الهدف الأول ليوفنتوس عن طريق ديمسيني!
ديمسيتي يسجل الأول ليوفنتوس بالخطأ في مرماهساندرو أرسل عرضية من اليسار انطلق لها ديمسيتي لاعتراض الكرة، لكنه حولها بالخطأ للمرمى، فعبرت الكرة للشباك من على يمين بيريشا
2' - SUBITO AVANTI LA JUVEEEE! Cross di #AlexSandro da sinistra, deviato nella sua porta da Djimsiti! #AtalantaJuve— JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2018
0️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/vluKxzBzpG
بداية المباراة
تشكيل يوفنتوس
رونالدو على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم
يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (فويتشيك تشيزني / ماتيا دي شيليو ، ليوناردو بونوتشي ، جيورجيو كيليني ، أليكس ساندرو / سامي خضيرة ، رودريجو بينتانكور ، إيمري تشان / باولو ديبالا ، ماريو ماندجوكيتش ، دوجلاس كوستا).
📝 هذا هو تشكيل يوفنتوس لمباراة أتالانتا! 💪⚪️⚫️#فورزا_يوفي #AtalantaJuve pic.twitter.com/oAYuM1CbGz— JuventusFC (@Juventusfcar) December 26, 2018
البدلاء: (ليوناردو سبيناتزولا ، المهدي بنعطية ، كارلو بينسوليو ، دانييلي روجاني ، ماتيا بيرين، ميراليم بيانيتش ، جريجوريس كاستانوس ، كريستيانو رونالدو).
تشكيل أتالانتا
جاسبيريني يبدأ بجميع قوته الضاربة
يبدأ المدرب بييرو جاسبيريني بطريقة (3-4-1-2)، وبتشكيلة تضم: (إتريت بيريشا / جيانلوكا مانشيني ، بيرات ديمسيتي ، أندريا ماسييلو / هانز هاتيبور ، ماريو باشاليتش ، ريمو فريلير ، تيموثي كاستاني / أليخاندرو جوميز / يوسيب إيليتشيتش ، دوفان زاباتا).
2️⃣4️⃣ convocati da mister #Gasperini per #AtalantaJuve#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/AuVFaIa0Gw— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 25, 2018
بدلاء: (ديان كولوسيفسكي ، إنريكو ديل براتو ، موسى جونسينس ، فرانشيسكو روسي ، ماتيو بيسينا ، بييرلويجي جوليني ، لورينزو بيلي ، ماركو تومينيلو ، لوكا فالزانيا ، كاليب أوكولي).
يستضيف اللقاء استاد أتليتي آتزوري، والصافرة للحكم لوكا بانتي.
على الجانب الآخر يقدم أتالانتا نتائج جيدة إلى حد ما في الكالتشيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق روما صاحب المركز العاشر، وخاض الفريق 17 مباراة حتى الآن في الدوري، حقق الفوز في سبع مباريات، وخسر مثلهم، بينما كان التعادل حاضر في ثلاث مواجهات.
واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بالفوز على روما في الجولة السابعة عشر، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب أليانز بتورينو، وبهذا الانتصار وسع الفارق إلى ثمن نقاط بينه وبين نابولي صاحب الوصافة، وظل منفردًا بالصدارة بعدما وصل للنقطة 49، بعد مرور 17 جولة لم يتلق الفريق أي خسارة حتى الآن في الدوري، لكن تعادل في مباراة وحيدة كانت أمام جنوى
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة 18 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.