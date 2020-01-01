جدول مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، وكذلك الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مضمون من وجبة كروية مشبعة تمامًا يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، بكوكبة من المباريات على مختلف الأصعدة التي تحمل عنوان الإثارة ولا شيء غيرها.

البداية ستكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي إيفرتون مع بيرنلي ومانشستر سيتي مع فولهام ويلتقي أيضًا مانشستر يونايتد مع وست هام، على أن يكون ختام اليوم بالبريميرليج بمباراة قوية ستجمع بين تشيلسي وليدز يونايتد.

أما إن كنت من عشاق قطبي الكرة الإسبانية، فمباراة قوية تنتظر ريال مدريد تحديدًا عندما يواجه إشبيلية، أما برشلونة سيلتقي مع قادش، وكذلك توجد مباراة هامة لأتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

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وفي إيطاليا يقود كريستيانو رونالدو يوفنتوس بديربي المدينة أمام تورينو المتذبذب جدًا هذا الموسم، كما يلعب إنتر أمام بولونيا، في الوقت الذي توجد قمة فيه على صعيد الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيج.

الكرة العربية لها نصيب أيضًا من هذا السبت المثيرة، فتقام مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستقبل ضمك الأهلي ويلعب الباطن مع التعاون وأخيرًا الفيصلي مع العين.

كما توجد مباراة هامة للغاية في بلاد الفراعنة، فسيلعب الأهلي المنتشي بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع طلائع الجيش الذي أقصى الزمالك، في نهائي كأس مصر بملعب برج العرب الإسكندرية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر "5-12-2020":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - إيفرتون 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر سيتي - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 وست هام يونايتد - مانشستر يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 تشيلسي - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - ريال مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1,3 أتلتيكو مدريد - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 قادش - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,3

الدوري الإيطالي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - تورينو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - لايبزيج 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الأهلي 15:30 السعودية، 14:30 مصر KSA Sports 1 HD الباطن - التعاون 17:35 السعودية، 16:35 مصر KSA Sports 2 HD الفيصلي - العين 17:45 السعودية، 16:45 مصر KSA Sports 3 HD

كأس مصر - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - طلائع الجيش 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الفرنسي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة مونبيليه - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

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