جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة، الملاعب، الحكام وأكثر من ذلك؟..

بعد طول انتظار وتوقف دام طويلًا، تُستأنف أخيرًا بطولة دوري أبطال آسيا .

ينتظر جميع عشاق ومتابعي الكرة البطولة الأبرز على المستوى الآسيوي، ومن أبرز مباريات الجولة الثالثة مباراة الهلال السعودي وباختاكور، لقاء قمة المجموعة الثانية حيث يحتل الفريق الأوزباكستاني صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الزعيم صاحب المركز الثاني، يقام اللقاء يوم الإثنين 14 سبتمبر الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت الإمارات.

وفي نفس الموعد تقام مباراة متصدر المجموعة الأولى الأهلي ، وصاحب المركز الثالث الشرطة، بالطبع النادي السعودي هو صاحب الأفضلية بسبب مشاركته في مباريات رسمية في الدوري بينما النادي العراقي لم يخوض مباريات رسمية منذ شهر مارس.

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أيضًا مباراة السد القطري الذي يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة يستضيف نادي العين الإماراتي الذي يقع في موقف صعب بالمركز الأخير بعد هزيمتان، يقام اللقاء يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت الإمارات.

وفي نفس اليوم يتواجه صاحب المركز الثاني في مجموعته نادي النصر مع نادي سباهان صاحب المركز الثالث، بالطبع لقاء مرتقب ومؤثر في مجموعة من أقوى مجموعات البطولة.

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في هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة، الملاعب وأكثر من ذلك..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة / النتيجة الملعب جوهور دارول - سوون الثلاثاء 3 مارس 2020،

4 رجب 1441 1-2 سلطان إبراهيم لاركين سيدني - جونبوك الأربعاء 4 مارس 2020،

5 رجب 1441 2-2 جوبيلي أوفال الأهلي - الشرطة الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 استاد خليفة الدولي شباب الأهلي دبي - باديده الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 ملعب الوكرة الهلال - باختاكور الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 ملعب الوكرة العين - السد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 ملعب جاسم بن حمد الدحيل - الشارقة الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 استاد المدينة التعليمية بيرسبوليس - التعاون الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 استاد المدينة التعليمية سيباهان - النصر الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 ملعب جاسم بن حمد

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 الوحدة 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 استقلال 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 الشرطة 2 0 1 1 1 2 -1 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باختاكور 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 الهلال 2 2 0 0 4 2 +2 6 3 شباب الأهلي 2 0 0 2 2 4 -2 0 4 شاهر خودرو 2 0 0 2 0 5 -5 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 التعاون 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 الدحيل 2 1 0 1 2 2 0 3 3 الشارقة 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 بيرسبوليس 2 0 1 1 2 4 -2 1

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السد 2 1 1 0 5 2 +3 4 2 النصر 2 1 1 0 4 3 +1 4 3 سباهان 2 1 0 1 4 3 +1 3 4 العين 2 0 0 2 1 6 -5 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سيؤول 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 بكين جوان 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 ملبورن 2 1 0 1 1 1 0 3 4 تشيانجراي يونايتد 2 0 0 2 0 2 -2 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 طوكيو 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 أولسان 1 0 1 0 1 1 0 1 3 شانجهاي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بيرث جلوري 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فيسيل كوبي 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 جوهور دارول 2 1 0 1 3 6 -3 3 3 جوانزو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سوون 2 0 0 2 1 3 -2 0