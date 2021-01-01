أخبار الانتقالات: باريس قد لا يتحمل تكلفة راتب ميسي وألابا ينتظر انتخابات برشلونة!

ألابا ينتظر انتخابات برشلونة!
لن يتخذ المدافع قرارًا مبكرًا بشأن المستقبل
دافيد ألابا لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى يتحدث إلى برشلونة، حسب سكاي سبورت ألمانيا.
ارتبط مدافع بايرن ارتباطًا وثيقًا بريال مدريد، لكنه وفريق إدارته حريصون على التحدث إلى جوان لابورتا إذا فاز رئيس برشلونة السابق في الانتخابات المقبلة.
ينتهي عقد ألابا بنهاية الموسم ويبدو أنه رهان آمن لمغادرة الفريق البافاري بعد توقف محادثات العقد.
إيفرتون يعلن عن رحيل سيمز على سبيل الإعارة
↩️ | #EFCU23 striker Ellis Simms has completed a loan move to @BlackpoolFC and will spend the remainder of 2020/21 with the League One club.— Everton (@Everton) January 20, 2021
Good luck, @_ellissimms! 💙
باريس سان جيرمان قد لا يتحمل راتب ميسي
قد تؤدي مطالب نجم برشلونة بشأن الأجور إلى إفساد انتقاله هذا الصيف
مطالب ليونيل ميسي للأجور قد تعني أنه مكلف للغاية حتى بالنسبة للأندية الفاحشة الثراء مثل باريس سان جيرمان إذا غادر برشلونة هذا الصيف، حسب لا جازيتا ديلو سبورت
ينتهي عقد ميسي في برشلونة هذا الصيف، حيث يكسب الآن 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لقد تم ربطه مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، من بين آخرين، في حالة رحيله عن كامب نو.
ومع ذلك، مع شعور أكبر الأندية بالضائقة المالية وسط جائحة فيروس كورونا، قد يضطر ميسي إلى خفض راتبه حتى لو انتقل إلى أغنى فرق أوروبا.
لاعب تشيلسي قريب من تركيا
يُعتبر داني روز مدافع توتنهام هدفاً لفريق طرابزون سبور التركي، بحسب صحيفة ديلي ميل.
اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ينتهي عقده في يونيو، لكنه قد يفرض تحركًا مبكرًا خلال فترة الانتقالات الحالية.
آرسنال يعلن فسخ التعاقد مع سوكراتيس
🗞 Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2021
باريس سان جيرمان يقترب من مدافع برشلونة
يخطط باريس سان جيرمان لانقضاض بقيمة 25 مليون يورو على إيمرسون الظهير الأيمن لبرشلونة المعار حاليًا، وفقًا لسبورت.
لا يزال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ينتظر أول ظهور له في كامب نو بعد انتقال 13 مليون يورو من أتلتيكو مينيرو في يوليو 2019.
يتوق باريس سان جيرمان لجلب إيمرسون، المعار حاليًا لريال بيتيس، بعيدًا عن برشلونة في نهاية الموسم حيث يسعى ماوريسيو بوتشيتينو إلى تعزيز صفوفه الدفاعية.
اهتمام فرنسي بمارسيلو
يحظى مارسيلو ظهير ريال مدريد باهتمام موناكو - وفقًا لـ AS.
الفريق الفرنسي مستعد لمنح البرازيلي عقدًا مدته ثلاث سنوات في ستاد لويس الثاني بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.
مارسيلو صاحب الـ 32 عامًا، موجود في سجلات مدريد منذ 14 سنة، لكن عقده الحالي ينتهي في غضون 18 شهرًا ولم يعد منتظمًا في تشكيلة زين الدين زيدان.
بايرن ميونخ سينهي إعارة لاعب يوفنتوس!
من المقرر أن يعيد بايرن ميونخ دوجلاس كوستا إلى يوفنتوس هذا الشهر، وفقًا لما أوردته لاجازيتا ديلو سبورت.
انتقل البرازيلي إلى أليانز أرينا على سبيل الإعارة لمدة موسم الصيف الماضي، لكنه عانى من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة هانتسي فليك.
يخطط يوفنتوس لإرسال كوستا على سبيل الإعارة إلى نادٍ آخر عند عودته، حيث كان وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد من بين أولئك الذين ارتبطوا بخدماته في الماضي.
حارس جديد في قائمة اهتمامات آرسنال
بحث آرسنال عن حارس مرمى آخر قادهم نحو فريدي وودمان، حسب صحيفة ذا صن.
يريد ميكيل أرتيتا جلب المزيد من التغطية خلف بيرند لينو في استاد الإمارات، مع وجود خيار احتياطي من نيوكاسل في قائمتهم الآن.
هل تتم إقالة لامبارد الليلة؟
تشيلسي مستعد لإقالة فرانك لامبارد إذا خسر أمام ليستر اليوم الثلاثاء، بحسب توك سبورت.
تعرض أسطورة البلوز لضغوط هذا الموسم بعد أن شهد صراعًا مكثفًا مع الفريق من أجل الاتساق، مع نتيجة إيجابية مطلوبة الآن ضد ليستر الذي يصارع على اللقب.