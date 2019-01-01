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أتلتيكو مدريد × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-2020، على ملعب واندا ميتروبوليتانو

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Getty Images

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-09-28T18:27:01Z

يبدا زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

ثيبوه كورتوا / ناتشو / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / دانييل كارباخال / فيديريكو فالفيردي / توني كروس / كاسيميرو / إدين هازارد / كريم بنزيمة / جاريث بيل

البدلاء / خيمس رودريجيز / ألفونس أريولا / لوكاس فاسكيز / لوكا مودريتش  / لوكا يوفيتش / إيدير ميليتاو / فينيسيوس جونيور 

التشكيل الرسمي لأتلتيكو مدريد

2019-09-28T18:24:46Z

يبدأ دييجو سيميوني بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من

يان أوبلاك / كيران تريبيير / ستيفان سافيتش / خوسيه خيمينيز / رنان لودي / كوكي / ساؤول نيجيز / توماس بارتي / فيتولو / دييجو كوستا / جواو فليكس 

البدلاء / توماس ليمار / سانتياجو أرياس / هيكتور هيريرا / أنطونيو ادان / فيليبي  / ماركوس يورينتي / أنخل كوريا 

2019-09-28T00:48:27Z

أما الفوز لأتلتيكو مدريد سيعني تجاوز الميرينجي وزيادة فرصة العودة إلى صدارة الدوري، تلك التي حصل عليها الروخيبلانكوس بعد مرور 3 جولات، ولكنه فقدها فيما بعد حين بدأ في تعثراته التي أفقدته فرصة الابتعاد عن ريال مدريد وبرشلونة.

2019-09-28T00:48:16Z

بداية في الوقت الحالي يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، فيما يحل أتلتيكو مدريد ثالثًا ولكن بفارق نقطة واحدة عنه، بمعنى أن الفوز سيعني بالنسبة للفريق الملكي توسيع الفارق أكثر مع الروخيبلانكوس ليصبح 4 نقاط كما هو الحال مع برشلونة، وهو فارق جيد بعد مرور 7 جولات فقط.

2019-09-28T00:48:10Z

وفي الوقت الذي يسعى فيه كل فريق منهما إلى الفوز بالمباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاثة، تبدو الأمور أكبر من مجرد 3 نقاط، حيث ستشكل هذه المباراة كثير من ملامح الدور الأول للدوري الإسباني، كما أن لها تأثيرًا طويل المدى وآخر قصير المدى.

2019-09-28T00:47:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني. 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.