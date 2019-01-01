أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب سان ماميس مباراة تجمع بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة، وذلك في ذهاب في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.