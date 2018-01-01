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آرسنال × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال وتوتنهام في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

محدث
التعليقات()
Getty

2018-12-19T21:37:58Z

90+4’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

2018-12-19T21:37:00Z

90+2’ بطاقة صفراء من نصيب كريستيان إريكسن بعد تعمده إضاعة الوقت

2018-12-19T21:34:41Z

90+1’ عرضية من موسي سيسوكو من الجهة اليمنى تصل على الجهة اليسري فى إتجاه آرون رامسي لكن ابعدها ميتلاند نيلس من امامه

2018-12-19T21:34:02Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

2018-12-19T21:33:28Z

89’ خطأ لتوتنهام بعد تدخل قوي من كوشيلني على هاري كين فى منتصف الميدان

2018-12-19T21:31:18Z

88’ عرضية من إيميريك أوباميانج من الجهة اليسري لكن امسكها الحارس باولو جادزانيجا

2018-12-19T21:30:01Z

87’ إستئناف المباراة من جديد

2018-12-19T21:29:24Z

86’توقف اللقاء لسقوط لوران كوشيلني بعد التحام فى كرة مشتركة مع هاري كين فى منتصف الميدان

2018-12-19T21:28:50Z

85’ بطاقة صفراء من نصيب ديلي ألي

2018-12-19T21:27:51Z

84’ تمريرات متبادلة من لاعبي آرسنال لمحاولة الاختراق لداخل المنطقة

2018-12-19T21:27:03Z

83’ تنفيذ الركنية بسلسلة من التمريرات لتصل إلى داني روز الذي إنطلق وتوغل لداخل يسار المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

2018-12-19T21:25:52Z

82’ تسديدة قوية من كريستيان إريكسن من على حدود المنطقة لكن تصدي رائع من الحارس بيتر تشيك وابعدها إلى ركنية

2018-12-19T21:24:32Z

81’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي آرسنال

2018-12-19T21:23:48Z

80’ توقف اللقاء لسقوط ميتلاند نيلس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

التبديل الثاني فى صفوف توتنهام

2018-12-19T21:22:23Z

79’ دخول إيريك لاميلا وخروج سون هيونج مين

2018-12-19T21:21:29Z

تنفيذ الخطأ بعرضية من كيران تريبيير لداخل النطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 78

بطاقة صفراء من نصيب جرانيت شاكا

2018-12-19T21:20:19Z

77’ الحكم يحتسب لمة يد على جرانيت شاكا وخطأ لتوتنهام من الجهة اليمنى

2018-12-19T21:19:21Z

76’ عرضية من أوباميانج من الجهة اليسري كادت ان تخدع الحارس لكنها تصطدم فى القائم ومن ثم يبعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2018-12-19T21:18:49Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم لتوتنهام بهدفين مقابل لاشئ

2018-12-19T21:17:52Z

73’ إنطلاقة من لوكاس توريرا ومحاولة الإختراق لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2018-12-19T21:16:22Z

72’ منواشات بين جماهير آرسنال وديلي آلي بعد القاء زجاجة ماء عليه

2018-12-19T21:16:00Z

71’ محاولة المرور من ديلي ألي لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس

2018-12-19T21:14:51Z

70’ سيطرة من توتنهام على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة على حدود المنطقة

2018-12-19T21:13:50Z

68’محاولات من لاعبي آرسنال للبحث عن هدف لتقليص الفارق

2018-12-19T21:11:09Z

67’ إنطلاقة من أوباميانج من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية قوية لداخل المنطقة لكنها بدون متابعة

2018-12-19T21:09:50Z

66’ محاولة المرور من ميتلانند نيلس لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

التبديل الثالث فى صفوف آرسنال

2018-12-19T21:08:56Z

65’ دخول إيديه تكيتياه وخروجماتيو جيوندوزي

2018-12-19T21:07:59Z

64’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق هاري وينكس لداخل المنطقة حولها سون هيونج مين برأسية مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

2018-12-19T21:07:23Z

63’ ركنية لفريق آرسنال تنفذ بعرضية لكن ابعدها هاري كين من على القائم الأول

هجمة خطيرة لآرسنال

2018-12-19T21:05:02Z

61’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق إيمريك أوباميانج لداخل المنطقة تلقاها لاكازيت بتسديدة زاحفة أرضية مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي

جووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لتوتنهام

2018-12-19T21:03:38Z

ديلي ألي

60’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من حارس المرمي تصل إلى هاري كين فى منتصف الميدان ليمررها هاري كين تمريرة رائعة تضع ديلي آلي منفرداً بالمرمي ليسددها تسديدة رائعة ساقطة من فوق الحارس بيتر تشيك

2018-12-19T21:02:59Z

59’ جووووووووووووووول،،،،، والهدف الثاني لتوتنهام عن طريق ديلي ألي

تبديل ثاني فى صفوف آرسنال

2018-12-19T21:02:07Z

58’ دخول أليكساندر لاكزيت وخروج آرون إيووبي

تبديل أول فى صفوف توتنهام

2018-12-19T21:01:30Z

دخول هاري كين وخروج لوكاس مورا 58’

2018-12-19T21:01:00Z

57’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من جرانيت شاكا لكنها مرت اعلى المرمي

2018-12-19T21:00:24Z

56’ خطأ من على حدود المنطقة لفريق آرسنال بعد تدخل من موسي سيسوكو على أوباميانج

2018-12-19T20:59:29Z

55’تمريرة طولية فى إتجاه سون هيونج الذي مررها عرضية أرضية فى إتجاه لوكاس مورا لكن امسكها بيتر تشيك بثبات

2018-12-19T20:58:00Z

54’ تنفيذ الخطأ بتسديدة رائعة من كريستيان إريكسن لكن ابعدها الحارس بيتر تشيك بنجاح

2018-12-19T20:57:06Z

53’ خطأ من على حدود المنطقة لفريق توتنهام بعد تدخل من أوباميانج على داني روز

2018-12-19T20:56:07Z

52’ إنطلاقة من ميتلاند نيلاس من الجهة اليمنى ومحاولة لإرسال عرضية لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

2018-12-19T20:54:52Z

51’ ضغط قوي من آرسنال للبحث عن هدف التعادل

2018-12-19T20:54:07Z

50’ عرضية أرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق أيووبي تصل إلى ميتلاند نيلس الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2018-12-19T20:53:35Z

49’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ناتشو مونريال لكن امسكها الحارس بثبات

2018-12-19T20:52:40Z

48’ بداية هادئة فى مجريات الشوط الثاني وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

تبديل أول فى صفوف آرسنال

2018-12-19T20:49:23Z

47’ تبديل أول فى صفوف آرسنال دخول لوران كوشسلني وخروج هنريك مخيتاريان

2018-12-19T20:48:46Z

46’ إنطلاقة أحداث الشوط الثاني

2018-12-19T20:32:54Z

45+2’ بطاقة صفراء أولي من نصيب ماتيو جيوندوزي بعد تدخل قوي على لوكاس مورا

2018-12-19T20:32:06Z

45+1’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ميتلاند لكن امسكها الحارس بثبات

2018-12-19T20:31:20Z

45+1’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع

2018-12-19T20:30:36Z

44’ ركنية جديد لآرسنال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها المداقع سوكراتيس برأسية قوية مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي

2018-12-19T20:29:41Z

43’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها أوباميانج برأسية لكنها غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي

أوووووووووووو،،،، تسديدة قوية من آرون رامسي

2018-12-19T20:28:44Z

42’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق إيووبي الذي أرسل عرضية رائعة فى إتجاه آرون رامسي الذي سددها تسديدة قوية من لمسة واحدة لكن ابعدها الحارس بصعوبة لتتحول إلى ركنية

2018-12-19T20:27:08Z

41’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام ميتلاند نيلس الذي سددها بقوة لكنها مرت بعيدة عن المرمي

2018-12-19T20:26:13Z

39,تمريرة من آرون رامسي على الجهة اليسري فى إتجاه ناتشو مونريال لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

2018-12-19T20:24:21Z

38’ إنطلاقة من ديلي ألي من على حدود المنطقة ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى الكوري سون هيونج الذي مررها لداخل المنطقة فى إتجاه لوكاس مورا لكن تدخل رائع من ميتلاند نيلس وابعدها بنجاح

2018-12-19T20:22:16Z

36’ إنطلاقة من لوكاس مورا من الجهة اليسري ومحاولة المرور لكن تدخل معه جرانيت شاكا وابعدها بنجاح

2018-12-19T20:21:38Z

35’ محاولات من لاعبي الآرسنال للبحث عن هدف التعادل

2018-12-19T20:20:25Z

34’ خطأ لآرسنال ضد الكوري سون هيونج مين

2018-12-19T20:19:00Z

33’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق مخيتاران لداخل المنطقة لكن ابعدها كيران تريبيير من منطقة الخطورة

2018-12-19T20:18:37Z

32’ إستئناف المباراة من جديد

2018-12-19T20:18:01Z

31’ توقف اللقاء لسقوط هنريك نخيتاريان ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

مرتدة خطيرة لتوتنهام

2018-12-19T20:16:58Z

30’ إنطلاقة من موسي سيسوكو من منتصف الميدان ثم يمررها إلى كريستيان إريكسن الذي مررها له من جديد داخل المنطقة ليتلقاها موسي سيسوكو بتسديدة قوية غير متقنة مرت اعلى المرمي

 

2018-12-19T20:15:19Z

29’ ركنية لآرسنال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة فى إتجاه مخيتاريان لكن تدخل قوي من لوكاس موريا من داخل المنطقة والحكم يشير بإستمرار اللعب

2018-12-19T20:14:38Z

28’ تمريرة من لوكاس مورا فى إتجاه سون هيونج داخل المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس بيتر تشيك

2018-12-19T20:14:01Z

27’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي توتنهام

2018-12-19T20:13:16Z

26’ تمريرة طولية من مخيتاريان فى إتجاه آرون رامسي على حدود المنطقة لكنها أقرب إلى الحاري جادزانيجا

2018-12-19T20:11:38Z

25’ تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق أوباميانج لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

2018-12-19T20:10:34Z

24’ إنطلاقة من آرون رامسي من الجهة اليسري لكن تدخل معه إستخل الكرة كيران تريبيير ليتدخل رامسي بقوة على قدم تريبيير ويحتسب الحكم خطأ لتوتنهام

2018-12-19T20:09:15Z

23’ محاولات من لاعبي آرسنال للبحث عن هدف التعادل لكن ضغط قوي على حامل الكرة من جانب لاعبي توتنهام

جووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لتوتنهام

2018-12-19T20:06:26Z

سون هيونج مين

21’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من الحارس باولو جادزانيجا تصل إلى منتصف الميدان إلى ديلي آلي الذي ارسلها تمريرة رائعة فى إتجاه سون هيونج مين داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويسددها على يسار الحارس بيتر تشيك

2018-12-19T20:05:48Z

20’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الاول لتوتنهام عن طريق الكوري سون هيونج مين

2018-12-19T20:04:23Z

19’ تمريرة بكعب القدم من كريستيان إريكسن فى إتجاه الكوري سون هيونج مين لكن تدخل معه ميتلاند نيلس وابعدها إلى رمية تماس

2018-12-19T20:03:38Z

18’ تمريرة على الدجهة اليسري فى إتجاه كريستيان إريكسن لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2018-12-19T20:02:57Z

17’ تمريرات عديدة من توتنهام على حدود المنطقة لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات آرسنال

2018-12-19T20:01:41Z

16’ تسديدة قوية من كريستيان إريكسن من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الاعلي إلى ضربة مرمي

ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول

2018-12-19T20:00:28Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول  ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-19T19:59:34Z

14’ تمريرة طولية من تريبيير فى إتجاخ ديلي ألي الذي سددها برأسية لكنها سهلة بين أحضان الحارس بيتر تشيك

2018-12-19T19:59:09Z

13’ ضغط من لاعبي آرسنال لمحاولة البحث عن هدف مبكر

أوووووووووووووو،،،، هجمة خطيرة لآرسنال

2018-12-19T19:58:03Z

11’ إنطلاقة من مخيتاريان من على حدود المنطقة ليمررها إلى رامسي على خط المنطقة ومن ثم يمررها إلى مخيتاريان لينفرد بالمرمي ويسددها تسديدة قوية لكن تألق الحارس جادزانيجا وابعدها بنجاح

2018-12-19T19:56:45Z

11’ تمريرة من لوكاس مورا لداخل يسار المنطقة إلى كريستيان إريكسن الذي سددها بقوة مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي

2018-12-19T19:55:43Z

10’ تمريرة طولية من ماتيو جيوندوزي فى إتجاه أوباميانج على حدود المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس باولو جادزانيجا

2018-12-19T19:54:59Z

9’ محاولات من لاعبي توتنهام لبناء هجمة منظمة لكن تغطية جيدة من لاعبي الآرسنال فى منتصف الميدان

2018-12-19T19:53:28Z

7’ إنطلاقة من أليكس إيووبي من الجهة اليسري ومن ثم يمررها لداخل المنطقة إلى آرون رامسي الذي سدد كرة أرضية زاحفة يسار المرمي

2018-12-19T19:52:22Z

6’ تمريرة طولية فى إتجاه لوكاس مورا على الجهة اليمنى لكن تدخل معه بتغطية جيدة جرانيت شاكا وإكتسب خطأ فى المنطقة الدفاعية

2018-12-19T19:51:24Z

5’ محاولة الإخراق من ديلي ألي من على حدود المنطقة لكن تدخل معه ماتيو جيوندوزي واستخلصها بنجاح

2018-12-19T19:50:49Z

4’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي توتنهام فى منتصف الميدان

2018-12-19T19:49:36Z

3’ ركنية لآرسنال تنفذ بعرضية من جرانيت شاكا على القائم القريب تلقاها آرون رامسي برأسية مرت بجوار القائئم الايمن من امام مونريال الذي حاول معها لكنها طلت إلى ضربة مرمي

2018-12-19T19:47:09Z

2’ إنطلاقة من داخل يمين المنطقة عن طريق هينريك مخيتاريان ومحاولة المرور لكنها تصطدم فى هاري وينكس وسط إعتراضات من لاعبي آرسنال للمطالبة بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة فى يد هاري وينكس

تشكيل توتنهام

2018-12-19T19:32:38Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

باولو جادزانيجا / كيران تريبيير / توبي ألديرفيريلد / بن ديفيز / داني روز / هاري وينكس / موسي سيسوكو / لوكاس مورا / كريستيان إريكسن / ديلي آلي / سون هيونج مين

البدلاء / إيريك لاميلا / هاري كين / فيرناندو يورينتي / كايل ولكر بيتيرز / خوان فويث / مايكل فورم / أوليفر سكيب

تشكيل آرسنال

2018-12-19T19:28:35Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

بيتر تشيك / آينسلي ميتلاند نيلس / سوكراتيس باباستاثوبولوس / جرانيت شاكا / ناتشو مونريال / لوكاس توريرا / ماتيو جيوندوزي / هنريك مخيتاريان / آرون رامسي / أليكس إيووبي / بيير إيميريك أوباميانج

البدلاء / ستيفان ليشتشتاينر / لوران كوشيلني / أليكساندر لاكازيت / جوزيف ويلوك / إيميليانو مارتينيز / إيديه نكيتياه

2018-12-18T22:06:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الث الكتابي المقدم لكم من جول........حيث يستضيف فريق أرسنال ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية