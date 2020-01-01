أخبار الانتقالات: اليونايتد يقترب من آرونز وأرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو

يقول دييجو سيميوني إن دييجو كوستا لا يزال لديه مستقبل في كرة القدم بعد أن أطلق سراحه من قبل أتلتيكو مدريد ، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتقل إلى الخارج مع حرص النادي على مساعدة اللاعب "دون أن يتضرر".

كان اللاعب الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 32 عامًا عضوًا هامشيًا في فريق أتليتيكو هذا الموسم، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الإسباني وسجل هدفين.

كان من المقرر أن يصل إلى نهاية عقده في نهاية الموسم ولكن تم قطع ذلك، مما سمح لكوستا بالعثور على ناد جديد.

يقول دييجو سيميوني إن دييجو كوستا لا يزال لديه مستقبل في كرة القدم بعد أن أطلق سراحه من قبل أتلتيكو مدريد ، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتقل إلى الخارج مع حرص النادي على مساعدة اللاعب "دون أن يتضرر".

كان اللاعب الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 32 عامًا عضوًا هامشيًا في فريق أتليتيكو هذا الموسم، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الإسباني وسجل هدفين.

كان من المقرر أن يصل إلى نهاية عقده في نهاية الموسم ولكن تم قطع ذلك، مما سمح لكوستا بالعثور على ناد جديد، رغم اهتمام برشلونة وريال مدريد باللاعب المجاني، يظل آرسنال هو الوجهة الأقرب لكوستا.