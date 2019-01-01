حقق يوفنتوس فوز صعب على نظيره الإنتر بنتيجة 4-3، بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما علي الملعب الوطني بسنغافورة فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية استعدادًا للموسم الجديد، وقد أنهي البيانكونيري الموسم الماضي للحفاظ على لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيري آ، جمعهم من 28 فوزًا وست تعادلات وأربع هزائم فقط.