن يكمل النادي الكتالوني الصفقة رسميًا ويقدم النجم كتوقيع جديد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

Memphis Depay Netherlands
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نابولي يقترب من لاعب برشلونة السابق

2020-09-15T08:39:13Z

نابولي مهتم بإضافة مهاجم واتفورد ولاعب برشلونة السابق جيرارد ديولوفيو إلى تشكيلته للموسم المقبل.

وفقًا لدي مارزيو، يحرص اللاعب على العودة إلى إيطاليا بعد هبوط هورنتس من البطولة في ختام الموسم الماضي.

يقال أيضًا أنه على رادار ميلان.
Gerard Deulofeu FC Watford 05022018
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