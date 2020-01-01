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أخبار الانتقالات: السيتي يحاول خطف ميسي قبل باريس وصراع على نجم مارسيليا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Lionel Messi Man City composite
Getty/Goal

مرشح لرئاسة برشلونة "لن نشتري نيمار"!

2020-12-16T09:20:08Z

حاول المرشح الرئاسي لبرشلونة إميلي روسو إبطال التكهنات بأن النادي قد يعيد نيمار في أي وقت قريب.

لطالما ارتبط نجم البرازيل، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2022 ، بالعودة إلى العمالقة الإسباني.

وقال روسو "لا يمكن لبرشلونة إعادة التعاقد مع نيمار إلا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان".

Neymar
TalkSport

ديباي لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن

2020-12-16T09:18:56Z

يقول ممفيس ديباي إنه لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حيث يقترب عقده مع ليون من نهايته.

ارتبط النجم الهولندي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى برشلونة، حيث سينضم إلى رئيس منتخب بلاده السابق رونالد كومان.

لكن في الفترة الأخير دخل باريس السباق واقترب أكثر من النجم الهولندي.

سيشهد ديباي انتهاء عقده مع ليون في نهاية هذا الموسم.

مانشستر سيتي حريص على التعاقد مع نجم اليوفي

2020-12-16T09:16:36Z

جوارديولا يريد المدافع الإيطالي

حدد مانشستر سيتي ليوناردو بونوتشي كهدف انتقالي - وفقًا لتودوفيتشاجيس.

يريد بيب جوارديولا أن يملأ اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا الفراغ الذي تركه قائد البلوز السابق فينسنت كومباني عندما غادر ملعب الاتحاد في صيف 2019.

يأمل مدرب السيتي أن يكون بونوتشي أول توقيع للسيتي في 2021، لكن يوفنتوس قد لا يرغب في بيع لاعب لا يزال أمامه أربع سنوات في عقده الحالي.

leonardo-bonucci
(C)Getty images

صراع أوروبي على نجم مارسيليا

2020-12-16T09:15:31Z

من المرجح أن يغادر بوبكر كامارا مارسيليا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

تم ربط لاعب الوسط المدافع والبالغ من العمر 21 عامًا بكبار أوروبا أمثال بايرن ميونخ وبرشلونة، كا يقال أيضًا إنه هدف لمانشستر سيتي وتشيلسي.

وأفيد في قناة RMC أن مرسيليا تلقى عرضًا كبيرًا في يناير، ومن المحتمل أن يرحل اللاعب عن الدوري الفرنسي.

إيسكو إلى الدوري الإيطالي

2020-12-16T09:13:05Z

يأمل إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، الرحيل عن النادي في يناير، حيث يسعى يوفنتوس وميلان لضمه.

تم ربط اللاعب الدولي الإسباني بالانتقال إلى إيفرتون، لكن Calciomercato يدعي أن فرق الدوري الإيطالي تأمل في استدراجه في فترة الانتقالات المقبلة.

لكن راتب إيسكو المرتفع هو العائق الأكبر لأي مشتري.

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(C)Getty Images

السيتي يريد خطف ميسي قبل باريس

2020-12-16T09:10:56Z

هل يمنح بيب جوارديولا الأفضلية لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز؟

مانشستر سيتي واثق من فوزه بالسباق للتعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي قبل باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس.

يعتقد فريق الدوري الإنجليزي الممتاز أن وجود بيب جوارديولا في القيادة يعد ميزة، حيث اجتمع هو وميسي معًا في الكامب نو بين عامي 2008 و 2012.

ينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم ويمكنه بدء الحديث مع الأندية الأخرى في العام الجديد.

Messi y Guardiola

إنتر يريد تجديد عقد نجمه

2020-12-16T09:09:03Z

يستعد إنتر ميلان لإعادة التعاقد مع المدافع ستيفان دي فريج حتى نهاية موسم 2025-25، حسبما أفاد موقع أف سي إنتر نيوز.

على الرغم من صلاته بمانشستر يونايتد وليفربول، فإن اللاعب الهولندي الدولي البالغ من العمر 28 عامًا يريد زيادة في الوقت بالإضافة إلى المواسم الثلاثة التي قضاها بالفعل في سان سيرو.

Stefan De Vrij vs AC Milan
Getty Images

وست هام لن يفرط في عيسى ديوب

2020-12-16T09:07:53Z

استبعد ديفيد مويس مدرب وست هام بشكل قاطع بيع المدافع عيسى ديوب.

ونقلت صحيفة إيفنينج ستاندرد عن مويس قوله: "ليس لدي أي نية في ترك أي لاعب يرحل".

"عيسى أحد اللاعبين الذين نحبهم حقًا".

"لقد بدأ في الفريق، التقط الفيروس في نفس الوقت الذي فعلت فيه، لقد جاء فابيان بالبوينا ولعب جيدًا، كما تعلمون أن هذا ما يحدث في كرة القدم، لكن ليس لدينا أي نية على الإطلاق لترك عيسى يذهب.".

ليفربول يريد التجديد 5 سنوات للنجم المصاب

2020-12-16T09:05:20Z

يحرص ليفربول على مكافأة فيرجيل فان ديك على دوره في عودة البطولات للنادي، حيث يتطلع الريدز لمنحه عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات، وفقًا لتقرير فابريزيو رومانو بـ The Express and Star.

من المحتمل أن يغيب فان ديك عن غالبية الموسم بسبب إصابة في الركبة ، لكن التسلسل الهرمي للريدز حريصون على إظهار إيمانهم باللاعب الهولندي الدولي البالغ من العمر 29 عامًا.

Virgil van Dijk Liverpool 2020-21
Getty

سون يريد البقاء في توتنهام حتى الاعتزال!

2020-12-16T09:03:46Z

جوزيه مورينيو مقتنع بأن سون هيونج مين يريد إنهاء مسيرته مع توتنهام، وبالتالي فهو غير مهتم بتأجيل مفاوضات العقد.

قضى سون بالفعل أكثر من خمس سنوات في توتنهام وكان لاعبا رئيسيا في معظم ذلك الوقت، وهدفه ضد آرسنال في ديربي شمال لندن الأخير جعله يحقق أرقام جديد خلال الموسم الخامس له على التوالي في الدوري الممتاز.

وآداءه حتى الآن في 12 مباراة فقط حقق فيهم أربع تمريرات حاسمة، في حين أن تسجيله البالغ 18 هدفًا في الدوري تحت قيادة مورينيو هو ضعف معدل أهدافه المتوقع البالغ 9.3.

Mourinho/Son Tottenham 2020-21
Getty

إنتر مستعد لبيع بيريشيتش

2020-12-15T11:32:14Z

تشير التقارير إلى أن إنتر مستعد لبيع إيفان بيريشيتش في يناير.

عاد الكرواتي إلى النادي بعد موسم على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ، لكن جازيتا ديلو سبورت تدعي أن النادي مستعد للبيع إذا جاء العرض المناسب للجناح.