جدول مباريات المنتخب السعودي في نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات المنتخب السعودي في التوقف الدولي في نوفمبر 2020، وما هي القنوات الناقلة؟ وما هي هي قائمة الأخضر في المباريات التحضيرية؟

يعد المنتخب السعودي أحد أقوى المنتخبات العربية والآسيوية، وذلك بما حقق من إنجازات وبطولات كبيرة في السنوات السابقة.

وصل منتخب السعودية لكأس العالم 5 مرات، ليون بذلك أحد أكثر المنتخبات العربية مشاركةً في المونديال على مدى التاريخ، وقد وصل لدور 16 في مشاركته الأولى في كأس العالم 1994.

فاز المنتخب السعودي بكأس آسيا 3 مرات من أصل 6 مرات وصل فيهم للنهائي، وكانت المرة الأخيرة في عام 1996 في الإمارات.

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يستعد الأخضر لخوض تصفيات كأس العالم 2022 العام القادم وتحديدًا في مارس، وسيخوض مباراتين ودييتين في التوقف الدولي الحالي.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباراتي المنتخب السعودي في التوقف الدولي في نوفمبر 2020، وما هي القنوات الناقلة وقائمة منتخب السعودية؟

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جدول مباريات المنتخب السعودي

سيخوض المنتخب السعودي مباراتين خلال التوقف الدولي في نوفمبر 2020، وستكونان ضد منتخب جامايكا على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

المباراة الموعد الملعب السعودية - جامايكا السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

19:30 السعودية، 18:30 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد السعودية - جامايكا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

19:30 السعودية، 18:30 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

تنقل مباريات المنتخب السعودي الودية على القنوات الرياضية السعودية، وهي قنوات مفتوحة غير مشفرة بتقنية HD وSD.

إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراتي المنتخب السعودي في نوفمبر 2020 عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

قائمة المنتخب السعودي

استدعى المدرب هيرفي رونار 28 لاعبًا لمباراتي جامايكا في التوقف الدولي في نوفمبر 2020...

📝 | إليكم قائمة لاعبي المنتخب الوطني الذين تم استدعائهم لمواجهتي منتخب جامايكا وديًا ⬇️ https://t.co/D2H4chgMIC #لنلهم_العالم_بقمتنا pic.twitter.com/Z9sUsvhwey — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 7, 2020

حراسة المرمى: عبد الله العويشر - محمد اليامي - حبيب الوطيان.

الدفاع: ياسر الشهراني - محمد البريك - علي البليهي - محمد الخبراني - زياد الصحفي - سلطان الغنام - حسان التمبكتي - عبد الله مادو - سعيد الربيعي - عبد الله حسون - أحمد شراحيلي.

الوسط: سلمان الفرج - سالم الدوسري - نواف العابد - حسين المقهوي - هتان باهبري - محمد كنو - عبد الإله المالكي - تركي العمار - عبد المجيد الصليهم - أيمن يحيى.