أخبار الانتقالات: اليونايتد يستهدف رونالدو ولابورتا يريد بقاء ديمبيلي

لابورتا يريد بقاء ديمبيلي
ستكون إحدى أولويات جوان لابورتا بعد عودته إلى رئاسة برشلونة تجديد عقد عثمان ديمبيلي، وفقًا لتقرير سبورت.
سيؤدي لابورتا اليمين هذا الأسبوع وهو من أشد المعجبين بالمهاجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2022.
كافاني ومارسيال ودي خيا يستعدان للرحيل عن مانشستر يونايتد!
تم تحديد مستقبل العديد من لاعبي الفريق الأول في الانتقالات
ثلاثة من لاعبي الفريق الأول في مانشستر يونايتد قد يكونون في طريقهم للخروج من النادي هذا الصيف، حسب صحيفة ذا صن.
سيناقش اليونايتد قائممة الانتقالات هذا الأسبوع مع المدير الفني أولي جونار سولشاير، والتي من المتوقع أن تتخذ قرارًا ضد تمديد عقد كافاني لمدة عام واحد.سيقرر النادي أيضًا ما إذا كان سيستمع إلى عروض أنتوني مارسيال، في حين أن ديفيد دي خيا هو لاعب آخر يمكن رحيله لأن دين هندرسون يثبت نفسه على أنه رقم 1 المفضل لدى الريدز.
كلوب يرجح غياب فان ديك وجوميز عن يورو 2020
يقر يورجن كلوب أنه من غير المرجح أن يكون فيرجيل فان ديك أو جوميز مناسبين لبطولة يورو 2020 هذا الصيف.
غاب ثنائي ليفربول عن الملاعب منذ أكتوبر ونوفمبر على التوالي بسبب إصابات في الركبة ولا يتوقع كلوب أن يكون أي منهما متاحًا قبل نهاية موسم النادي.
وعلى الرغم من أن كلا اللاعبين قد تم تصويرهما وهما يكثفان تدريبات تعافيهما في تدريبات الريدز، ولكن رفض كلوب الاقتراحات بأنهما قد يكونان متاحين للعب مع منتخاباتهم في البطولات التي أعيد جدولتها، والتي تبدأ في يونيو.
سولشاير يدافع عن دي خيا
يقول أولي جونار سولشاير إن أي شخص يهمش ديفيد دي خيا "مخطئ تمامًا".
ويخضع دي خيا حاليًا للحجر الصحي بمنزله بعد عودته من إسبانيا، حيث سُمح له بالسفر ليكون مع زوجته من أجل ولادة طفلهما الأول، مما يمهد الطريق أمام هندرسون للبدء يوم الأحد ضد وست هام.
بدأ هندرسون كل من المباريات الثلاث التي غاب عنها دي خيا حتى الآن، مما سمح بهدف واحد فقط من تلك المواجهات مع كريستال بالاس ومانشستر سيتي وميلان.
برشلونة يخطط لمستقبل إيمرسون
سيقرر برشلونة قريبًا ما يجب فعله مع إيمرسون المعار إلى بيتيس، وفقًا لماركا.
البرازيلي كان في حالة جيدة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني، ولكن مع اقتراب انتهاء عقده، يتعين على البلوجرانا الاختيار بين الدفع لإحضاره إلى كامب نو، أو بيعه وجمع الأموال في الصيف.
مانشستر يونايتد يستهدف كريستيانو رونالدو!
اختار أولي جونار سولشاير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وروي كين كأهم الأهداف الانتقالية لمانشستر يونايتد في الصيف القادم.
رغم حاجة الشياطين الحمر لدعم الخط الدفاعي، لكنهم وضعوا البدائل القوية استعدادًا لرحيل كافاني.
ليفربول يقرر بيع أوريجي
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، سيستمع ليفربول إلى العروض المقدمة لديفوك أوريجي هذا الصيف.
لم يبدأ المهاجم أي مباراة مع الريدز منذ نهاية يناير، ويمكن التضحية به من أجل جمع الأموال للتعاقدات الجديدة.
مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في سباق التوقيع مع هالاند
يتقدم مانشستر سيتي الإنجليزي، سباق التوقيع مع المهاجم النرويجي، إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، على حساب ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وتشيلسي.
وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مستعد للدخول في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند لضم الهداف النرويجي الذي ينتهي عقده في 2022.
وأشارت الصحيفة، إلى أن جار الشياطين الحمر، مانشستر سيتي متقدم في سباق التعاقد مع هالاند، وتواصل بالفعل مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية التعاقد مع صاحب الـ 20 عامًا.
برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن ضم فاينالدوم
اتخذت إدارة برشلونة، قرارها النهائي بضم جورجينيو فاينالدوم، متوسط ميدان ليفربول، الذي ارتبط بالانضمام إلى صفوف برشلونة منذ الصيف الماضي.
وينتهي عقد فاينالدوم مع الريدز بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل صاحب الـ 30 عامًا مع ليفربول، إلى أي صيغة لتجديد العقد حتى الآن.
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة صرفت النظر عن التعاقد مع فاينالدوم، بالرغم من أن صفقته كانت ستكون بالمجان، إلا أنه خرج من خطط الفريق الكتالوني.
اجتماع منتظر لتحديد مستقبل ميسي مع برشلونة
من المنتظر أن يطير والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى برشلونة، لمناقشة مستقبل نجله مع الفريق الكتالوني، بحضور جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن والد البرغوث الأرجنتيني، سيسافر إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، لحضور اجتماع مع لابورتا لمناقشة مستقبل ميسي واستمراره مع الفريق الكتالوني.
وشددت الصحيفة على أن أولوية لابورتا في الوقت الحالي بعد فوزه بانتخابات برشلونة، هي تجديد عقد أسطورة الفريق.