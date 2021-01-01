أخبار الانتقالات: أوزيل قريب من الدوري الأمريكي وانزعاج دي بروينه بسبب ميسي

بحسب ذا أتلتيك، تم عرض أموال على كيفن دي بروينه أقل مما يحصل عليه بالفعل لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي.

يأمل فريق جوارديولا إلى ربط شخصية رئيسية بشروط جديدة، لكنهم يحجمون الأموال لمحاولة إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى النادي من برشلونة في نهاية الموسم.

ساهم دي بروينه، الذي تنتهي صفقته الحالية في 2023، بثلاثة أهداف و 12 تمريرة حاسمة لمشوار السيتي في 18 مباراة حتى الآن في 2020-21.