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أخبار الانتقالات: ألابا يعلن خطوته القادمة ورد أتلتيكو على بند رحيل سواريز!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

محدث
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alaba
(C)Getty Images

بند سواريز السري ورد فعل أتلتيكو مدريد؟

2021-02-16T03:17:14Z

بحسب ماركا، فإن لويس سواريز هداف الدوري الإسباني لا ينوي استخدام "بند سري" في عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي يسمح له بمغادرة النادي مجانًا هذا الصيف.

بالنظر إلى سعادة سواريز ونجاحه على أرض الملعب هذا العام، ورد أن أتليتكو مدريد غير قلق بشأن خسارة المهاجم.

Luis Suarez Atletico Madrid 2020-21
Getty Images

لا يوجد طريق للعودة.. راموس سيرحل عن مدريد!

2021-02-16T03:16:40Z

لا توجد وسيلة للعودة لسيرخيو راموس في ريال مدريد وسيغادر سانتياجو برنابيو هذا الصيف، حسب صحيفة الشرينجيتو.

يعتبر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان هم الأقرب لضم المدافع الإسباني.

كلوب بؤكد استمراره مع ليفربول

2021-02-16T03:16:15Z

كانت هناك توقعات في الفترة الأخيرة أن المدير الفني الألماني مستعد للابتعاد عن ملعب آنفيلد بعد فترة صعبة مؤخرًا.

نفى يورجن كلوب الشائعات بأنه مستعد للانسحاب من ليفربول، وأصر على أنه لا يحتاج إلى استراحة على الرغم من تراجع الريدز مؤخرًا.

لاعب مارسيليا ينفي عرضه على مدريد

2021-02-16T03:15:51Z

سخر فلوريان توفين من تقرير ادعى أن ريال مدريد رفضه.

أعاد الجناح تنشيط مسيرته في مارسيليا، بعد فترة مخيبة للآمال في نيوكاسل، ولفتت جهوده أنظار الأندية الأخرى.

أفادت الأنباء أن توفين عُرض على ريال مدريد، لكن هذه الشائعة تم نفيها من اللاعب بسخرية.

مانشستر يونايتد يقرر رحيل لاعبه!

2021-02-16T03:15:28Z

قال ريو فرديناند، إن مانشستر يونايتد قرر رحيل جيسي لينجارد، وعليه أن يسعى لتأمين انتقال دائم إلى وست هام.

صعوبة رحيل مبابي في نهاية الموسم!

2021-02-16T03:15:07Z

أكدت صحيفة سبورت أن كيليان مبابي لن يغادر باريس سان جيرمان في صيف 2021.

يقال إن الفرنسي الفائز بكأس العالم حريص على البقاء في بارك دي برنس، على الرغم من اهتمام ريال مدريد وليفربول لأنه مع نهاية الموسم سيتبقى له عام واحد في صفقته مع نادي العاصمة.

نجم بايرن ميونخ يعلن عن الخطوة التالية في مسيرته!

2021-02-16T03:14:38Z

إعلان مهم من ألابا

سيعلن دافيد ألابا، قلب دفاع بايرن ميونخ، عن الخطوة التالية في مسيرته يوم الثلاثاء، حيث تتنافس بعض أكبر الأندية في أوروبا على خدماته، وفقًا لبيلد.

يشير التقرير إلى أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد معه عندما يصبح وكيلًا مجانيًا، لكنه يضيف أن تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي قدموا أيضًا عروضًا.

ليفربول يحدد خليفة فاينالدوم

2021-02-16T03:12:20Z

الريدز حريصون على ضم فلوريان نيوهاوس

يشعر ليفربول بشكل متزايد أنه قد يخسر جورجينيو فاينالدوم هذا الصيف مع توقف محادثات العقد ويستعد لانتقال لاعب خط الوسط فلوريان نيوهاوس كبديل، بحسب كيكر.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لديه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو في عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ، كما ذكر التقرير أن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس من الأندية المهتمة به أيضًا.

Florian Neuhaus Deutschland U21 2019
getty Images

ديمبيلي لا يراعي الأزمة المالية.. 5 ملايين يورو سيدفعها برشلونة بسببه!

2021-02-15T02:31:45Z

كلف عثمان ديمبيلي برشلونة 5 ملايين يورو إضافية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تفعيل البند الأخير في العقد الذي تم إبرامه مع بوروسيا دورتموند في عام 2017.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لعبه مباراته رقم 100 للنادي ضد ألافيس قد فعل هذا البند.

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سباق إيطالي بين يوفنتوس وروما لضم ميليك

2021-02-15T02:31:00Z

وفقًا لـ كالتشيو ميركاتو، يتم تتبع أركاديوش ميليك عن كثب من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

يوفنتوس وروما هم الأقرب لضم اللاعب المُتألق في مارسيليا، على سبيل الإعارة في الدوري الفرنسي.

Arkadiusz Milik But Lens-OM
Getty Images

ريال مدريد يستعد لدعم صفوفه الدفاعية!

2021-02-15T02:30:42Z

يُقال إن ريال مدريد حريص على التعاقد مع جول كوندي مع تزايد خطر خسارة كل من رافاييل فاران وسيرخيو راموس، عبر حسب ذا صن.

يعد اللوس بلانكوس أحد المرشحين الرئيسيين لمدافع إشبيلية، وكذلك مانشستر يونايتد من المهتمين بضم اللاعب.

ولكن مع احتمال استعداد كل من فاران وراموس لإنهاء مسيرتهما في العاصمة الإسبانية، فإن النادي الملكي سيجعل هذه الصفقة الرئيسية.