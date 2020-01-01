أخبار الانتقالات: ليفربول يسعى لبديل فان ديك والريال تواصل مع خليفة زيدان

موراي ينتقل إلى الدوري الهندي
Locked and loaded 🎯⚽— K e r a l a B l a s t e r s F C (@KeralaBlasters) October 24, 2020
The 🧩 is complete with the arrival of #TheSniper, @jordanmurray28 🔥
We are ready now! 💪#YennumYellow #SwagathamJordan pic.twitter.com/LteQbn8M5P
ريال مدريد تواصل مع بوتشيتينو لخلافة زيدان!
أجرى ريال مدريد اتصالات مع ماوريسيو بوتشيتينو بشأن إمكانية خلافة زين الدين زيدان كمدرب جديد للنادي - بحسب إل ترانزستور.
يفكر البلانكوس في إجراء تغيير خلف الكواليس بعد بداية متواضعة لحملة 2020-2021.
يتصدر بوتشيتينو قائمة مدريد للبدلاء المحتملين لزيدان، الذي ما زال يعتقد أنه قادر على تغيير ثروات النادي مع تقدم الموسم.
لكن بعد التفوق 3/1 على برشلونة في الكامب نو، يبدو أن الإدارة ستتراجع عن فكرة رحيله.
ليدز يقترب من ضم نجم ويجان الشاب
من المقرر أن يقدم ليدز يونايتد عرضًا جديدًا للاعب خط وسط ويجان شون ماكجورك - وفقًا لصحيفة The Sun.
شهد النادي رفض عرض لضم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا خلال الصيف، لكنهم سيعيدون اهتمامهم في يناير.
وسيرتبط ماكجورك بنجم ويجان السابق جو جيلهاردت إذا انتقل إلى ليدز، حيث اتفق المهاجم الشاب على عقدًا لمدة أربع سنوات على ملعب إيلاند رود في أغسطس.
لوكاكو يدخل التاريخ مع إنتر
أشاد أنطونيو كونتي بالتحسن في مستوى لوكاكو الشامل بعد آداء مميز من البلجيكي في الفوز 2-صفر على جنوة يوم السبت.
مهاجم مانشستر يونايتد السابق لديه الآن 22 هدفًا مع إنتر منذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في أغسطس 2019، باستثناء ضربات الجزاء، وهو ما يفوق أي لاعب أجنبي آخر في المسابقة.
ليفربول يحدد بديل فان ديك من الدوري الألماني
ليفربول يقترب من ضم مدافع لايبزيج
وفقًا لصنداي ورلد، فإن مدافع لايبزيج دايوت أوبيكانو هو الهدف الأول لليفربول في الانتقالات.
يطارد الريدز قلب دفاع آخر بعد إصابة فيرجيل فان ديك ويعتقد أن ليبزيج سيستمع إلى عروض تزيد قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني (44 يورو / 52 مليون دولار).
نيفيل يتسائل عن توقيع فان دي بيك الغير معتمد عليه
شكك جاري نيفيل في قرار مانشستر يونايتد بالتعاقد مع دوني فان دي بيك حيث خاض لاعب خط الوسط دقائق قليلة منذ انتقاله من أياكس.
وقال نيفيل على قناة سكاي سبورتس: "ما يكتنفه الغموض قليلاً هو استخدام فان دي بيك منذ توقيعه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني".
"وكلما لم يبدأ كأساسي، كلما لم يأت أكثر، كلما فكرت أكثر،" حسنًا ، لاعب تكلف 40 مليون جنيه إسترليني، هل من العادي تركه وعدم الاعتماد عليه؟ ".
هل كان رياض محرز في طريقه لباريس سان جيرمان؟
وصف نجم مانشستر سيتي رياض محرز التقارير التي تربطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بأنها "كاذبة"، حسب ما أورده موقع City Xtra.
يبدو أن التقارير التي تم تناولها مؤخرًا عن المهاجم والتي تشير إلى أنه يفكر في الانتقال إلى باريس إذا وافق النادي على الانتقال.ولكن قام محرز نفسه الآن بإغلاق هذه الصفحة، ونفى كل الشائعات حول رحيله من خلال التصريح بأن التقارير "كاذبة".
نجم وست هام يسعى للعب في الدوري الأمريكي
ليفربول يحاول حل أزمة الدفاع
كلوب حريص على ضم قلب دفاع آخر
أجرى ليفربول محادثات مع شالكه للتعاقد مع المدافع أوزان كاباك، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.
يستعد فريق الريدز لتقديم 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مكافآت للظهير، ولكن شالكه يأمل في كسب ما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من أي صفقة.
كاباك ، لاعب دولي تركي، انضم إلى شالكه في 2019 قادمًا من شتوتجارت.