أخبار الانتقالات: اليونايتد سيضم سانشو أو ديمبيلي وتعطل انتقال آلي لباريس

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هانز رومينيجه، أن مدافع لايبزيج، دايوت أوباميانكو، مطلوب في الدوري الإنجليزي

وأوضح في حوار مع شبكة سكاي ألمانيا أنّ بايرن ميونخ يرغب في جلب اللاعب لكنّه يجد منافسة من تشيلسي وليفربول