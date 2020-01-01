أخبار الانتقالات: ليفربول يسعى لبديل فان ديك والريال تواصل مع خليفة زيدان

أجرى ريال مدريد اتصالات مع ماوريسيو بوتشيتينو بشأن إمكانية خلافة زين الدين زيدان كمدرب جديد للنادي - بحسب إل ترانزستور.

يفكر البلانكوس في إجراء تغيير خلف الكواليس بعد بداية متواضعة لحملة 2020-2021.

يتصدر بوتشيتينو قائمة مدريد للبدلاء المحتملين لزيدان، الذي ما زال يعتقد أنه قادر على تغيير ثروات النادي مع تقدم الموسم.

لكن بعد التفوق 3/1 على برشلونة في الكامب نو، يبدو أن الإدارة ستتراجع عن فكرة رحيله.