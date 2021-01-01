أخبار الانتقالات: أرتيتا المرشح الأول لخلافة كومان وإنذار فاسكيز للريال

يوفنتوس قد يخطف المهاجم المطلوب في برشلونة!
مهاجم ليون ممفيس ديباي هو موضوع اهتمام يوفنتوس - وفقًا لتوتوسبورت.
يبحث أبطال إيطاليا أيضًا عن أركاديوس ميليك، لاعب نابولي المعار، الموجود حاليًا في مرسيليا، حيث يخططون للانتقالات الصيفية المحتملة.
أحرز ديباي، الذي كان مرتبطًا بشدة ببرشلونة الصيف الماضي ومازال، 15 هدفًا في 27 مباراة بجميع المسابقات مع ليون هذا الموسم.
ريال مدريد ينافس يوفنتوس والسيتي من أجل نجم ساسوولو
ريال مدريد هو أحدث فريق يبدى اهتمامًا بنجم ساسوولو مانويل لوكاتيللي، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.
ورد أن يوفنتوس يستعد لعرض صيفي للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في حين تم ربط مانشستر سيتي أيضًا.
يقال إن ساسوولو يطالب بحوالي 40 مليون يورو من أجل اللاعب.
سباق بين اليونايتد وليدز من أجل النجم الكاميروني
حدد مانشستر يونايتد وليدز، مدافع تورينو نيكولاس نكولو، كهدف انتقالي، وفقًا لموقع توتوسبورت.
اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، وسيكون حرًا للانتقال.
تم التأكيد.. إريك جارسيا سينضم إلى برشلونة في الصيف
Eric Garcia will join Barcelona in the summer as a free agent, confirmed. Pep Guardiola: "Eric is going to play I think at Barcelona...”. 🔵🔴 #mcfc #fcb— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2021
Eric will sign his contract until June 2026. No other clubs involved [Arsenal, PSG...] in the race. 🤝 @City_Xtra https://t.co/DTuYHMK1nV
أرتيتا المرشح الأول لخلافة كومان!
تم اختيار ميكيل أرتيتا كبديل لرونالد كومان في برشلونة، وفقًا لـ RAC1.
صرح جوان لابورتا المرشح للرئاسة علنًا أنه يدعم كومان في كامب نو، ولكن إذا ترك الهولندي المنصب، فإن مدرب آرسنال الحالي سيكون أحد المرشحين الرئيسيين لخلافته.
‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @gerardromero— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) February 28, 2021
MIKEL ARTETA és una de les opcions de la candidatura de Joan Laporta per ocupar la banqueta del Barça si Koeman no continua la temporada vinent. pic.twitter.com/quBa3sf9dE
مالديني يشيد بالوافد الجديد
أشاد باولو مالديني، المدير الفني لميلان، بفيكايو توموري، المعار من تشيلسي.
تم التعاقد مع قلب الدفاع في يناير، ويبدو أن المدافع الأسطوري معجب كبير باللاعب.
في الواقع، تم اختيار توموري للمباراة الكبرى يوم الأحد ضد روما قبل أليسيو رومانيولي، وهو مدافع أكثر رسوخًا في سان سيرو.
لوكاس فاسكيز يُصدر إنذاراً لريال مدريد
قدم لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد إنذارًا نهائيًا بشأن تجديد العقد، وفقًا لـ ABC.
يريد لاعب خط الوسط زيادة كبيرة في الأجور من أجل تمديد عقده الحالي، الذي ينتهي في عام 2022.
أجويرو يجب أن يكون في أفضل حالاته لكي يشارك مع السيتي
أصر بيب جوارديولا على أن مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو يجب أن يكون في أفضل حالاته حتى يتواجد في التشكيلة الأساسية.
على الرغم من كونه شخصية أسطورية في النادي الذي يتواجد فيه منذ عام 2011، فإن مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق لن يدعو أجويرو للعودة إلى الفريق بناءً على أمجاد الماضي.
في الواقع، مع امتداد سلسلة الانتصارات الآن إلى 20 مباراة، يمكن لجوارديولا أن يكون صعب الإرضاء.
كلوب واثق من استمرار محمد صلاح
يورجن كلوب واثق أن محمد صلاح ملتزمًا تمامًا تجاه ليفربول على المدى الطويل.
كان مستقبل المهاجم المصري في النادي محل شك في نهاية العام الماضي عندما تحدث بعبارات متوهجة عن عملاق الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.
ليفربول يحدد بديل كلوب!
الريدز يستعد لرحيل يورجن كلوب إلى ألمانيا
وفقًا لصحيفة ذا ميرور، فإن ليفربول يضع في الحسبان مدرب رينجرز ستيفن جيرارد كمدير فني جديد لهم.
يعتقد الريدز بشكل متزايد أن المدرب الحالي يورجن كلوب مستعد لترك النادي واستبدال يواكيم لوف كمدرب للمنتخب الألماني.
وقد دفع ذلك النادي إلى التفكير في القائد السابق جيرارد، الذي على وشك الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز، حاليًا هو على رأس قائمة بدلاء كلوب.
لولا اختلاف التوقيت لكان هالاند في مانشستر يونايتد!
أدى الاختلاط بين المناطق الزمنية الأوروبية إلى فقدان مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع إرلينج هالاند مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني فقط، عندما كان في نادي مولدي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا ميرور.
تم إخبار الشياطين الحمر بالاتصال بوكيل هالاند جيم سولباكين في الساعة 9 صباحًا لإنهاء عملية الانتقال، لكنهم اعتقدوا أن ذلك كان الساعة 9 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة بدلًا من التوقيت الاسكندنافي، وهو يتقدم بساعة.
لذلك عندما أجروا المكالمة، كانت الساعة 10 صباحًا في النرويج، وكان مولدي قد وافق بالفعل على صفقة مع سالزبورج.