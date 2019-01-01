تنافس أتلتيكو مدريد في مجموعة قوية أيضًا ضمت كلًا من بوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، واستطاع زملاء أنطونيو جريزمان حسم التأهل لدور الـ16 رفقة البوروسيون بعدما حصدوا 13 نقطة، من أربع انتصارات، وتعادل وخسارة، وسيسعى الروخي بلانكوس لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء قبل مباراة العودة بتورينو.