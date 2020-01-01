أخبار الانتقالات: ريجيلون إلى توتنهام وديلي ألي يقترب من ريال مدريد

قال رونالد كومان إن برشلونة يجب أن يبيع لاعب قبل أن يتمكنوا من التفكير في التعاقد مع ممفيس ديباي، حيث يتوقع المدرب بدء موسم الدوري الإسباني بدون أي إضافات إلى الفريق.

يميل ديباي إلى لم شمله مع مدرب هولندا السابق كومان في النادي الكتالوني بعد ما قدمه مع فريق الدوري الفرنسي ليون الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.