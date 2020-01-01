أخبار الانتقالات: البايرن يفاوض نجم تشيلسي وديباي على أعتاب برشلونة

لاحظ مان يونايتد أن نجم البرنابيو يريد الانتقال.

ذكرت كادينا سير أن جاريث بيل قد غير موقفه من مستقبله ويريد الآن الرحيل عن ريال مدريد.

على الرغم من أن نجم ويلز كان راضياً عن كونه بديلاً تحت قيادة زين الدين زيدان، فقد قرر الآن أنه يرغب في الرحيل.

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