جدول مباريات اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 في نهائي دوير أبطال إفريقيا 2020 والدوري الإنجليزي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عادةً ما ينتظر عشاق كرة القدم يوم السبت من كل أسبوع، فهو اليوم الذي تُلعب فيه معظم الدوريات العالمية والعربية.

تستكمل اليوم مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 ، وسيواجه فيسيل كوبي جوانزو الصيني، فيما سيحل شنجهاي ضيفًا على يوكوهاما.

بعد انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بفوز المارد الأحمر وفوزه باللقب أمس، ينتظر محبي الكرة في الوطن العربي الكبير ديربي الرياض بين الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2020 .

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هذا لا يعني توقف الدوري السعودي ، ففي إطار الأسبوع السادس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، سيتستضيف العين الرائد.

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تستمر اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي ، وستكون البداية بمباراة برايتون ضد ليفربول، ثم سيستضيف مانشستر سيتي بيرنلي، ويواجه إيفرتون ليدز يونايتد وسيكون ختام اليوم بين وست بروميتش وشيفيلد يونايتد.

وفي إطار الجولة من الدوري الإسباني ، سيواجه إلتشي قادش، وستكون هناك مباراة قوية بين أتلتيكو مدريد وفالنسيا، فيما سيواجه ويسكا إشبيلية وريال مدريد ألافيس.

بداية الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي ستكون بمباراة قوية بين ساسوولو والإنتر، ثم سيلتقي يوفنتوس مع بينيفينتو وذلك قبل أن يواجه أتالانتا هيلاس فيرونا.

مباريات اليوم في الدوري الألماني ستكون قوية بالتأكيد كعادة البوندسليجا، ففي إطارالجولة التاسعة سيواجه بوروسيا دورتموند كولن وشتوتجارت شالكه، كما سيلتقي أوجسبورج مع فرايبورح وأونيون برلين آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج مع أرمينيا بيليفيلد، وفي الختام سيستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ شالكه.

تستمر اليوم مباريات الجولة 12 من الدوري الفرنسي ، وسيواجه مارسيليا نانت وباريس سان جيرمان بوردو.

في الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية سيواجه موسونجاتي جرين إيجلز وأرتا المقاولون العرب والنج الكونغولي برافوس دو ماكيس، وسيستضيف فوتورو ريفرز يونايتد، وسيواجه نامونجو رابيتا والاتحاد الليبي هورسيد وكالوم تيفراغ زينا وجامتيل الاتحاد البيضاوي وجاراف كانو بيلارس.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 28 نوفمبر "28-11-2020":

دوري أبطال آسيا - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة فيسيل كوبي - جوانزو 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 7 يوكوهاما - شنجهاي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports HD 7

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - النصر 19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - ليفربول 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر سيتي - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 إيفرتون - ليدز يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 وست بروميتش - شيفيلد يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - إنتر 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 بينيفينتو - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 أتالانتا - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 فالنسيا - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 ويسكا - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - كولن 16:30 مصر، 17:30 السعودية BT Sport ESPN شتوتجارت - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية Match Football 1 أوجسبورج - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية Sky Sport 6 HD أونيون برلين - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 9 HD max لايبزيج - أريمينا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports France 8 HD max بوروسيا مونشنجلادباخ - شالكه 19:30 مصر، 20:30 السعودية Match Football 1

الدوري الفرنسي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - نانت 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 باريس سان جيرمان - بوردو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري السعودي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الرائد 15:35 السعودية، 14:35 مصر KSA Sports 4 HD

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