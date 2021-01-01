أخبار الانتقالات: ألابا يعلن خطوته القادمة ورد أتلتيكو على بند رحيل سواريز!

بحسب ماركا، فإن لويس سواريز هداف الدوري الإسباني لا ينوي استخدام "بند سري" في عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي يسمح له بمغادرة النادي مجانًا هذا الصيف.

بالنظر إلى سعادة سواريز ونجاحه على أرض الملعب هذا العام، ورد أن أتليتكو مدريد غير قلق بشأن خسارة المهاجم.