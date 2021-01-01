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أخبار الانتقالات: باريس يراقب دي خيا ومبابي قد يكون خليفة صلاح!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 7 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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David de Gea PSG GFX

حديث نجم دفاع بايرن ميونخ السابق عن رحيل ألابا

2021-03-07T08:41:36Z

أخبر يورجن كوهلر موقع جول أن دافيد ألابا سيغادر بايرن ميونخ من أجل المال، وليس لديه مشاكل معه حيث أنه قام بذلك أيضًا في الماضي.

أعلن ألابا أنه سيرحل عن العملاق البافاري في الصيف في انتقال مجاني، دون تسمية وجهته التالية.

تم الإبلاغ على نطاق واسع أن ريال مدريد سيضم بالنمساوي، على الرغم من وجود اهتمام من باريس سان جيرمان وتشيلسي والذي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز موقف ألابا في المفاوضات.

مانشستر سيتي يراقب لاعب يوفنتوس

2021-03-07T08:30:35Z

حدد مانشستر سيتي نجم يوفنتوس أدريان رابيو كهدف انتقالي - وفقًا لموقع توتوسبورت.

بيب جوارديولا حريص على جلب لاعب خط وسط آخر، و النجم الفرنسي من بين العديد من الأسماء التي يتم أخذها في الاعتبار.

باريس سان جيرمان يسعى لضم دي خيا

2021-03-07T08:29:09Z

الحارس الإسباني على أعتاب الرحيل

أصبح حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا هدفاً أساسياً في انتقالات باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

بعد أن أمضى 10 سنوات في أولد ترافورد، الدولي الإسباني مطلوب من قبل ماوريسيو بوتشيتينو ليحل محل كيلور نافاس.

قد يرحب الشياطين الحمر بفكرة رحيله، للاستفادة منه ماديًا والتخلص من راتبه المرتفع.

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© imago images / sportimage

كلوب يرد على شائعات رحيله

2021-03-07T08:28:24Z

لن يسمح يورجن كلوب للشائعات حول رحيله من ليفربول أن تؤثر على تركيزه.

وقال المدرب الألماني عبر ذا ميرور "لا يمكننا أن نفعل غير أفضل ما لدينا - وهذا هو الحال دائمًا".

"وإذا كان هناك شخص ما يعتقد أن هناك شخصًا آخر يمكنه القيام بعمل أفضل، فعليه اتخاذ القرار، هذا مؤكد."

وست هام يدخل السباق على مهاجم شتوتجارت

2021-03-07T08:28:01Z

دخل وست هام السباق على ساسا كالادزيتش لاعب شتوتجارت، حسب صحيفة ديلي ميل.

كما تم ربط لايبزيج وروما أيضًا بالمهاجم المتاح مقابل حوالي 15 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار).

نجم ليفربول السابق يريد العودة

2021-03-07T08:27:02Z

ألمح نجم ساوثامبتون داني انجز، إلى أنه سيكون منفتحًا لفرصة العودة إلى ليفربول.

وجاء تصريحه كالآتي، ”كانت الأجواء هناك جنونية، لم أشهد أبدًا أجواء مثل أنفيلد في إحدى ليالي دوري أبطال أوروبا".

أزمة صلاح وكلوب تفتح الباب لضم مبابي

2021-03-07T08:26:29Z

الخلاف بين محمد صلاح ويورجن كلوب قد يدفع ليفربول للانتقال إلى كيليان مبابي كبديل للملك المصري، حسبما ذكرت صحيفة آس.

لطالما ارتبط مبابي بريال مدريد، لكنه حتى الآن لم يحدد مستقبله مع بطل فرنسا، وفي حال رحيل نجم وهداف الريدز محمد صلاح، فيجب أن يكون البديل لاعب بحجم مبابي ليعوض غيابه.

Absa Header, Liverpool vs Chelsea, Jurgen Klopp, Mohamed Salah, 2021, March

شكوك حول بقاء بايلي مع مانشستر يونايتد

2021-03-07T08:26:05Z

سيضطر إريك بايلي إلى إثبات أنه مازال يملك القوة واللياقة اللازمة إذا رغب في البقاء في مانشستر يونايتد، وفقًا لتقرير ESPN.

عانى المدافع كثيرًا من الإصابة هذا الموسم، مما قد يضر بفرصه في تمديد عقده الحالي في أولد ترافورد.

بايرن ميونخ متقدم في صراع التعاقد مع كوليبالي

2021-03-06T15:22:06Z

أفادت تقارير من شبكة ماتينو الإيطالية أن بايرن ميونخ هو الأوفر حظًا حاليًا للتعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان أيضًا مع العملاق البافاري على المدافع السنغالي المتوقع أن تبلغ قيمته 45 مليون يورو.

راموس هادئ بشأن تجديد عقده في ريال مدريد

2021-03-06T14:28:31Z

أفادت صحيفة "ماركا" أن سيرخيو راموس في حالة هدوء بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة فإن التجديد اقترب للغاية في ظل تحسن العلاقات بين اللاعب والإدارة، ما جعل الهدوء سيد الموقف الحالي.

لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!

2021-03-06T14:26:48Z

سيحاول جوان لابورتا أن يجلب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل سعيًا منه في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار في كامب نو.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فريق لابورتا وضع أجويرو كخيار أول لدعم مركز المهاجم الصريح في الصيف المقبل خصوصًا وأن الصفقة ستكون مجانية.

العلاقة الوطيدة التي تربط أجويرو بميسي منذ أن كانا سويًا في منتخب الأرجنتين للناشئين من شأنها أن تُشجع البرغوث على الاستمرار في كامب نو، لا سيما وبعد فقدانه صديقه المقرب لويس سواريز في الصيف الماضي برحيله إلى أتلتيكو مدريد