جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة وترتيب مجموعات مصر والمغرب والجزائر وتونس؟

تنطلق الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في الكاميرون بمشاركة 24 فريق للمرة الثانية بعد أن أقيمت أول مرة بمشاركة 24 فريق في مصر في موسم 2019 حيث أنها قبل ذلك كان يتم مشاركة 16 فريق فقط،

تتكون التصفية من 12 مجموعة كل مجموعة 4 فرق يتأهل اول وثاني المجموعة مباشرة وفي حالة عدم حصول الكاميرون على المركز الأول أو الثاني فستشارك في البطولة بصفتها صاحبة الأرض.

وتقع مصر في المجموعة السابعة وتحتل المركز الثالث وتلتقي مع توجو صاحبة المركز الرابع ويريد المنتخب المصري الفوز لتصحيح موقفعا بعد التعادل مع جزر القمر وكينيا وتقام المباراة الساعة التاسعة يوم السبت 14 نوفمبر، بينما تقام مباراة كينيا وجزر القمر يوم الأربعاء 11 نوفمبر الساعة السادسة،

المزيد من الفرق

ويلتقي يوم الأربعاء 11 نوفمبر في اليوم الأول من الجولة الثالثة ليبيا وغينيا الإستوائية، والسنغال وغينيا بيساو، وغينيا وتشاد، وموريتانيا وبورندي، وكينيا وجزر القمر، والرأس الأخضر ورواندا وأوغاندا وجنوب السودان.

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و في اليوم الثاني يوم الخميس يلتقي كوتديفوار مع مدغشقر، والجابون مع جامبيا، والجزائر وزيمبابوي، وبوركينا فاسو مع مالاوي، وغانا والسودان، وزامبيا مع بتسوانا، والكونغو وسواتيني، والكاميرون وموزامبيق.

وفي اابوم الثالث الجمعة 13 نوفمبر يلتقي جنوب إفريقيا مع ساوتومي وبرهنسيبي، والمغرب مع أفريقيا الوسطى، توونس مع تانزانيا، ومالي مع نامبيا، اولنيجر مع أثيوبيا، نويجيريا مع سيراليون.

و في ختام الجولة يوم السبت 14 نوفمبر يلتقي مصر وتوجو، والكونغو الديموقراطبية ضد أنجولا.

ترتيب مجموعات مصر وتونس والجزائر والمغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2021

جدول مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب غينيا - تشاد الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - ستاد 28 سبتمبر موريتانيا - بوروندي الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 ملعب الشيخ ولد بيديا السنغال - غينيا بيساو الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports HD 8 لات ديور كينيا - جزر القمر الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - مركز موي الدولي ليبيا - غينيا الاستوائية الأربعاء 11 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 ستاد السلام أوغندا - جنوب السودان الخميس 12 نوفمبر 2020،

15:00 مصر، 16:00 المغرب - سانت ماري غانا - السودان الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 السودان، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 كابي كوست زامبيا - بوتسوانا الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - ناشيونال هيروس الكونغو - إي سواتيني الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - ألفونس ماسيبا ديبو كوت ديفوار - مدغشقر الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - ألاساني أواتارا الكاميرون - موزمبيق الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - لا رينيفيكيشن الرأس الأخضر - رواندا الخميس 12 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - ناشيونال دو كابو فيردي الجابون - جابون الخميس 12 نوفمبر 2020،

20:00 مصر، 19:00 المغرب - دي فرانسيفيلي الجزائر - زيمبابوي الخميس 12 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN SPORTS HD 7 5 جويلية بوركينا فاسو - مالاوي الخميس 12 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر - 4 أوت النيجر - إثيوبيا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - جنرال سيني كونتشي نيجيريا - سيراليون الجمعة 13 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 أوجبي المغرب - إفريقيا الوسطى الجمعة 13 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 8 مركب محمد الخامس تونس - تنزانيا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 تونس beIN SPORTS HD 7 ستاد رادس الأوليمبي جنوب إفريقيا - ساو تومي الجمعة 13 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب - إف إن بي مالي - ناميبيا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب - 26 مارس بنين - ليسوتو السبت 14 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب - - مصر - توجو السبت 14 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 ستاد القاهرة الدولي الكونغو الديموقراطية - أنجولا السبت 14 نوفمبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب - ديس مارتيرس

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات أمم إفريقيا 2021؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب مباريات المنتخبات العربية، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غينيا 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 مالي 2 1 1 0 4 2 +2 4 3 ناميبيا 2 1 0 1 2 3 -1 3 4 تشاد 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوغندا 2 1 1 0 2 0 +2 4 2 بوركينا فاسو 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 مالاوي 2 1 0 1 1 2 -1 3 4 جنوب السودان 2 0 0 2 1 3 -2 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غانا 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 جنوب أفريقيا 2 1 0 1 1 2 -1 3 3 السودان 2 1 0 1 4 1 +3 3 4 ساو تومي 2 0 0 2 0 5 -5 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جامبيا 2 1 1 0 5 3 +2 4 2 الجابون 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 الكونغو الديموقراطية 2 0 2 0 2 2 0 2 4 أنجولا 2 0 0 2 2 5 -3 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 2 1 1 0 3 0 +3 4 2 موريتانيا 2 1 1 0 2 0 +2 4 3 إفريقيا الوسطى 2 1 0 1 2 2 0 3 4 بوروندي 2 0 0 2 0 5 -5 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 موزمبيق 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 الكاميرون 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 الرأس الأخضر 2 0 2 0 2 2 0 2 4 رواندا 2 0 0 2 0 3 -3 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جزر القمر 2 1 1 0 1 0 +1 4 2 كينيا 2 0 2 0 2 2 0 2 3 مصر 2 0 2 0 1 1 0 2 4 توجو 2 0 1 1 1 2 -1 1

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 زيمبابوي 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 بوتسوانا 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 زامبيا 2 0 0 2 1 7 -6 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 الكونغو 2 1 0 1 3 2 +1 3 3 غينيا بيساو 2 1 0 1 3 3 0 3 4 إي سواتيني 2 0 0 2 1 7 -6 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 ليبيا 2 1 0 1 3 5 -2 3 3 تنزانيا 2 1 0 1 3 3 0 3 4 غينيا الاستوائية 2 0 0 2 1 3 -2 0

المجموعة الحادية عشر المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مدغشقر 2 2 0 0 7 2 +5 6 2 إثيويبا 2 1 0 1 2 2 0 3 3 كوت ديفوار 2 1 0 1 2 2 0 3 4 النيجر 2 0 0 2 2 7 -5 0