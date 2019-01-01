وصول لاعبي يوفنتوس إلى ملعب المباراة
🔥🌪🎩#GETREADY #AtletiJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/UJUIFMHLtt— JuventusFC (@juventusfcen) February 20, 2019
وصول لاعبي أتلتيكو مدريد إلى ملعب المباراة
📍 Wanda @Metropolitano— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 20, 2019
🔜 Atleti 🆚 Juventus #AtletiJuve #AúpaAtleti #UCL pic.twitter.com/SSB0UHrpbf
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / رودريجو بيتنانكور / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / باولو ديبالا / ماريو ماندجوكيتش / كريستيانو رونالدو
📝⚪️⚫️ | Tonight's Starting XI for #AtletiJuve!— JuventusFC (@juventusfcen) February 20, 2019
💺 Subs: Perin, Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola, Emre Can, Bernardeschi#GETREADY #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/E8JgPKTUHi
إليكم تشكيل أتلتيكو مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
يان أوبلاك / خوان فران / خوسيه خيمينيز / دييجو جودين / فيليبي لويس / كوكي / توماس بارتي / رودريجو هيرنانديز / ساؤول نيجيز / أنطوان جريزمان / دييدو كوستا
🏧👥 | LINE-UP— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 20, 2019
Ladies and gentlemen, your Atleti starting XI for tonight’s clash.
🔴⚪ Vamos! 🔴⚪#AúpaAtleti #AtletiJuve #UCL pic.twitter.com/MwwNTWhgYJ
تنافس أتلتيكو مدريد في مجموعة قوية أيضًا ضمت كلًا من بوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، واستطاع زملاء أنطونيو جريزمان حسم التأهل لدور الـ16 رفقة البوروسيون بعدما حصدوا 13 نقطة، من أربع انتصارات، وتعادل وخسارة، وسيسعى الروخي بلانكوس لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء قبل مباراة العودة بتورينو.
أوقعت قرعة دور المجموعات السيدة العجوز في المجموعة الثامنة رفقة مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز، وتأهل الفريق إلى دور الـ16من البطولة رفقة الشياطين الحُمر بعدما احتلوا المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقاط، فبعد أن خاض الفريق 6 مباريات في دور المجموعات، استطاع أن يحقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مبارتين فقط.