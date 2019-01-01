تشكيل يوفنتوس
2019-08-10T15:43:20Z
يبدأ المدرب ماوريسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منفويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ماتياس دي ليخت / جيورجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / أرديان رابيو / دوجلاس كوستا / جونزالو هيجواين / كريستيانو رونالدو
تشكيل أتلتيكو مدريد
2019-08-10T15:40:50Z
يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا منيان أوبلاك / رينان لودي / ستيفان سافيتش / خوسيه خيمينيز / كيران تريبير / توماس لومار / ماركوس يورينتي / ساؤول نيجيز / كوكي / ألفارو موراتا / جواو فيليكس
2019-08-10T15:40:14Z
خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في البطولة أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وحققوا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف، ويلعب أبناء ديجو سيموني مباراة ودية امام ريال مدريد فى نفس البطولة قبل أن يلتقي بالبيانكونيري، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.
2019-08-10T15:40:00Z
حقق يوفنتوس فوز صعب على نظيره الإنتر بنتيجة 4-3، بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما علي الملعب الوطني بسنغافورة فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية استعدادًا للموسم الجديد، وقد أنهي البيانكونيري الموسم الماضي للحفاظ على لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيري آ، جمعهم من 28 فوزًا وست تعادلات وأربع هزائم فقط.
2019-08-10T15:38:37Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب فريندز أرينا مباراة تجمع بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.