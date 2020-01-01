جدول مباريات اليوم الخميس 30 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 30 يوليو 2020 في جميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة لأهم المباريات التي يشهدها اليوم

بهد أن انتهى الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي ، وأوشك الدوري الإيطالي على الانتهاء، أصبح عشاق كرة القدم في انتظار بداية الموسم الجديد من الدوريات العالمية المختلفة، وعودة الدوريات العربية.

في دوري البطولة الإنجليزية سيقابل فولهام كارديف سيتي في الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيكون ذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز الأول 2-0.

وفي الدوري الإسباني الدرجة الثانية كان من المقرر أن يواجه إلتشي ريال سرقسطة وجيرونا ألميريا، لكن المباريات تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا من جديد.

المزيد من الفرق

تلعب اليوم مباريات الأسبوع 19 من الدوري المغربي ، وسيواجه الدفاع الحسني الجديدي نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، كما سيقابل الرجاء نهضة الزمامرة في تمام الساعة العاشرة.

الحمدان وغريب والتمبكتي .. 10 وجوه صاعدة تشعل المنافسة في الدوري السعودي

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 يوليو "30-7-2020":

الدوري المغربي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة الدفاع الحسني الجديدي - نهضة بركان 20:00 المغرب، 21:00 مصر Arryadia live HD الرجاء - نهضة المزامرة 22:00 المغرب، 23:00 مصر Arryadia live HD

دوري البطولة الإنجليزية - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - كارديف سيتي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم