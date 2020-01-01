أخبار الانتقالات: لاعب آرسنال يسعى للرحيل وليفربول يقترب من مدافع تورينو

بابو جوميز يضغط من أجل الرحيل عن أتالانتا
Papu Gomez keeps training individually and not with the team. The situation with Atalanta manager Gian Piero Gasperini is still complicated. He wants to leave the club in January, waiting for the right bid in the next weeks. 🇦🇷 #Atalanta #Gomez— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2020
رسميًا ناينجولان يعود إلى كالياري
#NAINGGOLAN IS #B4CKHOME 🔴🔵— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 31, 2020
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صراع إنجليزي من أجل نجم البوندسليجا
آرسنال مستعد لمواجهة غريمه في شمال لندن توتنهام من أجل مارسيل سابيتزر، حسب ESPN.
يجذب صانع ألعاب لايبزيج الاهتمام من جميع أنحاء أوروبا ويقال أن سعره يبلغ 45 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار).
يوفنتوس يقترب من نجم دالاس
من المتوقع أن ينضم النجم الأمريكي الصاعد براين رينولدز إلى يوفنتوس مع موافقة كل من اللاعب وإف سي دالاس على الشروط، وفقًا لتقرير 3rd Degree.
ومن المقرر أن يتم إعارة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لبقية الموسم في فريق أندريا بيرلو، والذي تجنب اهتمام روما ومرسيليا وكلوب بروج.
ليفربول يقترب من مدافع تورينو
لاعب جديد في آرسنال يسعى للرحيل
ذكرت شبكة سكاي ألمانيا أن مدافع آرسنال، سياد كولاسيناك، يسعى للعودة إلى شالكه.
يقترب فريق البوندسليجا من إتمام صفقة إعارة للاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي بدأ مسيرته المهنية في نادي فيتلينز أرينا قبل الانضمام إلى آرسنال في عام 2017.
تراجع كولاسيناك في ترتيب اختيار الفريق في كتيبة أرتيتا في الآونة الأخيرة، ويتوق للعودة إلى شالكه في يناير.
ليدز يراقب مهاجم باريس سان جيرمان
يبحث ليدز عن صفقة لمهاجم باريس سان جيرمان جوليان دراكسلر، بحسب جازيتا ديلو سبورت.
ارتبط النادي الإنجليزي باللاعب الألماني الدولي خلال الصيف الماضي، وبينما يواجه منافسة شرسة للمشاركة في فرنسا، يستعدون لتجديد اهتمامهم في يناير.
ميلان يضع زاها تحت المراقبة
يبدو أن الروسونيري يريد زيادة القوة الهجومية لديه ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي.
بوتشيتينو على أعتاب باريس
ماوريسيو بوتشيتينو يعود إلى عالم كرة القدم كمدرب لباريس سان جيرمان، حسب ديلي ميل.
يجري الأرجنتيني الآن مفاوضات متقدمة مع عمالقة الدوري الفرنسي بعد إقالة توماس توخيل يوم الثلاثاء.
يوفنتوس يسعى لعودة لاعبه السابق
يوفنتوس حريص على إعادة فرناندو يورينتي إلى النادي في يناير.
ظل اللاعب الدولي الإسباني عالقًا على مقاعد البدلاء في نابولي هذا الموسم ويأمل الرحيل عندما تفتح نافذة الانتقالات في يناير.
مع تطلع يوفنتوس إلى الاستثمار في هجومهم، أفاد توتوسبورت أنه يمكن لم شملهم قريبًا جدًا.