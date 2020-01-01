أخبار الانتقالات: بنزيما يفكر في الرحيل والسيتي يأمن بديل جوارديولا

بنزيما يقترب من الرحيل عن ريال مدريد
كريم بنزيما مستعد للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل - بحسب دون بالون.
يُرجح أن يُكمل مبابي انتقاله بأموال كبيرة إلى السانتياجو برنابيو من باريس سان جيرمان في عام 2021، وهو ما قد يشهد خسارة بنزيما مكانه في تشكيلة زين الدين زيدان.
يمكن للفرنسي أن يسعى للانتقال إلى إنجلترا في هذه الحالة، مع مناقشة ليفربول وتشيلسي كوجهات مقبلة محتملة.
يوفنتوس وبرشلونة يتنافسان على نجم أياكس الشاب
يتنافس يوفنتوس وبرشلونة على لاعب خط وسط أياكس رايان جرافينبيرش - وفقًا لموقع توتوسبورت.
يخطط كلا الناديين لإطلاق عطاءات للاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الموسم الحالي.
قدم اللاعب المساعدة وأنتج عرضًا رائعًا من جميع النواحي خلال فوز أياكس العريض والمذهل بنتيجة 13/0 أمام فينلو في الدوري الهولندي.
غموض مستقبل راموس مع ريال مدريد
قد يبحث الإسباني في مكان آخر عن مزيد من الأمان
ريال مدريد سيعرض فقط على سيرخيو راموس تمديد عقده لمدة عام واحد، حسب دياريو AS.
ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في عام 2021 ويعتقد أنه يريد عقدًا لمدة عامين للبقاء مع لوس بلانكوس.
ومن المتوقع تكثيف المناقشات حول عقد جديد في يناير.
ديباي يطمأن جمهور ليون
طمأن ميمفيس ديباي، المطلوب في برشلونة، ليون على تركيزه بعد تسجيله في فوزه 4-1 على موناكو يوم الأحد.
قال ديباي لـ Telefoot: "لطالما كنت أركز مع ليون، حتى في فترة الانتقالات، مستقبلي ليس عذراً لعدم القيام بعملي".
"كلاعب ، أريد دائمًا أن أكون في أفضل حالاتي وأن أضيف شيئًا إلى الفريق".
يوفنتوس يبدأ محادثات تمديد عقد نجمه
يجري يوفنتوس محادثات لتجديد عقد باولو ديبالا، لكن العضو المنتدب فابيو باراتيسي كشف أن الخوف من فيروس كورونا في النادي جعل المفاوضات صعبة.
يتبقى أمام ديبالا عامين على عقده الحالي في تورين، لكن التمديد مطروح منذ فترة طويلة، حيث قيل إن البيانكونيري يناقش اتفاقًا حتى عام 2025.
مانشستر سيتي يراقب المدير الفني الألماني
يوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج موجود على رادار مانشستر سيتي إذا قرر بيب جوارديولا عدم التجديد، حسبما زعمت الديلي ميل.
ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق هو اسم آخر يعتبره السيتي بديلاً لجوارديولا.
لا يزال السيتي يفضل الإبقاء على جوارديولا إلى ما بعد هذا الموسم لكن الشكوك بدأت في الظهور حول ما إذا كان الإسباني حريص على البقاء لفترة أطول.
لاعب الدوري الانجليزي ينتقل إلى نادي الاتحاد
ذكرت قناة سكاي سبورتس أن المدافع أحمد حجازي يستعد لمغادرة وست بروميتش ألبيون للانتقال على سبيل الإعارة إلى نادي الاتحاد السعودي.
شارك حجازي مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق باجيز هذا الموسم وتأتي خطوة الإعارة المقترحة مع امكانية الشراء.
مودريتش يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد
استبعد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد العودة إلى توتنهام وشكك فيما إذا كان سيعود للتعاقد في السانتياجو برنابيو.
قال مودريتش عبر Mundo Deportivo: "أنا أكبر من أن أعود إلى توتنهام! لا يزال لدي هذا العام في ريال مدريد وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".
"أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في لعب كرة القدم لبضع سنوات أخرى. أين؟ سنرى. بصراحة ، لم أفكر في الأمر كثيرًا. أنا أركز على مدريد والأشياء التي يمكننا تحقيقها معهم هذا الموسم، هذا هو هدفي الوحيد ".
صامويل أومتيتي يخطط للرحيل من برشلونة
أومتيتي يستعد لمغادرة الكامب نو
كشف صامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة، أنه فكر بالفعل في ترك النادي في الأشهر الأخيرة، لكنه مصمم على تأمين رحيله بشروط أفضل.
بعد الفشل في الفوز بأي لقب الموسم الماضي، كان صيفًا مليئًا بالاضطراب في الكامب نو حيث جاء رونالد كومان كمدرب وطلب ليونيل ميسي الرحيل بشكل مثير.
بينما بقي ميسي في مكانه في النهاية، فكر أومتيتي في الخروج إلى ناديه السابق ليون.