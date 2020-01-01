جدول مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2020، موعد المباريات والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري قبل بداية الجولة..

تستمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث تبدأ الجولة 22 من عمر المسابقة يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 وتستمر لمدة 3 أيام لتُختتم الجولة يوم الخميس 27 أغسطس 2020.

تشهد الجولة مجموعة من اللقاءات الشيقة تبدأ في اليوم الأول بلقاء بين فريقي إنبي وأسوان، ولقاء آخر بين نادي بيراميدز والإنتاج الحربي.

وتُستكمل مباريات الجولة في اليوم التالي حيث يلتقي نادي طلائع الجيش مع سموحة، ويواجه نادي مصر فريق المصري البورسعيدي، ويلتقي الأهلي مع الجونة.

المزيد من الفرق

ثم تُختتم فعاليات الجولة في اليوم الأخير بلقاء بين فريقي الاتحاد السكندري وحرس الحدود، ولقاء يجمع نادي مصر المقاصة مع وادي دجلة، ولقاء بين نادي المقاولون ونادي الزمالك ، وأخيراً يلتقي نادي طنطا مع نادي الإسماعيلي.

وتعتبر المنافسة على البطولة لازالت قائمة على الرغم من تصدر المارد الأحمر بفارق 14 نقطة عن الأبيض صاحب المركز الثاني، إلا أن البطولة لم يتم حسمها بعد وقد تحدث مفاجآت غير متوقعة في النتائج القادمة.

كان المتصدر قد تلقى أولى هزائمه في الدوري المصري هذا الموسم على يد غريمه التقليدي في الجولة السابقة في مباراة الديربي والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1.

وإلى جانب المنافسة على اللقب هناك منافسة أخرى قوية على مركز الوصيف الذي يحتله الآن نادي الزمالك برصيد 42 نقطة، ويليه نادي بيراميدز برصيد 39 نقطة، ونادي المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ونظراً لتقارب النقاط فهناك منافسة خاصة مشتعلة بين هذه الفرق.

جدول مباريات الدوري المصري - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنبي - أسوان الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD استاد بتروسبورت بيراميدز - الإنتاج الحربي الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD استاد الدفاع الجوي طلائع الجيش - سموحة الأربعاء 26 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports HD استاد جهاز الرياضة العسكري نادي مصر - المصري الأربعاء 26 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports HD استاد الجيش بالسويس الأهلي - الجونة الأربعاء 26 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD استاد القاهرة الدولي الاتحاد - حرس الحدود الخميس 27 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports HD استاد الإسكندرية مصر المقاصة - وادي دجلة الخميس 27 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports 2 HD استاد المقاولون العرب طنطا - الإسماعيلي الخميس 27 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports HD استاد طنطا المقاولون العرب - الزمالك الخميس 27 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD استاد السلام

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

ينقل الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت ، والتي تمتلك قناتين يتم إذعة بعض المباريات على الثانية في حالة التداخل.

النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري المصري الممتاز من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات الأهلي والزمالك .

ترتيب الدوري المصري: