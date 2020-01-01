جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 في دوري أمم أوروبا والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في كل مكان بشكل يومي،ويشهد اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 مجموعة من المباريات الشيقة في البطولات المختلفة.

في بطولة دوري الأمم الأوروبية تُستأنف مباريات دور المجموعات حيث تقام اليوم مجموعة كبيرة من المباريات، تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة بمباراة بين منتخبي شمال مقدونيا وأرمينيا، ومباراة أخرى بين منتخب جبل طارق ومنتخب سان مارينو.

تُستكمل منافسات اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بمباراة قوية تجمع بين منتخب آيسلندا ومنتخب إنجلترا، ومباراة بين منتخبي أذربيجان ولوكسمبورج، كما يلتقي منتخب قبرص مع منتخب الجبل الأسود، ومنتخب إستونيا مع منتخب جورجيا، ثم تُختتم فعاليات اليوم بمجموعة من المباريات الساعة 8:45 مساءً حيث يواجه منتخب كرواتيا منتخب البرتغال حامل اللقب في مباراة مثيرة وقوية، وأيضاً يلتقي منتخب السويد مع منتخب فرنسا، ومنتخب الدنمارك مع منتخب بلجيكا.

المزيد من الفرق

وفي الدوري التونسي يشهد اليوم عدد من المباريات تقام في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس، حيث يلتقي نادي الشبيبة مع نادي الاتحاد الرياضي بتطاوين، ونادي الشابة مع نادي مستقبل سليمان، ولقاء لنادي نجم المتلوي مع نادي البنزرتي، ومواجهة لنادي حمام الانف مع نادي النجم الساحلي، كما يلتقي أيضاً نادي الإفريقي مع نادي اتحاد بن ڤردان الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس.

وفي بطولة الدوري المصري الممتاز يلتقي اليوم نادي أسوان مع نادي سموحة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذ التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر "5-9-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة مقدونيا الشمالية - أرمينيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 جبل طارق - سان مارينو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 آيسلندا - إنجلترا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 إستونيا - جورجيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 أذربيجان - لوكسمبورج 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 قبرص - الجبل الأسود 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 الدنمارك - بلجيكا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 البرتغال - كرواتيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 السويد - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري التونسي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي حمام الأنف - النجم الساحلي 16:00 تونس، 17:00 مصر Television Tunisienne 1 شبيبة القيروان - اتحاد تطاوين 16:00 تونس، 17:00 مصر - نجم المتلوي - النادي البنزرتي 16:00 تونس، 17:00 مصر Television Tunisienne 2 هلال الشابة - مستقبل سليمان 16:00 تونس، 17:00 مصر -

الدوري المصري - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - سموحة 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports HD

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