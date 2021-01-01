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أخبار الانتقالات: أوزيل قريب من الدوري الأمريكي وانزعاج دي بروينه بسبب ميسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Mesut Ozil Arsenal 2019-20
Getty

مان سيتي يزعج دي بروينه بسبب ميسي

2021-01-06T08:52:35Z

بحسب ذا أتلتيك، تم عرض أموال على كيفن دي بروينه أقل مما يحصل عليه بالفعل لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي.

يأمل فريق جوارديولا إلى ربط شخصية رئيسية بشروط جديدة، لكنهم يحجمون الأموال لمحاولة إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى النادي من برشلونة في نهاية الموسم.

ساهم دي بروينه، الذي تنتهي صفقته الحالية في 2023، بثلاثة أهداف و 12 تمريرة حاسمة لمشوار السيتي في 18 مباراة حتى الآن في 2020-21.

Kevin De Bruyne Lionel Messi Manchester City Barcelona 2020-21
Getty/Goal

برشلونة يتمسك بجريزمان

2021-01-06T08:45:02Z

برشلونة يحتفظ بثقته الكاملة في أنطوان جريزمان ولا يفكر في بيع المهاجم الفرنسي، حسب صحيفة سبورت.

كافح الفائز بكأس العالم ليقدم أفضل مستوياته في الكامب نو، مما أثار الحديث عن تحرك يتم القيام به في مكان آخر، لكن العملاق الكتالوني ليس لديه الرغبة في الاستماع إلى العروض.

barcelona osasuna laliga griezmann
Getty

بايرن ميونخ يريد تأمين نجمه الشاب

2021-01-06T08:38:15Z

أصبح الشاب عضوًا حيويًا في الفريق الأول

أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني عن عزمه على إتمام عقد جديد مع النجم الشاب جمال موسيالا.

موسيالا مرتبط حاليًا بالبافاريين حتى عام 2022، لكنه سيوقع اتفاقية جديدة حتى عام 2025 في 26 فبراير، عيد ميلاده الثامن عشر.

وشارك المهاجم بالفعل في 11 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.

Jamal Musiala Bayern Munich 2019-20
Getty Images

غضب آرسنال من أتلتيكو مدريد

2021-01-06T08:33:12Z

آرسنال غاضب من أتلتيكو مدريد بسبب معاملته للوكاس توريرا، بحسب صحيفة ليبرتاد ديجيتال.

توريرا على سبيل الإعارة حاليًا مع فريق سيميوني، لكن تم استخدامه بشكل ضئيل، حيث شارك في ست مباريات فقط في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

يشعر آرسنال أن أتلتيكو يخفض عمداً قيمة توريرا بعد أن لم يدرج آرسنال خيار الشراء في عقد الإعارة.

بوتشيتينو يضع إريكسن في الحسبان

2021-01-06T08:24:15Z

يعتقد ماوريسيو بوتشيتينو أن كريستيان إريكسن هو توقيع سهل تحقيقه مع باريس سان جيرمان، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

لعب بوتشيتينو دورًا خجولًا عندما سئل عن إريكسن يوم الثلاثاء، لكنه يعتقد، خلف الأبواب المغلقة، أنه يستطيع عقد لقاء مع نجم خط الوسط السابق.

من المقرر أن يغادر إريكسن إنتر هذا الشتاء بعد عام واحد فقط من انضمامه.

سيميوني يستهدف ديمبيلي

2021-01-06T08:22:43Z

حدد أتلتيكو مدريد مهاجم ليون موسى ديمبيلي كهدف انتقالي - وفقًا لميركاتو فوت.

دييجو سيميوني من أشد المعجبين بالفرنسي، وسيتطلع إلى إحضاره ليحل محل دييجو كوستا هذا الشهر.

كافح ديمبيلي من أجل تسجيل أهداف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في 16 مباراة.

أوزيل على أعتاب الدوري الأمريكي

2021-01-06T08:21:30Z

قد يكون صانع الألعاب في طريقه إلى الدوري الأمريكي

مسعود أوزيل يجري محادثات مع دي سي يونايتد، وفقًا لموقع فوتبول لندن.

يبدو أن لاعب الوسط جاهز للخروج من آرسنال الذي طال انتظاره فيه، بعد استبعاده من التشكيلة لبدء الموسم.

عرُض على أوزيل صفقة مغرية، تتضمن القدرة على توسيع علامته التجارية الشخصية في الولايات المتحدة.

Mesut Ozil Arsenal
Getty

خيتافي يضم لاعب برشلونة

2021-01-06T08:18:45Z

أبرم خيتافي صفقة إعارة للاعب برشلونة كارليس ألينا، حسب تقرير RAC1.

سينضم اللاعب إلى النادي حتى نهاية الموسم، ولن يكون لديهم خيار شراء لاعب خط وسط البلوجرانا.

Carles Alena Barcelona 2020-21
Getty Images

فاسكيز يرفض عرض للتجديد مع ريال مدريد

2021-01-05T08:33:10Z

ذكرت صحيفة ماركا أن لوكاس فاسكيز رفض عرضًا مبدئيًا من ريال مدريد.

سيرى لاعب خط الوسط انتهاء عقده في نهاية الموسم، ولفترة طويلة بدا من غير المحتمل أن يوقع عقدًا جديدًا.

ومع ذلك، بعد أن عاد إلى خطط زين الدين زيدان، يمكن أن يبقى فاسكيز مع النادي، على الرغم من أن إدارة اللوس بلانكوس مصممة على مراقبة الإنفاق وسط الأزمة المالية.

تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وألابا

2021-01-05T08:32:07Z

تعثر انتقال دافيد ألابا المقترح إلى ريال مدريد بسبب مطالب اللاعب في الأجور.

يريد لاعب بايرن ميونخ أجرًا يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، لكن النادي الملكي غير مستعد لتحمل مطالبة الآن.

Alaba
Eurosport

عرض رسمي من ميلان لضم محمد سيماكان

2021-01-05T08:27:23Z

قدم ميلان عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لمدافع ستراسبورج محمد سيماكان.

كان الظهير على قائمة أهداف متصدر الدوري الإيطالي منذ فترة.

آرسنال يؤكد رحيل لاعبه

2021-01-05T08:25:28Z

أكد آرسنال أن ويليام صليبا قد انضم إلى نيس.

سيشارك صليبا مع الفريق الفرنسي لبقية الموسم حيث يتطلع إلى الحصول على المزيد من الوقت في الملعب.