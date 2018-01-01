تبديل في صفوف أحد
تبديل في صفوف الهلال
81’خروج كارلوس إدواردو ودخول ناصر الدوسري بدلًا منه
د٨٣' التبديل الثالث:#ناصر_الدوسري بدلاً من #كارلوس_إدواردو#أحد_الهلال#الهلال pic.twitter.com/GYGkGeAReS— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 12, 2018
تبديل في صفوف الهلال
76’خروج حسن كادش ودخول أحمد شراحيلي بدلًا منه
د٧٦' التبديل الثاني:#أحمد_شراحيلي بدلاً من #حسن_كادش#أحد_الهلال#الهلال pic.twitter.com/HvlBxSnTQO— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 12, 2018
ياربااااااه، فرصة هدف محقق ضائع من الهلال
تبديل في صفوف أحد
بافيتيمبي جوميس يفتتح التسجيل للهلال
من ركلة جزاء
54’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها جوميز ببراعة على يسار الحارس زهير لعروبي سكنت الشباك بنجاح
🦁 الأسد الفرنسي "غوميز" يحرز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة ٥٣.#الهلال pic.twitter.com/22wCzAWwwg— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 12, 2018
ياربااااااااه، ركلة جزاء لصالح الهلال
زهير لعروبي يواصل التألق ويبعد تصويبة من عبد الله عطيف
يا إلهي، انقاذ رائع من مدافع فريق أحد
اوووووووووووووه.. ماذا أهدرت ياريفاس
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
د : 15— نادي أُحـد (@OHOD1936) December 12, 2018
أحد 0 x الهلال 0#أحد_الهلال #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/6wnk5hxGzg
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المباراة— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 12, 2018
أحد × #الهلال#أحد_الهلال
بالتوفيق لـ #الزعيم 👍🏻💙 pic.twitter.com/UxXuFM0QVS
إليكم تشكيل فريق الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورج جيسوس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منعلي الحبسي / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / علي آل بليهي / حسن كادش / كارلوس إدواردو / محمد كنو / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / جيلمين ريفاس / بافيتيمبي جوميس
إليكم تشكيل فريق أحد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فرانشيسكو ارك بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منزهير العروبي / لويز دياليسون أبودي / انيس سيبوفيتش / زياد الحنيطي / حسين عبدالغني / تامر حاج محمد / إسلام حسن سراج / كارلوس أوهيني / محمد عطية / أسامة عاشور / سامي كسار
أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل الهلال ضيفًا على أحد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من كأس الأمير محمد بن سلمان، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.