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أتالانتا × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة 18 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()
Tullio M. Puglia

2018-12-26T14:10:54Z

10' كاستاني يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية متوسطة الارتفاع تصل سهلة ليد تشيزني

2018-12-26T14:10:27Z

9' إيليتشيتش يهرب بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع

2018-12-26T14:09:59Z

8' أتالانتا يبدأ الضغط بحثاً عن التعادل

2018-12-26T14:08:42Z

7' تمريرات بين لاعبي أتالانتا في الخلف في محاولة لأخذ الثقة

2018-12-26T14:07:11Z

5' ديبالا تقدم بالكرة في اليسار ثم مررها لبينتانكور الذي أرسل تصويبة قوية من على القوس، طار لها بيريشا ولمسها من على يمين فارتفعت وارتطمت بالعارضة

2018-12-26T14:06:42Z

5' يا رباااااااااااااااااااه، العارضة تحرم بينتانكور من الهدف الثاني

2018-12-26T14:06:11Z

4' سيطرة ليوفنتوس على مجريات اللعب رغم التقدم، وأتالانتا لم يدخل المباراة حتى الآن

الهدف الأول ليوفنتوس عن طريق ديمسيني!

2018-12-26T14:04:46Z

ديمسيتي يسجل الأول ليوفنتوس بالخطأ في مرماه

ساندرو أرسل عرضية من اليسار انطلق لها ديمسيتي لاعتراض الكرة، لكنه حولها بالخطأ للمرمى، فعبرت الكرة للشباك من على يمين بيريشا

2018-12-26T14:03:36Z

2' جوووووووووووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق ديمسيتي بالخطأ في مرماه

بداية المباراة

2018-12-26T14:02:07Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل يوفنتوس

2018-12-26T14:00:05Z

رونالدو على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم

يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (فويتشيك تشيزني / ماتيا دي شيليو ، ليوناردو بونوتشي ، جيورجيو كيليني ، أليكس ساندرو / سامي خضيرة ، رودريجو بينتانكور ، إيمري تشان / باولو ديبالا ، ماريو ماندجوكيتش ، دوجلاس كوستا).

البدلاء: (ليوناردو سبيناتزولا ، المهدي بنعطية ، كارلو بينسوليو ، دانييلي روجاني ، ماتيا بيرين، ميراليم بيانيتش ، جريجوريس كاستانوس ، كريستيانو رونالدو).

تشكيل أتالانتا

2018-12-26T13:59:16Z

جاسبيريني يبدأ بجميع قوته الضاربة

يبدأ المدرب بييرو جاسبيريني بطريقة (3-4-1-2)، وبتشكيلة تضم: (إتريت بيريشا / جيانلوكا مانشيني ، بيرات ديمسيتي ، أندريا ماسييلو / هانز هاتيبور ، ماريو باشاليتش ، ريمو فريلير ، تيموثي كاستاني / أليخاندرو جوميز / يوسيب إيليتشيتش ، دوفان زاباتا).

بدلاء: (ديان كولوسيفسكي ، إنريكو ديل براتو ، موسى جونسينس ، فرانشيسكو روسي ، ماتيو بيسينا ، بييرلويجي جوليني ، لورينزو بيلي ، ماركو تومينيلو ، لوكا فالزانيا ، كاليب أوكولي).

2018-12-26T13:57:57Z

يستضيف اللقاء استاد أتليتي آتزوري، والصافرة للحكم لوكا بانتي.

2018-12-26T13:57:54Z

على الجانب الآخر يقدم أتالانتا نتائج جيدة إلى حد ما في الكالتشيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق روما صاحب المركز العاشر، وخاض الفريق 17 مباراة حتى الآن في الدوري، حقق الفوز في سبع مباريات، وخسر مثلهم، بينما كان التعادل حاضر في ثلاث مواجهات.

2018-12-26T13:57:50Z

واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بالفوز على روما في الجولة السابعة عشر، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب أليانز بتورينو، وبهذا الانتصار وسع الفارق إلى ثمن نقاط بينه وبين نابولي صاحب الوصافة، وظل منفردًا بالصدارة بعدما وصل للنقطة 49، بعد مرور 17 جولة لم يتلق الفريق أي خسارة حتى الآن في الدوري، لكن تعادل في مباراة وحيدة كانت أمام جنوى

2018-12-26T13:57:46Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة 18 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.