أخبار الانتقالات: اليونايتد يراقب جناح الريال وسباق إنجليزي لضم نجم ميلان

صراع إنجليزي من أجل نجم ميلان
آرسنال وتوتنهام يتنافسان على لاعب خط وسط ميلان فرانك كيسي - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
ميلان على علم باهتمام ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لن يبيع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بمقابل أقل من 45 مليون يورو (41 مليون جنيه إسترليني / 55 مليون دولار).
تم التعاقد مع كيسي للبقاء في سان سيرو حتى عام 2022، ولعب دورًا رئيسيًا في صعود ميلان إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.
كامافينجا يريد الرحيل من رين
أخبر إدواردو كامافينجا وكلائه الجدد أنه يريد مغادرة رين في نهاية الموسم.
ارتبط لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد وبقي 18 شهرًا على صفقته مع النادي الفرنسي.
قام مؤخرًا بالتحويل من وكيله إلى Stellar Group وتقول AS إنه أوضح أنه يريد الرحيل من النادي الفرنسي.
وقت بوجبا في الأولد ترافورد يقترب من نهايته
لاعب خط الوسط يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد لمواصلة رحلته في إسبانيا
حسب يوروسبورت فإن بول بوجبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد للانضمام إلى ريال مدريد.
قال وكيل لاعب خط الوسط أن وقته في أولد ترافورد يقترب من نهايته وأنه غير سعيد في النادي.
لقد ارتبط مع ريال مدريد منذ عودته إلى يونايتد من يوفنتوس ويريد مواصلة مسيرته في السانتياجو برنابيو.
كما ورد أن يوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمان أيضًا بضم بوجبا.
برشلوننة يراقب مهاجم بنفيكا
أرسل برشلونة كشافة لمشاهدة داروين نونيز في مباراة بنفيكا، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.
يرغب البلوجرانا في الاستثمار في هجومه ويراقب لاعب أوروجواي الدولي البالغ من العمر 21 عامًا.
كان المدير الرياضي رامون بلانيس في لشبونة لرؤيته في مواجهة باكوس دي فيريرا.
برشلونة لا ينوي انفاق الكثير في يناير بسبب الأزمة المالية، لكن قد ينقض على اللاعب في الصيف المقبل.
الوجهة المقبلة لأوزيل في يناير
نجم آرسنال يحدد ناديه القادم
سيغادر مسعود أوزيل آرسنال لينضم إلى فنربخشة في يناير.
لا مستقبل للاعب خط الوسط المهاجم في آرسنال حيث تركه المدرب ميكيل أرتيتا خارج التشكيلة لهذا الموسم.
لكن أفادت صحيفة سبورت ديجيتال أن أوزيل "متأكد بنسبة 90 في المائة" من أن ينتهي به الأمر في تركيا الشهر المقبل.
باريس يسعى لإتمام شراء نجم إيفرتون
فتح مويس كين الباب أمام انتقال دائم لباريس سان جيرمان بعد بداية مشرقة للحياة في فرنسا.
كان الكثير متوقعًا من كين عندما أكمل انتقالًا بقيمة 28 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني / 34 مليون دولار) إلى إيفرتون من يوفنتوس في صيف عام 2019.أثبت المهاجم الإيطالي نفسه كواحد من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في أوروبا خلال فترة الثلاث سنوات التي قضاها في ملعب أليانز، وكان أنصار التوفيز يأملون في البداية أنه يمكن أن يكون الرجل الذي يعيد النادي إلى المستويات العليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مانشستر يونايتد يراقب جناح ريال مدريد
فاسكيز الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم مطلوب في إنجلترا
يحظى لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد باهتمام من مانشستر يونايتد - بحسب ديفينسا سنترال.
يعتقد الشياطين الحمر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يمكن أن يكون الرجل المثالي لتوفير منافسة إضافية لـ آرون وان بيساكا على الجانب اليمين بسبب تعدد استخداماته.
ستكون مدريد مفتوحة للعروض في حدود 15 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 18 مليون دولار) لفاسكيز عند إعادة فتح نافذة الانتقالات.
السبب وراء تخلي يوفنتوس عن سواريز
سبب فشل انتقال سواريز ليوفنتوس
يوفنتوس تخلى عن صفقة لويس سواريز بعد خروجه من برشلونة من أجل ضم ويستون ماكيني، حسب توتوسبورت.
وجد مهاجم البلوجرانا السابق ناديًا جديدًا مع أتلتيكو مدريد منذ رحيله عن الكامب نو.
لفترة طويلة بدا أنه مستعد للذهاب إلى تورين، لكن البيانكونيري بدلاً من ذلك، قاموا على ما يبدو باستبداله بوستون ماكيني.
باريس يقترب من نجم يوفنتوس
ديبالا أقرب إلى باريس
باريس سان جيرمان جاهز لاستقبال نجم يوفنتوس باولو ديبالا، حسب min90.
وبحسب ما ورد عُرض النجم الأرجنتيني على مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي (Ligue 1) يلوحون في الأفق كمنافسين جديين على توقيعه.
مانشستر يونايتد يريد نجم توتنهام السابق
رجل توتنهام السابق مطلوب للعودة إلى إنجلترا.
ظهر كيران تريبيير الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد كخيار محتمل لمانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكرته تليجراف.
يريد الشياطين الحمر وجود المزيد من المنافسة إلى آرون وان بيساكا وقد ينتقلون إلى تريبيير في الصيف.