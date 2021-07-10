ما هي تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات برشلونة للموسم الجديد من الدوري الإسباني 2021-2022، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

يستعد نادي برشلونة لموسم جديد يأمل من خلاله الأنصار إلى تحقيق البطولات والعودة للإنجازات.

لم يحقق برشلونة إلا بطولة كأس الملك في الموسم الماضي، وحصل على المركز الثالث في الدوري الإسباني، وخرج من دوري أبطال أوروبا من دور 16 من باريس سان جيرمان.

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

سيبدأ الدوري الإسباني 2021-22 يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، أما دوري الأبطال فسيبدأ في 14 سبتمبر 2021.

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متى تبدأ تحضيرات برشلونة للموسم الجديد؟

بدأ نادي برشلونة تحضيراته للموسم الجديد يوم السبت 10 يوليو 2021، حيث تجمع اللاعبون وبدأت الاختبارات الطبية ومسحات الكورونا لهم.

من المقرر أن تبدأ التدريبات يوم الإثنين 12 يوليو 2021، وذلك بعد الانتهاء من الكشوفات الطبية على اللاعبين والتأكد من سلامتهم.

أين يقام معسكر برشلونة الإعدادي للموسم الجديد؟

عادةً ما يقام معسكر برشلونة في كل موسم في مقر النادي، ولن يختلف الأمر هذا العام.

سيقام معسكر برشلونة الإعدادي لموسم 2021-2022 في ملعب يوهان كرويف، وهو الملعب المخصص لتدريب النادي الكتالوني.

جدول مباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد

سيخوض برشلونة مباراتين في ستاد يوهان كرويف، فيما سيخوض مباراة واحدة خارج البلاد، وبعد العودة سيستضيف نادي مانشستر سيتي في الكامب نو بعد بداية الدوري الإسباني.