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أتلتيكو مدريد × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

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إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-02-20T19:22:33Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / رودريجو بيتنانكور / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / باولو ديبالا / ماريو ماندجوكيتش / كريستيانو رونالدو

 

إليكم تشكيل أتلتيكو مدريد لمباراة اليوم

2019-02-20T19:20:54Z

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

يان أوبلاك / خوان فران / خوسيه خيمينيز / دييجو جودين / فيليبي لويس / كوكي / توماس بارتي / رودريجو هيرنانديز / ساؤول نيجيز / أنطوان جريزمان / دييدو كوستا

 

2019-02-20T19:18:56Z

المباراة تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والصافرة للحكم فليكس زفاير

2019-02-20T19:18:46Z

تنافس أتلتيكو مدريد في مجموعة قوية أيضًا ضمت كلًا من بوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، واستطاع زملاء أنطونيو جريزمان حسم التأهل لدور الـ16 رفقة البوروسيون بعدما حصدوا 13 نقطة، من أربع انتصارات، وتعادل وخسارة، وسيسعى الروخي بلانكوس لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء قبل مباراة العودة بتورينو.

2019-02-20T19:18:34Z

أوقعت قرعة دور المجموعات السيدة العجوز في المجموعة الثامنة رفقة مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز، وتأهل الفريق إلى دور الـ16من البطولة رفقة الشياطين الحُمر بعدما احتلوا المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقاط، فبعد أن خاض الفريق 6 مباريات في دور المجموعات، استطاع أن يحقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مبارتين فقط. 

2019-02-20T19:17:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 