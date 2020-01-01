أخبار الانتقالات: سباق إنجليزي على هالاند وميسي إلى نابولي!

روما يستعد لعرض جديد من أجل مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، حسب تودوفيتشاجيس.

حاول فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي التوقيع معه الصيف الماضي، لكن مدريد رفضت السماح له بالرحيل، وعلى الرغم من أنها قد تعرض عليه عقدًا جديدًا، إلا أنه قد يرحل في المستقبل القريب.

جعله روما من أولويات فترة الانتقالات في يناير، حيث يأملون في لم شمله مع بورخا مايورال، المعار من مدريد حتى عام 2022.