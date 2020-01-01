أخبار الانتقالات: آرسنال مستمر في مفاوضات كوتينيو وفيلا يقترب من باركلي

أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رفضه عرضًا بقيمة 78 مليون جنيه استرليني (85 مليون يورو / 99 مليون دولار) من مانشستر سيتي للمدافع خوسيه خيمينيز.

تم ربط خيمينيز (25 عاما) بالانتقال إلى السيتي وأوردت AS في وقت سابق هذا الشهر، أن أتلتيكو رفض عرضًا ماليًا كبيرًا من نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سيريزو أن عمالقة الدوري الأسباني تلقوا العرض من السيتي، لكنه أراد إبقاء المدافع الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الإثنين في واندا متروبوليتانو.