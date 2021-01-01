مدونة حية

أخبار الانتقالات: نجم الريال ليخلف بوجبا ومبابي أكثر سعادة مع باريس!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

محدث
التعليقات (0)
Federico Valverde Real Madrid 2019-20
Getty Images

مدافع جديد على رادار ريال مدريد

2021-02-17T03:19:04Z

ريال مدريد يراقب ديفيد كارمو قلب دفاع نادي سبورتينج براجا.

حاول ليفربول ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في فترة الانتقالات في يناير للمساعدة في تخفيف مشاكلهم الدفاعية، لكن المفاوضات مع الجانب البرتغالي لم تكتمل.

 وفي الوقت نفسه، شهد روما رفض عرضه الصيف الماضي ويقال إن مانشستر يونايتد أيضًا يتتبع المدافع.

وفقًا لـ AS، أصدر كشافة مدريد تقارير متوهجة عن المدافع ويمكنهم الانضمام إلى السباق لخطف اللاعب الشاب.

مهاجم فالنسيا يقترب من الرحيل

2021-02-17T03:18:39Z

أفادت  بعض تقارير أن مهاجم الدوري الإسباني المخضرم كيفين جاميرو لن يستمر مع فالنسيا، مما سيجعله في القائمة المجانية مع نهاية الموسم الحالي.

لاعب باريس الشاب يسعى للعودة إلى برشلونة

2021-02-17T03:18:27Z

يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان الشاب كايز رويز مستعد للرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

أفادت فرانس فوتبول أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا  والذي انضم من شباب برشلونة في عام 2015، لا يتوقع الحصول على الكثير من الوقت للعب في العاصمة الفرنسية ويفكر في العودة مرة أخرى إلى كامب نو.

لاعب ريال مدريد السابق قريب من روسيا

2021-02-17T03:18:11Z

بحسب ماركا، فإن لاعب ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو قد يغادر ناديه في البرتغال للانضمام إلى نادي كراسنودار في روسيا.

اليونايتد يريد نجم ريال مدريد خلفًا لبوجبا!

2021-02-17T03:16:15Z

لاعب خط وسط ريال مدريد مدرج في قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد

مع تزايد احتمال رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد، بدأ الشياطين الحمر رحلة البحث عن بديل مناسب.

استقروا في النهاية على فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، حيث يحتل مكانة عالية في قائمة البدائل المحتملة، بحسب ذا صن.

pogba
(C)Getty Images

مبابي أكثر سعادة في باريس بعد فوزه على برشلونة

2021-02-17T03:13:16Z

المهاجم الفرنسي يتحدث عن أهمية الانتصارات في المواعيد الكبرى

في حديثه بعد أن ساهم بثلاثة أهداف (هاتريك) من الأربعة يوم الثلاثاء ضد برشلونة وعلى ملعبهم، بدا كيليان مبابي راضيًا تمامًا في باريس سان جيرمان حتى مع انتشار الشائعات حول رحيله في وقت ما في السنوات المقبلة.

النادي الفرنسي وصيف النسخة الماضية، أرسل إنذار شديد للجميع بفوزه العريض في كامب نو.

Kylian Mbappe, PSG away, Champions League 2020-21
Getty

موقف سيميوني من بند رحيل سواريز!

2021-02-17T03:12:15Z

لا يهتم دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بالحديث بشأن بند عقد لويس سواريز المعلن عنه، والذي من شأنه أن يمنحه خيار الرحيل في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.

كامافينجا ينتظر ريال مدريد

2021-02-16T17:19:25Z

نجم رين، إدواردو كامافينجا، مستعد للتحلي بالصبر والانتظار حتى يتحرك ريال مدريد.

أفادت AS أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا قد وضع قلبه وعقله على الانتقال إلى سانتياجو برنابيو وسينتظر البلانكوس للعثور على الأموال المطلوبة للتوصل إلى اتفاق.

ديمبيلي لا يراعي الأزمة المالية.. 5 ملايين يورو سيدفعها برشلونة بسببه!

2021-02-15T02:31:45Z

كلف عثمان ديمبيلي برشلونة 5 ملايين يورو إضافية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تفعيل البند الأخير في العقد الذي تم إبرامه مع بوروسيا دورتموند في عام 2017.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لعبه مباراته رقم 100 للنادي ضد ألافيس قد فعل هذا البند.

Dembele
Getty

ريال مدريد يستعد لدعم صفوفه الدفاعية!

2021-02-15T02:30:42Z

يُقال إن ريال مدريد حريص على التعاقد مع جول كوندي مع تزايد خطر خسارة كل من رافاييل فاران وسيرخيو راموس،  طبقًا لذا صن.

يعد اللوس بلانكوس أحد المرشحين الرئيسيين لمدافع إشبيلية، وكذلك مانشستر يونايتد من المهتمين بضم اللاعب.

ولكن مع احتمال استعداد كل من فاران وراموس لإنهاء مسيرتهما في العاصمة الإسبانية، فإن النادي الملكي سيجعل هذه الصفقة الرئيسية.