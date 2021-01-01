أخبار الانتقالات: أول مطالب توخيل مع تشيلسي وآرسنال يضم لاعب الريال رسميًا

سيتم دعم مدرب البلوز الجديد في الصيف

يتطلع توماس توخيل، مدرب تشيلسي الجديد، إلى انتقال إيرلينج هالاند في الصيف، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

ينظر توخيل إلى اللاعبين الشباب مثل تامي ابراهام كأعضاء مهمين في فريقه، لكن من المرجح أن ينفق البلوز مرة أخرى الصيف المقبل.

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