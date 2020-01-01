جدول مباريات دوري أمم أوروبا الجولة الأولى، القنوات الناقلة والمجموعات

تعرف على موعد مباريات الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا 2020-2021، القنوات الناقلة ومجموعات البطولة الأوروبية الوليدة في نسختها الثانية

تعود بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الجديدة يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2020، وستشهد الجولة الأولى مجموعة من المباريات القوية.

بحسب نظام البطولة فإن جميع منتخبات أوروبا تقسم على 4 مستويات، في كل مستوى عدد من المجموعات يتواجه كل فريق في أي مجموعة مع أقرانه على مباراتي ذهاب وإياب، وصاحب المركز الأول يتأهل للأدوار الإقصائية، فيما يهبط صاحب المركز الأخير للمستوى الأدنى.

ستكون البداية بمواجهة بين بطلين سابقين لكأس العالم، هما منتخب ألمانيا ومنتخب إسبانيا، وفي نفس التوقيت سيتواجه طرفي المجموعة الرابعة من المستوى الأول أوكرانيا وسويسرا.

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مباريات أخرى ستلعب في نفس التوقيت في المستويات الأخرى من دوري أمم أوروبا ، لعل أبرزها مباراة تركيا ضد المجر، وصربيا ضد روسيا.

في اليوم الثاني من الجولة سيستضيف المنتخب الإيطالي البوسنة والهرسك، فيما سيوجه المنتخب الهولندي بولندا، كما ستواجه النرويج النمسا وسلوفينيا التشيك.

المستوى الثاني المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة النمسا جمهورية التشيك روسيا ويلز النرويج اسكتلندا صربيا فنلندا آيرلندا الشمالية سلوفاكيا تركيا جمهورية آيرلندا رومانيا إسرائيل المجر بلغاريا

المستوى الثالث المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة الجبل الأسود جورجيا اليونان ألبانيا قبرص مقدونيا الشمالية كوسوفو روسيا البيضاء لوكسمبورج إستونيا سلوفينيا ليتوانيا آذربيجان أرمينيا مولدوفا كازاخستان