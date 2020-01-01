جدول مباريات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 في الدوري السعودي والدوري الإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني ، ويستضيف أتلتيك بيلباو ريال سوسييداد الساعة 3 مساءً، ويواجه أوساسونا ألافيس الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

يشهد اليوم الخميس بداية مباريات الجولة 11 من الدوري السعودي ، حيث يستضيف الباطن الاتحاد الساعة 3:10 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، كما يلتقي الفيصلي مع لنصر الساعة 5:55 مساءً، والهلال الشباب الساعة 7:50 مساءً.

وفي الجولة الخامسة من الدوري التونسي، يلتقي الاتحاد المنستيري النادي البنزرتي في تمام الساعة الثانية بتوقيت تونس.

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كما يلتقي نادي الشارقة مع عجمان والفجيرة مع خورفكان والعين مع الجزيرة واتحاد كلباء مع حتا، وذلك في إطار الجولة 12 من الدوري الإماراتي .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 ديسمبر "31-12-2020":

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الاتحاد 15:10 السعودية، 14:10 مصر KSA Sports 1 HD الفيصلي - النصر 17:55 السعودية، 16:55 مصر KSA Sports 2 HD الهلال - الشباب 19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - ألافيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري التونسي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية

الدوري الإماراتي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة الشارقة - عجمان 17:00 الإمارات، 16:00 السعودية AD SPORTS 1 HD الفجيرة - خورفكان 17:00 الإمارات، 16:00 السعودية Sharjah Sport HD العين - الجزيرة 20:00 الإمارات، 19:00 السعودية AD SPORTS 1 HD اتحاد كلباء - حتا 20:00 الإمارات، 19:00 السعودية AD SPORTS 2 HD

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