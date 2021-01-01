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أخبار الانتقالات: باريس قريب من نجم آرسنال ومدرب ألماني خلفًا لمورينيو!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Bellerin PSG gfx
Getty

وسط تراجع حاد تحت قيادة مورينيو.. توتنهام يحدد البديل

2021-02-23T03:05:40Z

مدرب ألماني خلفًا لمورينيو

إذا أقال توتنهام جوزيه مورينيو، فإن يوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج، سيصبح الهدف الأساسي للنادي، وفقًا لصحيفة التليجراف.

يحتل توتنهام المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أربع هزائم في خمس مباريات.

Jose Mourinho Tottenham West Ham 2020-21
Getty

باريس سان جيرمان يقترب من ضم بيليرين

2021-02-23T03:04:13Z

باريس قد يخطف المدافع قبل برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أنه من المرجح أن يغادر هيكتور بيليرين آرسنال هذا الصيف، مع كون باريس سان جيرمان الوجهة الرئيسية للظهير الأيمن "المتشوق" للانتقال خارج إنجلترا.

كان نادي العاصمة الفرنسية يبحث عن ضم الإسباني في عام 2020، لكن ساعد المدرب ميكيل أرتيتا في إقناعه بالبقاء مع آرسنال لموسم آخر، قد لا يكون أرتيتا محظوظًا جدًا هذه المرة، يبدو أن برشلونة والعديد من أندية الدوري الإيطالي يهتمون بالمدافع.

وبحسب ما ورد عُرض على آرسنال ما يصل إلى 28.8 مليون يورو من أجل المدافع قبل حوالي ستة أشهر.

Hector Bellerin Arsenal 2020-21
Getty Images

غضب سواريز من برشلونة ساعده على التألق!

2021-02-23T03:03:59Z

قال لويس سواريز في مقابلة مع فرانس فوتبول، إنه شعر بعدم الاحترام قبل مغادرته برشلونة مباشرة إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، مع الشكوك التي سادت حول قدرته على اللعب، والتي دفعته إلى تقديم أداء مميز هذا الموسم.

أربع وجهات محتملة لأجويرو

2021-02-23T03:03:22Z

يتمتع مهاجم مانشستر سيتي منذ فترة طويلة باهتمام كبير داخل وخارج إنجلترا

حسب صحيفة ذا ميرور، فإن الأندية الأربعة التالية على اتصال بسيرخيو أجويرو بشأن انتقال مجاني هذا الصيف، وهم برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.

من المتوقع على نطاق واسع أن يغادر مانشستر سيتي في الصيف عندما ينتهي عقده، لكن وجهته لا تزال غامضة.

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(C)Getty Images

يوفنتوس يوضح موقف ديبالا

2021-02-23T03:03:00Z

أكد المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، أن النادي لا يزال مستمر في المفاوضات مع المهاجم الثمين باولو ديبالا، بشأن عقد جديد مع السيدة العجوز.

كروس يريد ضم نجم بايرن ميونخ!

2021-02-23T03:02:43Z

توني كروس، الذي كان لاعبًا في بايرن ميونخ، يقول أن قلب الدفاع البافاري دافيد ألابا سيكون قوة مؤثرة في ريال مدريد.

أعلن ألابا بالفعل أنه سيغادر ألمانيا هذا الصيف، وتردد على نطاق واسع أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد معه.

ليفربول يلجأ لأكاديميته لدعم صفوفه الدفاعية

2021-02-23T03:02:26Z

دوناروما على أعتاب مانشستر يونايتد!

2021-02-22T04:28:42Z

أعلن تودو فيشاجيس أن مانشستر يونايتد قريب من إبرام صفقة مع حارس ميلان جيانلويجي دوناروما.

يقال إن الشياطين الحمر قد ضمنوا حارس المرمى قبل منافسين مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ.

وعانى يونايتد مع الحارس دافيد دي خيا هذا الموسم، حيث تعرض الإسباني لضغوط من دين هندرسون وتسبب في العديد من الأخطاء الفادحة.

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Getty

لاوتارو يبتعد أكثر عن برشلونة!

2021-02-22T04:28:31Z

حسب تودو فيشاجيس، فإن لاوتارو مارتينيز يقترب من تمديد عقده، والذي من شأنه أن يبقيه في الإنتر حتى عام 2025.

بعد أن سجل ثنائية في ديربي ميلان للمساعدة في إبعاد فريق أنطونيو كونتي بالصدارة بأربع نقاط في قمة الدوري الإيطالي، يقترب المهاجم الآن من صفقة جديدة.

في عمر 23 عامًا فقط، ظهر الأرجنتيني بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين هذا العام.

ريال مدريد يراقب بديل كاسيميرو!

2021-02-22T04:28:10Z

ريال مدريد يفكر بجدية في توفير بديل قوي للاعب خط الوسط المدافع كاسيميرو لتأمين مستقبل الفريق، وفقًا لدياريو جول.

وجعل البلانكوس ريناتو تابيا لاعب سيلتا فيجو هدفًا لهم، اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، أصغر من كاسيميرو بثلاث سنوات.

لونجليه يسبب أزمة جديدة في برشلونة!

2021-02-22T04:27:42Z

أفاد موقع ماركا أن قلب الدفاع كليمون لونجليه أصبح فعليًا يشكل ثقل لبرشلونة بعد توقيعه على عقد بقيمة 5.7 مليون يورو كل عام حتى عام 2026.

سيكون الأمر سهلًا إذا كان يؤدي بشكل جيد، لكنه في الوقت الحالي قد يكون الحلقة الأضعف في دفاع الفريق، نظرًا لأن النادي الكتالوني في وضع مالي صعب، فقد يكون لونجليه عقبة مالية لسنوات قادمة حيث يحاول النادي تحسين فريقه بميزانية مستنفدة.