جدول مباريات كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات كأس مصر 2020-2021 بدايةً من الدور التمهيدي حتى النهائي، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ ومشوار الأهلي والزمالك في الكأس

انطلقت نسخة موسم 2020-21، من كأس مصر في يناير الماضي، من الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها الفرق من الدرجات الأدنى، حتى يشارك فرق الدوري الممتاز بداية من دور الـ 32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية من كأس مصر، الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق إلى تسعة ألقاب، وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2020-21.

ما هي القنوات الناقلة لكأس مصر 2021؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10853، معدل استقطاب: أفقي، ومعدل ترميز: 27500.

بالإضافة إلى أن موقع جول يوفر خدمة البث المباشر الكتابي، لبعض مباريات البطولة الكبيرة، ويبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولة القناة الناقلة كأس مصر أون تايم سبورت

موعد نهائي كأس مصر 2021

لم يتحدد بشكل نهائي موعد نهائي كأس مصر هذا الموسم، لكن الموعد المبدأي هو أغسطس 2021.

المباراة الموعد نهائي كأس مصر 2021 أغسطس 2021

جدول مباريات كأس مصر 2021 - نصف النهائي

المباراة الموعد الفائز من المباراة 1 - الفائز من المباراة 2 لم يتحدد الفائز من المباراة 3 - الفائز من المباراة 4 لم يتحدد

جدول مباريات كأس مصر 2021 - ربع النهائي

تأهل بتروجيت لربع النهائي بعد أن فاز على كوكا كولا، وسيواجه الفائز من مباراة وادي دجلة والاتحاد.

المباراة الموعد 1 الفائز من المباراة 6 - الفائز من المباراة 7 لم يتحدد 2 (وادي دجلة / الاتحاد) - بتروجيت لم يتحدد 3 الفائز من المباراة 8 - (مصر المقاصة / سيراميكا) لم يتحدد 4 (أسوان / الجونة) - (المصري / طلائع الجيش) لم يتحدد

جدول مباريات كأس مصر 2021 - دور 16

سيواجه الأهلي في حالة فوزه على النصر نادي إنبي، أما الزمالك فسيكون أمام منافس قوي هو الإسماعيلي في حالة تخطي حرس الحدود.

المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 بتروجيت - كوكا كولا الإثنين 8 مارس 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 0-0

(3-4) بركلات الترجيح ستاد السكة الحديد 2 وادي دجلة - الاتحاد السكندري الخميس 15 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد غزل المحلة 3 المصري - طلائع الجيش الخميس 15 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد الإسكندرية 4 أسوان - الجونة الجمعة 16 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد بتروسبورت 5 مصر المقاصة - سيراميكا كليوباترا الثلاثاء 20 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد السلام 6 (الأهلي / النصر) - إنبي لم يتحدد لم يتحدد 7 سموحة - (بيراميدز / العبور) لم يتحدد لم يتحدد 8 (الزمالك / حرس الحدود) - الإسماعيلي لم يتحدد لم يتحدد

جدول مباريات كأس مصر 2021 - دور 32

في هذا الدور يفتتح الأهلي حامل اللقب مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة النصر، بينما يلعب الزمالك مع حرس الحدود، وبيراميدز سيلاقي العبور، والاتحاد السكندري أمام النجوم، والإسماعيلي مع لافيينا

المباراة الموعد النتيجة الملعب إنبي - نادي اتحاد نبروه الخميس 11 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-2 ستاد السلام وادي دجلة - البنك الأهلي الخميس 11 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-3 ستاد السكة الحديد المقاولون العرب - بتروجيت السبت 13 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 3-1 ستاد السلام الجونة - كيما أسوان السبت 13 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-6 ستاد خالد بشارة الإسماعيلي - لافيينا الأحد 14 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-2 استاد السويس الجديد الاتحاد السكندري - النجوم الأحد 14 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-2 استاد حرس الحدود الإنتاج الحربي - كوكا كولا الأحد 14 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-0 استاد المقاولون العرب المصري - المنصورة الإثنين 15 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 0-3 ستاد الإسكندرية سموحة - دكرنس الثلاثاء 16 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 0-4 ستاد دمنهور طلائع الجيش - القناة الخميس 18 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-3 ستاد السويس الجديد سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة الإثنين 22 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 0-2 ستاد حرس الحدود مصر المقاصة - أشمون الثلاثاء 23 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 0-2 ستاد السكة الحديد أسوان - سوهاج الأربعاء 24 فبراير 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية 1-3 ستاد اتحاد الشرطة الأهلي - النصر الأربعاء 14 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد السلام بيراميدز - العبور الأربعاء 14 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد الدفاع الجوي الزمالك - حرس الحدود الأربعاء 14 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد القاهرة الدولي

نتائج مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر 2021

في هذا الدور تأهل المنصورة بعد فوزه على الحامول بهدفين دون رد، كما تخطى حرس الحدود نظيره فاركو بركلات الترجيح، وودع الداخلية المنافسة على يد العبور بركلات الترجيح.