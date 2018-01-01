رونالدو على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم

يبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (فويتشيك تشيزني / ماتيا دي شيليو ، ليوناردو بونوتشي ، جيورجيو كيليني ، أليكس ساندرو / سامي خضيرة ، رودريجو بينتانكور ، إيمري تشان / باولو ديبالا ، ماريو ماندجوكيتش ، دوجلاس كوستا).

البدلاء: (ليوناردو سبيناتزولا ، المهدي بنعطية ، كارلو بينسوليو ، دانييلي روجاني ، ماتيا بيرين، ميراليم بيانيتش ، جريجوريس كاستانوس ، كريستيانو رونالدو).