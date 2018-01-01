التبديل الثاني فى صفوف توتنهام
دخول إيريك لاميلا وخروج سون هيونج مين
79 - A standing ovation for Sonny from the away fans.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
🔛 @ErikLamela
↩️ Sonny
🔴 #AFC 0-2 #THFC ⚪ pic.twitter.com/rNSUoTqGHe
بطاقة صفراء من نصيب جرانيت شاكا
التبديل الثالث فى صفوف آرسنال
هجمة خطيرة لآرسنال
جووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لتوتنهام
ديلي ألي60’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من حارس المرمي تصل إلى هاري كين فى منتصف الميدان ليمررها هاري كين تمريرة رائعة تضع ديلي آلي منفرداً بالمرمي ليسددها تسديدة رائعة ساقطة من فوق الحارس بيتر تشيك
GET IN THEREEEE!!!! pic.twitter.com/sIiFN70m5S— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
تبديل ثاني فى صفوف آرسنال
تبديل أول فى صفوف توتنهام
تبديل أول فى صفوف آرسنال
تبديل أول فى صفوف آرسنال دخول لوران كوشسلني وخروج هنريك مخيتاريان
🔛 @6_LKOSCIELNY— Arsenal FC (@Arsenal) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
We move to 3️⃣ at the back with Lolo joining Sokratis and Granit in defence
↪️ @HenrikhMkh made way for our captain at half-time
🔴 0-1 ⚪️ (46)#CarabaoCup 🏆 pic.twitter.com/j8E54PDegX
إنطلاقة أحداث الشوط الثاني
We're back underway at the Emirates - and we need a big second half 👊— Arsenal FC (@Arsenal) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
Play-by-play updates and commentary 👇
🔴 0-1 ⚪️ (46)#CarabaoCup 🏆
الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
HALF-TIME: Sonny's cool finish gives us a narrow lead at the break.#COYS pic.twitter.com/zHuxdP2fCC— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
أوووووووووووو،،،، تسديدة قوية من آرون رامسي
مرتدة خطيرة لتوتنهام
30’ إنطلاقة من موسي سيسوكو من منتصف الميدان ثم يمررها إلى كريستيان إريكسن الذي مررها له من جديد داخل المنطقة ليتلقاها موسي سيسوكو بتسديدة قوية غير متقنة مرت اعلى المرمي
جووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لتوتنهام
سون هيونج مين21’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس باولو جادزانيجا تصل إلى منتصف الميدان إلى ديلي آلي الذي ارسلها تمريرة رائعة فى إتجاه سون هيونج مين داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويسددها على يسار الحارس بيتر تشيك
SONNYYYYYYYYY!!! pic.twitter.com/wUL44sWFvt— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول
أوووووووووووووو،،،، هجمة خطيرة لآرسنال
We’re underway in N5 - let’s do this TOGETHER 👊— Arsenal FC (@Arsenal) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
🔴 0-0 ⚪️ (1)#CarabaoCup 🏆 pic.twitter.com/qSTZlzX0f9
تشكيل توتنهام
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
باولو جادزانيجا / كيران تريبيير / توبي ألديرفيريلد / بن ديفيز / داني روز / هاري وينكس / موسي سيسوكو / لوكاس مورا / كريستيان إريكسن / ديلي آلي / سون هيونج مين
#THFC: Gazzaniga, Trippier, Alderweireld, Davies, Rose (C), Winks, Sissoko, Eriksen, Dele, Lucas, Son.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
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البدلاء / إيريك لاميلا / هاري كين / فيرناندو يورينتي / كايل ولكر بيتيرز / خوان فويث / مايكل فورم / أوليفر سكيب
تشكيل آرسنال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
بيتر تشيك / آينسلي ميتلاند نيلس / سوكراتيس باباستاثوبولوس / جرانيت شاكا / ناتشو مونريال / لوكاس توريرا / ماتيو جيوندوزي / هنريك مخيتاريان / آرون رامسي / أليكس إيووبي / بيير إيميريك أوباميانج
✅ One hour before kick-off— Arsenal FC (@Arsenal) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨
⏱ Time for team news#CarabaoCup 🏆 pic.twitter.com/QDz1zbcQqH
البدلاء / ستيفان ليشتشتاينر / لوران كوشيلني / أليكساندر لاكازيت / جوزيف ويلوك / إيميليانو مارتينيز / إيديه نكيتياه