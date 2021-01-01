أخبار الانتقالات: الريال يحدد خليفة مودريتش واليونايتد يراقب باو توريس

الشياطين الحمر يضعون الخطة البديلة لقلب الدفاع

حسبما ورد في تودو فيشاجيس، فإن مانشستر يونايتد يراقب لاعب فياريال باو توريس في المركز الثاني في القائمة القصيرة الصيفية في دور قلب الدفاع.

سيرخيو راموس هو الخيار الأفضل للنادي، لكن إذا وقع المخضرم صفقة جديدة مع ريال مدريد أو ذهب إلى مكان آخر، فإن يونايتد مستعد للانتقال لزميله الدولي.

شارك توريس البالغ من العمر 24 عامًا في 26 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم.